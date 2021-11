Mô hình CTV của Thế Giới Di Động "một đường tiến thẳng", kỳ vọng thu 2.000 tỷ đồng năm 2022

Dân trí Chứng minh được vai trò vượt trội trong đợt giãn cách, sau khi được nới lỏng từ tháng 10, mô hình cộng tác viên của Thế Giới Di Động tiếp tục cho thấy tín hiệu khả quan, đặc biệt mùa mua sắm của người dân tăng cao.

Từng được xem chỉ là bước thử nghiệm nhưng mô hình cộng tác viên (CTV) là một trong những cứu cánh doanh thu của Thế Giới Di Động trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài. Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh chia sẻ: "Lực lượng CTV của chúng tôi đang hoạt động hiệu quả với doanh thu tăng đều đặn sau mỗi tháng. Số lượng CTV ghi nhận tháng sau nhiều hơn tháng trước".

Nhìn vào doanh thu của mô hình CTV từ tháng 5 cho đến nay có thể thấy một "đường thẳng đi lên" với kết quả trả về tích cực, ngay cả trong bối cảnh giãn cách xã hội. Đặc biệt, vào tháng 8, nhiều tỉnh thành phía Nam như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... khủng hoảng sâu vì đại dịch Covid-19 nhưng doanh thu của nhóm CTV vẫn đạt 61 tỷ đồng - tăng gấp 2 lần so với tháng 7, gấp 4 lần so với tháng 6 và hơn 30 lần so với tháng 5. Tháng 9 vừa qua, nhóm kinh doanh này đã góp vào doanh thu chung của hệ thống là 86 tỷ đồng. Sang tháng 10, doanh thu tăng hơn 20%, cán mốc 105 tỷ đồng.

Biểu đồ tăng trưởng số CTV và doanh số mô hình CTV.

Không chỉ tăng về doanh thu, số lượng CTV cũng phát triển rõ rệt, từ 3.200 CTV của tháng 9 lên hơn 3.500 CTV trong tháng 10. Việc mạng lưới CTV ngày càng mở rộng trên khắp cả nước chứng tỏ mô hình hợp tác này đã đi đúng với kỳ vọng của nhà bán lẻ. Mặt khác, mô hình phần nào đáp ứng nhu cầu mua sắm những sản phẩm cần thiết của người dân ở vùng sâu vùng xa bằng phương thức kinh doanh đột phá và dịch vụ chuẩn Thế Giới Di Động.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu tuyển thêm gần 6.500 CTV, đưa số CTV chạm mốc 10.000. Bước sang năm 2022, nhà bán lẻ kỳ vọng mô hình này gặt hái những con số ấn tượng như: tăng thêm 7% thị phần, doanh thu đạt khoảng 150 - 180 tỷ đồng/tháng, tương ứng 2.000 tỷ đồng/năm. "Hơn hết, mô hình này tới đây sẽ trở thành kênh bán hàng quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng của cả hệ thống", ông Hiểu Em nhấn mạnh.

Trong cơ cấu thị trường bán lẻ ngành hàng điện máy hiện nay, với 4.460 cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc, Thế Giới Di Động đã chiếm 50% thị phần. Các chuỗi bán lẻ khác sở hữu 30%, phần còn lại là cửa hàng nhỏ với số lượng khoảng 30.000 điểm. Nếu đạt 10.000 CTV, nhà bán lẻ đã tiến sâu thêm 1/3 thị trường tỉnh lẻ vốn được đánh giá là "khó nuốt" với các ông lớn.

Để thúc đẩy cho mô hình kinh doanh mới, Thế Giới Di Động cam kết cung ứng kịp thời và đa dạng hàng hóa với nhiều chương trình khuyến mãi, bảo hành uy tín cho người dân. Bên cạnh mỗi sản phẩm bán ra, CTV cũng được hưởng mức hoa hồng hấp dẫn từ 5-20%, đồng thời còn được nâng cấp công cụ bán hàng, đầu tư chuẩn chỉnh cho từng cửa hàng, tăng nhận diện bán hàng chính hãng Thế Giới Di Động để trở thành địa chỉ mua sắm uy tín, tiện nghi.

Ông Hiểu Em tự tin cho rằng: "Đây sẽ là cánh tay nối dài của Thế Giới Di Động, đặt trong mối quan hệ nhiều bên cùng có lợi. Mô hình này kỳ vọng bứt tốc trong bối cảnh thị trường cuối năm với sức mua của người dân tăng cao". Cùng với việc tăng cường phát triển mô hình CTV, Thế Giới Di Động còn tiếp tục đẩy mạnh mảng offline từ siêu thị lớn đến cả mô hình mini, supermini nhằm gia tăng thêm thị phần, phục vụ tối đa người dân ở các thị trường ngách, nhỏ lẻ.

Trường Thịnh