MacCoffee CaféPHỐ nhận giải “Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2026”

Từ cảm hứng cà phê phố thị đến dấu ấn thương hiệu

Với nhiều người Việt, cà phê sữa đá không đơn thuần là một thức uống. Đó là hương vị của buổi sáng bắt đầu ngày mới, là cuộc gặp gỡ cùng bạn bè tại một quán quen và cũng là một phần của nhịp sống phố thị. Dù vậy, việc đóng gói trọn vẹn trải nghiệm cà phê phin quen thuộc nơi quán xá vào một sản phẩm hòa tan tiện lợi chưa bao giờ là bài toán đơn giản.

MacCoffee CaféPHỐ lựa chọn bắt đầu từ sự thấu hiểu thói quen thưởng thức cà phê của người Việt. Khi ra mắt tại thị trường Việt Nam năm 2013, thương hiệu định hướng tái hiện vị cà phê sữa đá đậm đà theo cách phù hợp hơn với cuộc sống năng động. Sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu nhanh gọn, mà còn hướng đến cảm giác quen thuộc của một ly cà phê mang phong vị địa phương.

Thị trường cà phê hòa tan vốn cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi thương hiệu muốn bứt phá phải có sự kết nối với thói quen của người tiêu dùng. Chính vì lẽ đó, MacCoffee CaféPHỐ phát triển trên nền tảng cảm hứng từ văn hóa cà phê phố thị, kết hợp hài hòa giữa gu cà phê đậm đà cùng tính tiện dụng trong từng sản phẩm

Danh hiệu “Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2026” (Asia Pacific Outstanding Brand 2026) là sự ghi nhận mới cho hành trình này. Thành tựu không chỉ phản ánh nỗ lực về sản phẩm và thương hiệu, mà còn cho thấy giá trị của một định hướng phát triển kiên định: lấy người tiêu dùng làm trung tâm, đồng thời liên tục thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Đại diện nhãn hàng MacCoffee CaféPHỐ tại sự kiện vinh danh “Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2026” (Asia Pacific Outstanding Brands 2026) (Ảnh: BTC).

Dấu ấn dẫn dắt tại Food Empire và FES Việt Nam

Phía sau hành trình của MacCoffee CaféPHỐ là sự đồng hành của Food Empire và FES Việt Nam – đơn vị thành viên chuyên sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đồ uống hòa tan trực thuộc Tập đoàn. Trong đó, nổi bật là vai trò định hướng chiến lược của ông Satya Sutar, Tổng giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á (ngành hàng Kinh doanh Tiêu dùng).

Gắn bó với Food Empire hơn một thập kỷ, ông Satya Sutar đã tham gia vào quá trình phát triển mảng kinh doanh tiêu dùng của tập đoàn tại Đông Nam Á. Ở cấp độ khu vực, ông theo đuổi cách tiếp cận kết hợp giữa tầm nhìn phát triển dài hạn và sự am hiểu đặc điểm riêng của từng thị trường. Điều này có ý nghĩa quan trọng với ngành hàng tiêu dùng nhanh, nơi khẩu vị, hành vi mua sắm và mức độ cạnh tranh luôn có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia.

Tại Việt Nam, định hướng đó được thể hiện qua việc phát triển thương hiệu dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng. Với MacCoffee CaféPHỐ, sự lựa chọn khai thác cảm hứng từ cà phê sữa đá cho thấy nỗ lực đưa bản sắc địa phương vào trọng tâm của chiến lược sản phẩm, thay vì chỉ áp dụng một mô hình đồng nhất trên toàn khu vực.

Cùng đội ngũ quản lý FES Việt Nam, ông Satya Sutar góp phần kết nối nguồn lực, định hướng thương hiệu và năng lực triển khai, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ địa phương phát huy sự thấu hiểu về người tiêu dùng, từ đó chuyển hóa chiến lược khu vực thành những sản phẩm và hoạt động phù hợp với Việt Nam.

Ông Satya Sutar, Tổng giám đốc điều hành, Đông Nam Á - ngành hàng Kinh doanh tiêu dùng của Tập đoàn Food Empire (Ảnh: Food Empire).

Với FES Việt Nam, MacCoffee CaféPHỐ là minh chứng cho định hướng phát triển đặt am hiểu thị trường làm nền tảng. Riêng với tập đoàn Food Empire, hành trình rực rỡ còn cho thấy giá trị của việc kết hợp năng lực tập đoàn với sự chủ động của đội ngũ địa phương.

“Giải thưởng Asia Pacific Outstanding Brand 2026 là một cột mốc mới, nhưng không phải điểm dừng cuối cùng. Với nền tảng vững chắc đã gây dựng, MacCoffee CaféPHỐ được kỳ vọng tiếp tục mang đến những trải nghiệm cà phê tiện lợi, gần gũi và phù hợp với người tiêu dùng Việt, đồng thời viết tiếp câu chuyện phát triển của FES Việt Nam trong giai đoạn tới”, đại diện thương hiệu chia sẻ.