MDP hợp tác cùng NAPAS thúc đẩy phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia

Hợp tác góp phần phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia theo hướng hiện đại, đồng bộ, an toàn và linh hoạt, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, mở rộng tiếp cận các dịch vụ tài chính và tiêu dùng số tiên tiến.

Việc tiếp tục phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia với khả năng kết nối liên thông, linh hoạt và thích ứng với các mô hình kinh doanh mới mang ý nghĩa quan trọng, nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số quốc gia và xã hội số theo định hướng phát triển của Chính phủ.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, MDP và NAPAS - hai tổ chức trung gian thanh toán được cấp phép dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử - thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu gia tăng giá trị cho các tổ chức thành viên, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của thị trường thanh toán Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đánh giá phương án kết nối hai hệ thống chuyển mạch tài chính. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các yếu tố cốt lõi: kiến trúc hệ thống, phương án kết nối kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, mô hình vận hành cùng các yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật.

Song song, MDP chia sẻ thông tin về Đề án thanh toán mới mà công ty đang nghiên cứu và cùng NAPAS đánh giá để phát triển, mở rộng hợp tác đối với các dịch vụ thanh toán phù hợp. Hai bên cũng thống nhất mở rộng phát triển các dịch vụ thanh toán bao gồm thanh toán qua tài khoản, thanh toán qua mã QR nội địa và xuyên biên giới trên cơ sở sử dụng thương hiệu VietQR cùng các chuẩn nhận diện điểm chấp nhận thanh toán liên quan.

Lãnh đạo MDP và NAPAS ký kết Biên bản hợp tác (Ảnh: BTC).

Hai bên cũng sẽ phối hợp xây dựng bộ quy tắc vận hành tiêu chuẩn chung cho các dịch vụ thanh toán dựa trên tài khoản. Bộ quy tắc này sẽ là nền tảng quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn cho toàn thị trường.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa MDP và NAPAS phù hợp với chủ trương, định hướng tại Quyết định số 1813 về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia hiện đại, an toàn và hiệu quả.

Việc tăng cường hợp tác và kết nối liên thông giữa các hệ thống chuyển mạch sẽ góp phần thúc đẩy hạ tầng thanh toán, tối ưu nguồn lực xã hội, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức thành viên khai thác hiệu quả hạ tầng chung, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái thanh toán Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phan Thanh Sơn - Tổng giám đốc MDP - cho biết: “Việc ký kết Biên bản ghi nhớ với NAPAS là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng thanh toán số của MDP.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa hai tổ chức chuyển mạch, chúng tôi kỳ vọng sẽ cùng nhau xây dựng các mô hình kết nối liên thông hiệu quả, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán cho các tổ chức thành viên và đóng góp tích cực cho sự phát triển dài hạn của thị trường thanh toán Việt Nam”.

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng giám đốc NAPAS - chia sẻ: “Sự hiện diện của MDP trên thị trường đánh dấu bước tiến mới, mang lại động lực tăng trưởng và thúc đẩy cạnh tranh tích cực. Biên bản ghi nhớ ký kết hôm nay có ý nghĩa quan trọng giúp NAPAS và MDP cùng nhau phát huy thế mạnh của mỗi bên, qua đó mang lại giá trị thiết thực cho xã hội, góp phần phát triển thị trường bền vững”.

Hợp tác góp phần phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia theo hướng hiện đại, đồng bộ, an toàn và linh hoạt, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng (Ảnh: BTC).

MDP và NAPAS - hai doanh nghiệp chung một tầm nhìn

Công ty Cổ phần Thanh toán số Mobifone (MDP) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, định vị là đơn vị kiến tạo hạ tầng chuyển mạch và thanh toán số quốc gia thế hệ mới.

Với tầm nhìn khai mở kỷ nguyên thanh toán số của Việt Nam và sứ mệnh kiến tạo nền tảng thanh toán quốc gia thế hệ mới, gia tăng giá trị sống mỗi ngày, MDP hướng tới xây dựng hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, linh hoạt và có khả năng kết nối rộng khắp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử.

Với vai trò phát triển hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS đã và đang phối hợp với các Ngân hàng, Trung gian thanh toán và đối tác cung cấp các dịch vụ thanh toán mới, hiện đại, phát triển hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt Việt Nam, đồng thời mở rộng kết nối quốc tế, góp phần nâng cao vị thế thanh toán của Việt Nam trên trường quốc tế.