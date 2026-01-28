Mai Linh từ “ông trùm” taxi đến chuỗi ngày thua lỗ, nợ thuế

Cơ quan Thuế TPHCM mới đây phát đi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hồ Huy - người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh - nếu doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Hiện Mai Linh còn nợ tiền thuế hơn 6,3 tỷ đồng, trong đó tiền phạt, tiền chậm nộp là hơn 3,8 tỷ đồng (nợ trên 90 ngày).

Chia sẻ về vấn đề này, phía Mai Linh cho biết đang phối hợp xử lý. Về việc nợ thuế, doanh nghiệp nêu do tình hình kinh doanh khó khăn, doanh nghiệp rất “đau đầu” tìm giải pháp phục hồi để có thể tạo công ăn việc làm cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ về thuế.

Chân dung ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT Mai Linh

Chủ tịch HĐQT Mai Linh là ông Hồ Huy, sinh năm 1955, quê Thanh Hóa. Sau khi rời quân ngũ, ông là một trong số thế hệ thanh niên được cử đi du học Liên bang Nga những năm 1980.

Sau thời gian học tập ở nước ngoài, được đào tạo chuyên sâu về cơ khí ô tô, ông trở về nước sáng lập hãng vận tải Mai Linh với số vốn ban đầu chỉ có 300 triệu đồng vào năm 1993.

Đến tháng 4/1995, ông Huy tiến vào Sài Gòn và lập nên Xí nghiệp Sài Gòn Taxi, dịch vụ Taxi Mai Linh cũng được khai sinh từ đây. Năm 2002, Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh chính thức chào đời. Đến năm 2018 trên cơ sở hợp nhất ba công ty: Tập đoàn Mai Linh - Mai Linh Miền Bắc - Mai Linh Miền Trung, Tập đoàn Mai Linh được cấp mã số thuế mới. Tập đoàn Mai Linh mới có vốn điều lệ xấp xỉ 1.729 tỷ đồng.

Ông Huy từng đứng tên hàng loạt công ty con trong các lĩnh vực khác nhưng đến nay đã ngừng hoạt động như: Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Linh Cà Ná, Công ty cổ phần Du lịch Lữ hành G.M.T, Công ty cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Công ty cổ phần Dimora Việt Nam, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Mai Linh, Công ty cổ phần Khai thác Điểm đổ và Dịch vụ công cộng Sài Gòn, Công ty cổ phần Quảng cáo và Tiếp thị Sang tao, Công ty cổ phần Tin học Việt Linh...

Ông Hồ Huy cũng sở hữu công ty riêng mang tên Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy (thành lập năm 2014). Tính đến cuối năm 2016, công ty này có vốn điều lệ gần 520 tỷ đồng, chịu trách nhiệm góp vốn vào một số công ty thành viên của hệ sinh thái Mai Linh.

Ông Hồ Huy - Chủ tịch Mai Linh (Ảnh: DT).

Từ “ông lớn” ngành taxi đến ngập trong thua lỗ

Mai Linh là doanh nghiệp có thâm niên trong lĩnh vực kinh doanh vận tải taxi. Bên cạnh taxi, tập đoàn cũng dần phát triển thành hệ sinh thái đa ngành với du lịch - lữ hành, xây dựng, đào tạo, quảng cáo truyền thống, công nghệ thông tin, tài chính, bất động sản…

Mai Linh từng là tên tuổi lớn trong ngành taxi, chia thị phần thống trị thị trường toàn quốc cùng với Vinasun. Ghi nhận báo cáo tài chính hàng năm, Mai Linh thời điểm hoàng kim thu về hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Dù vậy, từ năm 2008 công ty liên tục thua lỗ. Cùng với sự xuất hiện của các hãng ứng dụng gọi xe như Uber, Grab…. Mai Linh mất dần thị phần, bức tranh tài chính ngày càng kém sắc.

Năm 2017, Mai Linh bị kiểm toán nghi ngờ không còn hoạt động liên tục khi lỗ lũy kế 795 tỷ đồng và khoản nợ phải trả vượt tài sản ngắn hạn. Một vấn đề đáng quan tâm khác, tổng số nhân viên của Mai Linh tính đến cuối kỳ báo cáo đã giảm gần 6.000 người (tương đương 20%) so với thời điểm cuối năm 2016.

Đây là bức tranh chung của ngành taxi truyền thống (gồm Vinasun, Mai Linh cùng nhiều đơn vị khác trong ngành), trước áp lực cạnh tranh dữ dội từ Uber, Grab. Cũng trong năm này, Mai Linh Group lên kế hoạch tái cấu trúc, hợp nhất 3 miền và lên kế hoạch tăng trưởng, có lãi trở lại.

Thực tế, tình hình vẫn không hề cải thiện.

Giai đoạn 2018-2024, doanh thu giảm dần và mất mốc nghìn tỷ đồng. Công ty cũng liên tục thua lỗ, đỉnh điểm lỗ hơn 250 tỷ đồng trong năm 2021. Mai Linh thậm chí phải “cầu cứu”, xin được giãn nợ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất công bố đến cuối năm 2023, Mai Linh đang lỗ luỹ kế gần 1.074 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản hợp nhất công ty vào mức 3.232 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền chỉ vỏn vẹn 3 tỷ đồng. Nợ phải trả của Mai Linh hơn 3.020 tỷ đồng, trong đó nợ vay gần 1.000 tỷ đồng.

Tuyên bố bất ngờ trong năm 2025

Sang năm 2025, tại kỳ họp cổ đông, ông Hồ Huy tiếp tục tuyên bố định hướng và triển vọng mới của Mai Linh. Tập đoàn này gây bất ngờ khi công bố kế hoạch đầu tư mạnh vào xe điện từ năm 2025. Đây được xem là bước đi vừa để thay thế dàn xe cũ, vừa mở rộng mô hình kinh doanh taxi theo hướng xanh, sạch, tiết kiệm chi phí vận hành.

Cần nhấn mạnh, Mai Linh từng quyết tâm nói không với xe điện. Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra hồi tháng 4/2024, ông Hồ Huy tuyên bố không đầu tư xe ô tô thuần điện.

Khi đó, ông thừa nhận xe điện đang trở thành xu hướng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam, các dòng xe điện cũng được người tiêu dùng đón nhận rộng rãi nhờ những lợi ích mà chúng mang lại. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu và phân tích chuyên sâu, phía Mai Linh nhận thấy xe điện chưa thật sự phù hợp và tối ưu tại thị trường Việt Nam bởi những bất cập về cơ sở hạ tầng cũng như rủi ro liên quan đến rác thải pin.

Trong thay đổi mới đây, ông Hồ Huy thẳng thắn bày tỏ: “Chúng tôi hiểu rằng không thể tiếp tục đi theo lối cũ. Vì vậy, Mai Linh đã và đang thực hiện một cuộc chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ ở công nghệ, mà ở cả tư duy lãnh đạo, mô hình quản trị, văn hóa doanh nghiệp và định hướng phát triển”.

Mai Linh cũng thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.514 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng. Theo báo cáo của lãnh đạo, năm 2024 Mai Linh tiếp tục lỗ 43 tỷ đồng.