MM Mega Market Việt Nam tăng 30% hàng hóa phục vụ Tết, khuyến mãi kéo dài 40 ngày

Tăng cường dự trữ hàng Tết lên đến 30%

MM Mega Market Việt Nam (MMVN) xây dựng chiến lược dự trữ hàng hóa Tết bài bản nhằm đảm bảo nguồn cung dồi dào và kịp thời trên toàn hệ thống. So với Tết năm 2025, tổng lượng hàng dự trữ năm nay tăng 10-30% tùy theo nhóm ngành hàng, trong đó nhóm nhu yếu phẩm, bánh kẹo và thực phẩm chế biến sẵn ghi nhận mức tăng cao do kỳ nghỉ Tết kéo dài. Nhóm đồ dùng gia đình tăng đáng kể, đặc biệt tại các kho khu vực miền Trung.

Trong giai đoạn cao điểm Tết, MM Mega Market Việt Nam triển khai kế hoạch dự trữ quy mô lớn, với hàng khô và phi thực phẩm đạt khoảng 30.000 tấn, cùng nhóm thực phẩm tươi sống khoảng 2.800 tấn, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của khách hàng trong suốt mùa cao điểm.

Với chiến lược dự trữ chủ động và linh hoạt, MMVN kỳ vọng mang đến trải nghiệm mua sắm Tết thuận tiện, an tâm và tiết kiệm cho khách hàng, đồng thời góp phần cân bằng cung - cầu và ổn định thị trường trong giai đoạn cuối năm.

MMVN tăng tổng lượng hàng dự trữ phục vụ Tết Bính Ngọ từ 10% đến 30% so với Tết 2025 (Ảnh: MMVN).

Chuỗi chương trình khuyến mãi Tết 2026 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi chương trình khuyến mãi Tết 2026 trên toàn quốc, kéo dài 40 ngày xuyên suốt giai đoạn cao điểm Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 8/1 đến hết Tết Âm Lịch. Các chương trình được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao trong mùa lễ hội, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ thị trường bán lẻ.

Từ ngày 8-21/1, MMVN giới thiệu chương trình khuyến mãi "Nhà sạch tinh tươm - Rước deal đón Tết" tập trung khoảng 500 mặt hàng khuyến mãi, ưu tiên các sản phẩm thiết yếu phục vụ mùa Tết, hàng bán chạy, hàng mùa vụ và các nhóm ngành hàng chiến lược.

Các hình thức ưu đãi được thiết kế đa dạng như giảm giá trực tiếp, mua nhiều giá tốt, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, combo (gói) tiết kiệm và quà tặng kèm, với mức ưu đãi hấp dẫn trong các chương trình chọn lọc.

Ngoài ra, MMVN phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp và đối tác chiến lược để triển khai các chương trình gia tăng giá trị cho khách hàng, bao gồm ưu đãi dành riêng cho thành viên MCard và khách mua sắm trên kênh trực tuyến, cùng các chương trình tích điểm và ưu đãi theo giá trị hóa đơn.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, chia sẻ bên cạnh việc mang lại các lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, MMVN còn nỗ lực thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc ổn định thị trường, đảm bảo nguồn cung, hỗ trợ chuỗi cung ứng và duy trì sự cân bằng kinh tế trong giai đoạn cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Đây cũng là minh chứng cho cam kết lâu dài của MMVN trong việc đồng hành cùng thị trường, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần tạo nền tảng ổn định cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong mùa Tết đang cận kề.

Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn được triển khai phục vụ mùa mua sắm cao điểm trong năm (Ảnh: MMVN).

Đa dạng các lựa chọn phục vụ nhu cầu tặng quà Tết

Năm nay, các giỏ quà Tết của MMVN được xây dựng xoay quanh nhóm thực phẩm và đồ uống chất lượng cao, với danh mục sản phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng. Trong đó, nhiều sản phẩm thuộc nhãn hàng riêng của MMVN được đưa vào các set (gói) quà thiết kế độc quyền, chỉ phân phối tại hệ thống, nhằm tạo sự khác biệt và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Bên cạnh đó, MMVN ưu tiên các sản phẩm được sản xuất trong nước, có thương hiệu uy tín, như trà, cà phê, các loại hạt và trái cây sấy, góp phần tôn vinh hàng Việt và đồng hành cùng các nhà sản xuất nội địa.

Danh mục quà Tết được thiết kế với giá đa dạng, từ khoảng 100.000 đồng đến gần 2 triệu đồng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng, trong đó hơn 50% số set quà có mức giá dưới 500.000 đồng.

Các set quà Tết với nhiều mức giá giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn phù hợp (Ảnh: MMVN).

Bên cạnh các set quà được thiết kế sẵn, MMVN tiếp tục cung cấp giải pháp quà Tết linh hoạt cho khách hàng doanh nghiệp, cho phép “may đo” giỏ quà theo ngân sách và mục đích tặng quà riêng của từng đơn vị.

So với các năm trước, quà Tết MMVN năm nay gia tăng các sản phẩm chú trọng yếu tố sức khỏe, đồng thời mở rộng các giỏ quà có thiết kế chỉn chu với mức giá hợp lý, nhằm mang đến giá trị thiết thực và đồng hành cùng khách hàng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức.