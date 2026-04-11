MB cắt 500.000 đồng chi phí đi lại, ăn trưa cho cổ đông dự họp

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB, mã chứng khoán: MBB) vừa phát đi thông báo về việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Khác với thông lệ một số năm gần đây, năm nay, ngân hàng này sẽ không hỗ trợ chi phí đi lại và ăn trưa cho cổ đông tham dự. Lý do là số lượng cổ đông đăng ký lớn.

Các năm trước, tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên, MB dành tặng mỗi cổ đông tham dự trực tiếp 500.000 đồng. Năm ngoái, ngân hàng ước tính có khoảng 4.700 người dự họp. Lượng cổ đông tham gia đông đảo khiến các bãi gửi xe của Trung tâm Hội nghị Quốc gia và không gian phòng họp chật cứng. Một cổ đông MB cho biết đã phải xếp hàng gần một tiếng đồng hồ mới hoàn tất thủ tục “check in”.

Như vậy, nhà băng phải chi khoảng 2,35 tỷ đồng để tri ân lượng cổ đông tham dự. Tổng giám đốc MB Phạm Như Ánh khi đó cho biết ngân hàng sẽ cân nhắc tổ chức họp ở không gian lớn hơn vào năm sau (tức năm 2026).

Theo tài liệu chuẩn bị cho phiên họp thường niên ngày 18/4, MB dự chi khoảng 8.055 tỷ đồng để chia cho cổ đông, với tỷ lệ 10%, tức mỗi cổ phần nhận 1.000 đồng. Ngoài ra, nhà băng này sẽ phát hành thêm hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả số cổ tức còn lại, với tỷ lệ 15%.

Tiền mệnh giá 500.000 đồng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngoài việc trả cổ tức, ngân hàng này sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu 805 triệu cổ phần mới theo tỷ lệ 10:1 dưới dạng quyền mua, với giá 10.000 đồng. Quyền mua trên sẽ chỉ được chuyển nhượng một lần.

Sau khi phát hành cổ phiếu, ngân hàng dự kiến bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá bán sẽ được các bên thỏa thuận, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách.

Nếu hoàn thành các đợt phát hành cổ phiếu kể trên, vốn điều lệ của MB sẽ tăng từ 80.549 tỷ đồng lên 102.687 tỷ đồng.

MB dự kiến lợi nhuận trước thuế năm nay sẽ tăng trưởng khoảng 15% so với 2025, lên 39.400 tỷ đồng. Tổng tài sản đặt mục tiêu cải thiện 28%, vượt 2 triệu tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2025, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 34.268 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2024 và vượt kế hoạch năm. Tổng tài sản đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 43,1%.