IPO là hoạt động phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Theo Reuters, nguyên nhân của việc chưa ưu tiên ngắn hạn việc IPO trên là MoMo đang xem xét các lựa chọn chiến lược, bao gồm việc gọi thêm nhà đầu tư mới, với mức định giá có thể vượt 2 tỷ USD.

Công ty thanh toán số này được cho là đã thuê Jefferies và Morgan Stanley để dẫn dắt quá trình tìm kiếm thêm nhà đầu tư sau khi nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư chiến lược và tài chính.

Các nguồn tin cho biết, các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu và có thể không dẫn đến một giao dịch cụ thể. MoMo, Morgan Stanley và Jefferies hiện từ chối bình luận về diễn biến của các thương thảo này.

Phía Momo Việt Nam cũng từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này.

Momo hoãn kế hoạch IPO? (Ảnh: DT).

Theo phân tích của Bain trong báo cáo e-Conomy SEA 2025, tổng giá trị giao dịch thanh toán số tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên 178 tỷ USD vào năm 2025 (năm 2024 đạt 150 tỷ USD), và có thể đạt 300-400 tỷ USD vào năm 2030.

Về Momo, ứng dụng được thành lập năm 2010, chuyên các dịch vụ như thanh toán, cho vay tiêu dùng, bảo hiểm… Nền tảng thanh toán này đã bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ năm 2024, đạt mức doanh thu vượt 100 triệu USD, tương đương khoảng 2.600 tỷ đồng.

MoMo đã hoàn tất vòng gọi vốn lớn gần nhất vào năm 2021, khi công bố huy động được 200 triệu USD từ các nhà đầu tư do Mizuho Bank dẫn đầu.