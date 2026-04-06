Mixue báo lãi 22.630 tỷ đồng, lý giải hiện tượng đang co hẹp tại Việt Nam

Là một trong những thương hiệu đi đầu trong xu hướng trà sữa, kem giá rẻ, Mixue từng được nhượng quyền ồ ạt và mọc lên như nấm tại Việt Nam, đặc biệt là TPHCM.

Giai đoạn 2022-2024, thương hiệu này thậm chí đe doạ sự tồn tại của các thương hiệu lớn như Gong Cha, KOI Thé… dù chất lượng đồ uống theo đánh giá chung “chỉ vừa giá tiền”.

Làn sóng nhượng quyền mạnh mẽ đã giúp thương hiệu này kiếm bội tiền ở các thị trường châu Á.

Mixue báo lãi tỷ USD

Theo báo cáo kinh doanh, năm 2025, Mixue ghi nhận tổng doanh thu đạt xấp xỉ 128.130 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD, tăng 35,2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 22.630 tỷ đồng, tăng 33,1%.

Mixue báo lãi cả tỷ USD trên báo cáo tài chính (Ảnh: Chụp màn hình báo cáo tài chính công ty).

Đáng chú ý, doanh thu của thương hiệu này không đến từ phí dịch vụ nhượng quyền mà từ hoạt động bán vật liệu, máy móc cho những người mua nhượng quyền. Báo cáo tài chính năm 2025 chỉ rõ mảng phân phối nguyên vật liệu và thiết bị đã mang về hơn 125.100 tỷ đồng, chiếm tới 97,6% tổng doanh thu của toàn hệ thống. Doanh thu từ phí dịch vụ nhượng quyền chỉ chiếm khoảng 2,4%.

Theo tìm hiểu, Mixue thuộc sở hữu của anh em tỷ phú người Trung Quốc là Trương Hồng Siêu (Zhang Hongchao) - Chủ tịch và Trương Hồng Phủ (Zhang Hongfu) - CEO. Hai anh em đã phát triển Mixue từ một quầy đá bào nhỏ năm 1997 thành “đế chế” trà sữa, kem giá rẻ toàn cầu.

Hiện, thương hiệu có tổng cộng 60.000 cửa hàng, tăng hơn 13.000 cửa hàng so với cuối năm 2024, tập trung chủ yếu ở Trung Quốc.

Kiếm bao nhiêu tiền tại Việt Nam?

Tại Việt Nam, độ phủ của Mixue đang đi xuống, nhường lại chỗ cho các “tân binh” thậm chí chỉ có giá 7.000 đồng/ly trà sữa như Tam Hảo, Viêm Viên….

Về hiện tượng “co lại” thời gian gần đây, nhiều ý kiến cho biết nguyên nhân chính từ năm 2023, mâu thuẫn giữa nhiều chủ cửa hàng và Mixue đã xảy ra liên quan đến chính sách chiết khấu giá bán và chính sách giảm giá nguyên liệu bán cho các chủ nhượng quyền không tương xứng.

Chủ cửa hàng Mixue biểu tình, đòi quyền lợi trước trụ sở Mixue Việt Nam (Ảnh: DT).

Trước đó trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp cho biết việc thu hẹp số lượng cửa hàng tại Việt Nam nằm trong chiến lược tối ưu hóa vận hành. Mixue nhấn mạnh định hướng tập trung vào chất lượng và hiệu suất thay vì số lượng, đặc biệt tại các thị trường đã bão hòa hoặc cạnh tranh cao.

Dù vậy, Việt Nam vẫn là thị trường lớn của Mixue trên toàn cầu.

Theo bản cáo bạch nộp lên Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong trước khi IPO, tính đến cuối tháng 9/2024, hãng này cho hay tại Việt Nam có 1.304 cửa hàng, là thị trường có quy mô lớn thứ ba sau Trung Quốc và Indonesia.

Dữ liệu từ một đơn vị chuyên về dữ liệu cho thấy, doanh thu của Mixue tại thị trường Việt Nam đạt gần 1.260 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 2,6 lần so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 204 tỷ đồng, gấp 3 lần sau một năm, vượt xa nhiều chuỗi đồ uống khác đang hoạt động trong nước.