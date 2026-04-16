Made in Da Nang Expo 2026 - sự kiện triển lãm lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng

Triển lãm quy tụ 112 cụm gian hàng trên diện tích khoảng 10.000m², sự tham gia của 74/94 xã, phường, đặc khu, các sở, ngành, hiệp hội cùng đông đảo doanh nghiệp sản xuất, thương mại trên địa bàn thành phố.

Điểm nổi bật của kỳ triển lãm năm nay là số lượng sản phẩm phong phú, với hơn 500 mặt hàng tiêu biểu của Đà Nẵng.

Từ đặc sản địa phương, OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống cho tới công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và các sản phẩm tiêu dùng - du lịch, tạo nên bức tranh khá toàn diện về năng lực sản xuất - thương mại của thành phố.

Hàng trăm gian hàng và đa dạng sản phẩm chất lượng quy tụ tại Made in Da Nang Expo 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Triển lãm cũng là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp địa phương gia tăng độ phủ thương hiệu, giới thiệu sản phẩm mới, thử nghiệm thị trường và tìm kiếm đối tác.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn ở cả kênh bán lẻ truyền thống lẫn thương mại điện tử, việc xuất hiện tại các không gian xúc tiến thương mại tập trung giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tiếp cận khách hàng, đồng thời nâng cao hiệu quả truyền thông.

Chương trình năm nay không chỉ tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng mà còn mở rộng sang các ngành có giá trị gia tăng cao như công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số. Điều này cho thấy định hướng của Đà Nẵng trong việc nâng tầm sản phẩm địa phương từ đặc sản vùng miền sang nhóm hàng có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hiện đại.

Tăng trải nghiệm tiêu dùng, kích cầu thị trường nội địa

Với chủ đề “Niềm tin hàng Việt - Made in Đà Nẵng”, triển lãm năm nay được tổ chức theo mô hình mở, kết hợp giữa trưng bày - trải nghiệm - mua sắm - giải trí, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Các hoạt động trình diễn làng nghề, văn hóa truyền thống được diễn ra liên tục (Ảnh: Ban tổ chức).

Không gian triển lãm được thiết kế thân thiện, hiện đại, giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận từng nhóm ngành hàng, tìm hiểu quy trình sản xuất, trải nghiệm sản phẩm và mua sắm. Đây là mô hình đang được nhiều địa phương ưu tiên, vừa giúp gia tăng doanh số tại sự kiện vừa nâng cao mức độ ghi nhớ thương hiệu của người tiêu dùng.

Đối với nhóm sản phẩm làng nghề và thủ công truyền thống như mây tre đan, đồ gỗ mỹ nghệ, thủ công…, khách tham quan sẽ được trực tiếp theo dõi các công đoạn chế tác. Điều này sẽ tạo ra giá trị cảm xúc cho hoạt động mua sắm, giúp sản phẩm không chỉ được nhìn nhận ở công năng mà còn ở câu chuyện thương hiệu và giá trị văn hóa.

Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật và các không gian chụp hình được đầu tư theo cảm hứng từ Đà Nẵng và miền Trung.

Cách làm này góp phần kéo dài thời gian lưu trú của khách tham quan, đặc biệt là các nhóm gia đình, khách du lịch và giới trẻ, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực sang các lĩnh vực bán lẻ, ẩm thực, dịch vụ và du lịch của thành phố.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở đường cho xuất khẩu xuyên biên giới

Ngoài vai trò kích cầu tiêu dùng, Made in Da Nang Expo 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng xúc tiến thương mại đa chiều cho cộng đồng doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động chuyên sâu sẽ được tổ chức như hội nghị kết nối giao thương giữa Đà Nẵng và các tỉnh, thành; hội thảo tham vấn xây dựng thương hiệu cho sản phẩm tiêu biểu; các phiên tư vấn chiến lược marketing và phát triển kênh phân phối.

Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu - Đà Nẵng 2025 đã góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, xuất khẩu (Ảnh: Ban tổ chức).

Điểm nhấn đáng chú ý là chương trình “Made in Việt Nam vượt xuyên biên giới cùng Amazon” diễn ra trong hai ngày 17-18/4. Đây là hoạt động có giá trị thực tiễn cao trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường qua thương mại điện tử xuyên biên giới.

Thông qua chương trình, doanh nghiệp địa phương có cơ hội tiếp cận trực tiếp chuyên gia trong các lĩnh vực thương mại điện tử, logistics, marketing và xây dựng thương hiệu toàn cầu. Các nội dung tư vấn tập trung vào tối ưu gian hàng số, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, chiến lược truyền thông quốc tế và giải pháp logistics cho xuất khẩu trực tuyến.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc kết hợp giữa xúc tiến thương mại trực tiếp tại hội chợ với các nền tảng số phân phối toàn cầu sẽ mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp Đà Nẵng.

Xa hơn, sự kiện còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hệ sinh thái sản xuất - thương mại - logistics - xuất khẩu theo hướng hiện đại, đưa sản phẩm mang dấu ấn thành phố tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.