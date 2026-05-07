Masan báo lãi quý I cao kỷ lục, có thể đạt gần nửa tỷ USD cả năm

Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) vừa công bố tình hình kinh doanh quý I, ghi nhận doanh thu thuần đạt 24.020 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), tăng 27% so với cùng kỳ.

Khấu trừ chi phí, tập đoàn thu về lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.974 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Theo công ty, đà tăng doanh thu được thúc đẩy bởi mảng tiêu dùng - bán lẻ, cùng mức tăng mạnh từ Masan High-Tech Materials nhờ giá APT cao hơn.

Doanh thu gần 1 tỷ USD chỉ trong một quý đến từ đâu?

Trong đó, WinCommerce, công ty vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN, ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 204 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận 1,8%.

Đáng chú ý, WinCommerce mở mới thuần 225 cửa hàng trong quý I, tương đương mở mới hơn 2 cửa hàng mỗi ngày.

Ngành hàng tiêu dùng Masan Consumer (mã chứng khoán: MCH) đóng góp 8.472 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 11,5%.

Mảng thịt Masan MEATLife (mã chứng khoán: MML) đạt doanh thu 2.479 tỷ đồng trong quý I, tăng 19,8% so với cùng kỳ, với lợi nhuận sau thuế đạt 147 tỷ đồng, tăng 27,2%.

Theo công ty, cả mảng thịt tươi và thịt chế biến cùng hưởng lợi từ hiệu quả quy mô cao hơn và giá trị tạo ra trên mỗi con heo thương phẩm được nâng lên. Tổng doanh thu của sản phẩm thịt mát tại hệ thống WinCommerce tăng 30,2% so với cùng kỳ.

Phúc Long Heritage (PLH) ghi nhận doanh thu thuần đạt 569 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ.

Masan High-Tech Materials (mã chứng khoán: MSR) đạt lợi nhuận sau thuế 537 tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục và cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 222 tỷ đồng của quý I/2025, nhờ mặt bằng giá hàng hóa thuận lợi hơn, hiệu quả vận hành cải thiện và chi phí lãi vay thuần giảm xuống.

Tập đoàn đã công bố kế hoạch chuyển niêm yết mã MSR sang sàn HoSE, nhằm nâng cao khả năng phản ánh giá trị nội tại, mở rộng cơ sở cổ đông, cải thiện thanh khoản và hỗ trợ thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Cuối cùng, phần lợi nhuận ghi nhận từ Techcombank (mã chứng khoán: TCB) trong kỳ đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ.

Tổng giám đốc Masan Danny Le (Ảnh: MSN)

CEO Masan: Có thể nâng kế hoạch lợi nhuận 2026 lên 10.000-12.000 tỷ đồng

Tại sự kiện Community Day quý I diễn ra chiều ngày 6/5, ban lãnh đạo tự tin cho biết tập đoàn có khả năng tăng kế hoạch lợi nhuận cả năm lên gần nửa tỷ USD.

Riêng quý II, ông Danny Le - Tổng giám đốc Masan - cho biết doanh thu toàn tập đoàn dự kiến tăng khoảng gần 40% và lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 80%. Các mảng kinh doanh được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó WinCommerce tăng khoảng 30%, hàng tiêu dùng tăng trên 20%, mảng thịt mát gần 20%, chuỗi Phúc Long dự tăng đến 35-40% và mảng khoáng sản dự kiến tăng gấp 3 lần.

Tương ứng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Masan ước đạt lần lượt 51.500 tỷ đồng và 4.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 38% và 76% so với cùng kỳ.

“Việc điều chỉnh kế hoạch năm 2026, doanh thu dự kiến sẽ không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, đối với phần lợi nhuận, khả năng có thể tăng lên. Lợi nhuận sau thuế của Masan Group có thể lên tầm 10.000 đến 12.000 tỷ đồng” ông nói.

Trao đổi thêm với nhà đầu tư về khả năng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, bà Đoàn Thị Mỹ Duyên - Giám đốc tài chính công ty cho biết, vào đầu tháng 9 hằng năm, doanh nghiệp bắt đầu xây dựng kế hoạch cho năm kế tiếp.

Tại thời điểm lập kế hoạch, doanh nghiệp sử dụng giả định kết quả của Masan High-Tech Materials với mức giá Vonfram khoảng 385 USD/MTU. Tuy nhiên, hiện nay, khi giá thị trường vào khoảng 3.000 USD/MTU, công ty đã tiến hành rà soát và cập nhật lại kết quả của đơn vị này.