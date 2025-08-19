Manulife Việt Nam chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2025

Lợi nhuận sau thuế đạt 591 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Manulife Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, ghi nhận những chỉ số kinh doanh ấn tượng nhờ vào chiến lược đầu tư hợp lý và nền tảng kinh doanh bền vững.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Manulife Việt Nam đạt 591 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 145.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Với số vốn điều lệ 22.220 tỷ đồng, Manulife Việt Nam tiếp tục dẫn đầu ngành bảo hiểm nhân thọ về quy mô vốn.

Không chỉ duy trì hiệu quả tài chính, Manulife tiếp tục cho thấy vai trò đồng hành thiết thực cùng khách hàng trước các rủi ro của cuộc sống. Cụ thể, doanh nghiệp đã chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trong nửa đầu năm 2025. Mới đây nhất, trong vụ tai nạn chìm tàu tại Hạ Long, hãng bảo hiểm đã nhanh chóng có quyết định chi trả hơn 9,2 tỷ đồng cho gia đình của 6 khách hàng không may mắn, góp phần đồng hành cùng các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bất chấp những biến động của thị trường dưới tác động của các thông tin về thuế quan, nửa đầu năm 2025, Manulife Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Đổi mới sản phẩm, tiếp tục số hóa để phục vụ khách hàng tốt hơn

Theo Nghị định 46 và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, Manulife đã giới thiệu “bộ tứ giải pháp Xanh” gồm: Xanh ước mơ - giải pháp tích lũy giáo dục, Xanh tương lai - giải pháp tài chính đa mục tiêu, Lá chắn xanh - bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng, và Dự phòng xanh - bảo hiểm trợ cấp y tế.

Với thông điệp “Chọn xanh cho khỏe”, các sản phẩm lần này là kết quả từ quá trình nghiên cứu chuyên sâu của công ty về các xu hướng tài chính, sức khỏe, y khoa…, với nỗ lực bổ sung quyền lợi bảo vệ thiết thực cho khách hàng. Bên cạnh tính linh hoạt cao và mức phí cạnh tranh, “bộ tứ giải pháp Xanh” còn được thiết kế theo hướng minh bạch, dễ hiểu. Công ty cũng đơn giản hóa ngôn ngữ trong bộ hợp đồng bảo hiểm, gia tăng tính trực quan để khách hàng dễ dàng nắm bắt thông tin.

“Bộ tứ giải pháp Xanh” của Manulife.

Với cam kết không ngừng lắng nghe ý kiến khách hàng và hành động kịp thời, từ tháng 1, Manulife Việt Nam đã ra mắt hệ thống tiếp nhận phản hồi khách hàng M-PS, giúp nhanh chóng đo lường mức độ hài lòng của khách hàng tại mỗi điểm chạm. Hãng bảo hiểm cam kết liên lạc với những khách hàng có trải nghiệm chưa tốt trong vòng 48 giờ sau khi nhận được phản hồi để nỗ lực giải quyết các vấn đề thắc mắc.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu trò chuyện trực tuyến của khách hàng, tính năng trò chuyện "Manulife Live Chat" đã được tích hợp trên trang "Hợp đồng của tôi" và ứng dụng Manulife Vietnam, giúp khách hàng kết nối với nhân viên mọi lúc, mọi nơi và nhận được sự hỗ trợ tức thì. Đồng thời, công ty tiếp tục cải thiện quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm bằng cách ứng dụng công nghệ tự động hóa để rút ngắn thời gian xử lý, ra mắt cổng bổ sung chứng từ trực tuyến nhằm giúp khách hàng gửi hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện, an toàn.

Ưu tiên phát triển đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp

Trong bối cảnh bảo hiểm ngày càng đóng vai trò thiết yếu, Manulife nhận thức sâu sắc rằng đầu tư vào đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, tận tâm và có kiến thức chuyên môn vững chắc là điều kiện tiên quyết để xây dựng và củng cố lòng tin của khách hàng.

Manulife Việt Nam tích cực đầu tư nâng cao chất lượng tư vấn viên.

Nửa đầu năm 2025, Manulife Việt Nam triển khai đào tạo kiến thức thiết yếu về sức khỏe cộng đồng cho lực lượng tư vấn viên thông qua chương trình hợp tác với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội.

Cụ thể, chương trình cung cấp kiến thức về bệnh lý truyền nhiễm và bệnh không lây phổ biến như tiểu đường, tim mạch, đột quỵ, ung thư - những nguyên nhân dẫn đến phần lớn các yêu cầu chi trả bảo hiểm hiện nay. Ngoài lý thuyết, tư vấn viên còn được hướng dẫn cách đọc hiểu kết quả xét nghiệm, tư vấn các vấn đề sức khỏe liên quan đến quyền lợi bảo hiểm, từ đó ứng dụng vào thực tế.

Đây là bước đi chiến lược nhằm phát triển đội ngũ tư vấn viên thế hệ mới chuyên nghiệp, am hiểu cơ bản về tài chính lẫn sức khỏe cộng đồng, đáp ứng nhu cầu gia tăng về sống khỏe, đảm bảo khách hàng tìm được giải pháp bảo vệ tối ưu.

Công ty đã khai trương văn phòng cao cấp MClass Saigon tại trung tâm tài chính quận 1, TPHCM và vận hành văn phòng đại lý MAC đầu tiên tại Hưng Yên. Việc mở rộng hiện diện không chỉ hỗ trợ hoạt động của tư vấn viên tại các khu vực, mà còn giúp dịch vụ bảo hiểm chuyên nghiệp tiếp cận gần hơn với người dân địa phương.

Với nền tảng tài chính vững mạnh và chiến lược tập trung vào trải nghiệm khách hàng, Manulife Việt Nam đang tiên phong tạo ra những đổi mới trong thị trường bảo hiểm. Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 phản ánh những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng dịch vụ bảo hiểm minh bạch, chuyên nghiệp và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.