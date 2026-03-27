Mining & Construction Vietnam 2026: Kết nối ngành mỏ và xây dựng tại Việt Nam

Triển lãm được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng kết nối quan trọng giữa các doanh nghiệp, chuyên gia, cơ quan quản lý và nhà cung cấp giải pháp trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh cho ngành mỏ và xây dựng tại Việt Nam.

Triển lãm Mining & Construction Vietnam 2026 sẽ được diễn ra ngày 21-23/4 (Ảnh: BTC).

Giới thiệu các công nghệ tiên tiến và giải pháp toàn diện

Mining & Construction Vietnam 2026 quy tụ đông đảo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, giới thiệu nhiều công nghệ và giải pháp tiên tiến, bao gồm công nghệ tự động hóa và số hóa trong khai thác mỏ và xây dựng; giải pháp quản lý và tối ưu vận hành thông minh; máy móc, thiết bị khai thác mỏ và xây dựng thế hệ mới; công nghệ tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Các giải pháp này hướng tới mục tiêu giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và phát triển theo hướng bền vững.

Quy tụ các thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước

Triển lãm năm nay có sự tham gia của nhiều thương hiệu quốc tế và doanh nghiệp lớn trong nước, mang đến các sản phẩm, thiết bị và giải pháp mới nhất cho ngành, tiêu biểu như: XCMG, Liugong (Trác Nguyên), Sunward, Máy Công Trình Á Châu, Vạn Thái Long, Hered, Xylem, Vinza, Helukabel, Shell, Weir Minerals, Draeger, Atut, Zamep, Sadex, Ati Viettrung, Yokogawa…

Sự góp mặt của các doanh nghiệp hàng đầu này không chỉ khẳng định quy mô và uy tín của triển lãm mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp trong ngành.

Hai hội thảo chuyên đề nổi bật trong khuôn khổ triển lãm

Song song với hoạt động trưng bày, triển lãm sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề với sự tham gia của nhiều tổ chức.

Hội thảo “Chuyển đổi số ngành mỏ - Khi công nghệ tạo ra giá trị thực” do Trường Đại học Mỏ - Địa chất chủ trì, tập trung vào xu hướng ứng dụng công nghệ số trong khai thác và quản lý mỏ.

Hội thảo “Môi trường trong vòng đời khai thác mỏ” do The French Geological Survey (BRGM) chủ trì, thảo luận các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững trong ngành.

Hội thảo chuyên đề: “Các công nghệ tiên tiến trong ngành mỏ và xây dựng”.

Chương trình tham quan theo đoàn - Gia tăng trải nghiệm và hiệu quả kết nối

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu trải nghiệm tham quan, Ban tổ chức triển khai chương trình tham quan theo đoàn (từ 6 người trở lên) với các quyền lợi như đón tiếp tại quầy đăng ký riêng và chụp ảnh lưu niệm đoàn, phục vụ ăn trưa tại triển lãm.

Bên cạnh đó Ban tổ chức còn hỗ trợ xe đưa đón tại 5 điểm trong khu vực trung tâm Hà Nội (áp dụng cho đoàn đăng ký trước); phục vụ trà, cà phê trong thời gian tham quan; hỗ trợ kết nối giao thương thông qua chương trình B2B Matching.

Ban tổ chức sẽ hỗ trợ xe bus đưa đón tại 5 điểm quanh trung tâm TP Hà Nội (Ảnh: BTC).

Khách tham quan Triển lãm sẽ được nhận ưu đãi từ Xanh SM (Ảnh: BTC).

Đặc quyền dành cho khách hàng trọng điểm (Buyer Program)

Các doanh nghiệp tham gia chương trình Buyer Program sẽ được hưởng các quyền lợi chuyên biệt như sắp xếp lịch hẹn B2B với các đơn vị trưng bày phù hợp nhu cầu; truy cập khu vực Networking Lounge, quầy trà riêng và tham gia chương trình Happy Hour; hỗ trợ phương tiện di chuyển cho đoàn khách và nhận quà tặng tri ân và các đặc quyền riêng từ Ban tổ chức

Với quy mô và nội dung chuyên sâu, Mining & Construction Vietnam 2026 là sự kiện dành cho các doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng.

Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân quan tâm có thể đăng ký tham quan triển lãm để cập nhật xu hướng công nghệ, kết nối đối tác và tìm kiếm giải pháp phù hợp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

