Mã đáo thành công năm Bính Ngọ với “Tiết kiệm tỷ phú” của HDBank

Tết Bính Ngọ đã sắp tới gần, nhiều khách hàng chọn gửi tiết kiệm dịp này để kỳ vọng một năm mới “Mã đáo thành công”, vừa an tâm sinh lời, vừa mong thêm lộc xuân may mắn. Trong số các chương trình thu hút khách gửi tiết kiệm mùa cận Tết, “Tiết kiệm tỷ phú” của HDBank đang tạo hiệu ứng tích cực khi liên tục mang lại tin vui trúng thưởng cho khách hàng.

160 khách hàng đã trúng thưởng sau hai kỳ quay số

Mang thông điệp “Tiết kiệm hôm nay, vận may tỷ phú”, chương trình tiết kiệm dự thưởng “Tiết kiệm tỷ phú” của Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) với tổng giá trị giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay, trong đó giải đặc biệt lên tới 3 tỷ đồng, cùng hàng nghìn phần quà hấp dẫn như xe máy SH, Smart Tivi, robot hút bụi, thẻ quà tặng...

Đại diện HDBank trao giải thưởng cho cho chú N.V.T tại phòng giao dịch An Biên (An Giang) (Ảnh: BTC).

Từ nay đến 28/2, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc qua App HDBank/Đi HDBank sẽ được hưởng lãi suất hấp dẫn và mã số dự thưởng để tham gia quay số may mắn. Chỉ với 50 triệu đồng và kỳ hạn dự thưởng tối thiểu 1 tháng, khách hàng đã nhận 1 mã dự thưởng để tham gia chương trình.

Khi gửi tiết kiệm online tham gia dự thưởng, khách hàng được nhân đôi mã dự thưởng, tăng gấp đôi cơ hội nhận quà và lãi suất ưu đãi. Khách hàng mới còn được tặng thêm 1 mã dự thưởng bổ sung khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên.

Chương trình gồm 4 kỳ quay số, trong đó 2 kỳ đầu đã thực hiện vào các ngày 12/12/2025 và 9/1/2026. Ngay trong kỳ quay số thứ nhất diễn ra vào ngày 12/12/2025, HDBank đã công bố 80 giải thưởng giá trị đến khách hàng trúng giải trên toàn quốc.

Đến kỳ quay số thứ hai vào ngày 9/1 vừa qua, thêm 80 khách hàng tiếp tục trở thành chủ nhân của loạt giải thưởng tương tự bao gồm xe máy SH 125i, Smart Tivi QLED, robot hút bụi lau nhà, máy lọc không khí và nhiều thẻ ATM Napas trị giá 2 đến 5 triệu đồng.

Như vậy, đã có 160 khách hàng trúng thưởng chỉ sau hai kỳ quay số. Trong đó, 80 khách hàng của kỳ thứ nhất đã được trao giải trực tiếp, HDBank đang tiếp tục tiến hành trao thưởng đến 80 khách hàng của kỳ thứ hai, tạo nên chuỗi niềm vui nối dài từ cuối năm cũ sang đầu năm mới.

Tại phòng giao dịch HDBank An Biên (An Giang), khách hàng N.V.T là người may mắn nhận được giải đặc biệt trong kỳ quay số đầu tiên. Chú N.V.T cho biết khi nhận được thông tin trúng giải đã “vui đến nỗi thức tới sáng, cả đêm không ngủ được”.

“Tôi đã gắn bó với HDBank được gần 7 năm. Gia đình tôi có nhiều người cùng mở tài khoản tiết kiệm tại HDBank, và may mắn đã đến với tôi. Tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng tham gia chương trình này của HDBank để nhân thêm niềm vui năm mới”, vị khách chia sẻ.

Cơ hội nhận 3 tỷ đồng trở thành “tỷ phú” vẫn còn rộng mở

Dù đã có hàng loạt giải thưởng được trao, cơ hội vẫn đang rộng mở cho những khách hàng gửi tiết kiệm trong thời gian sắp tới khi vẫn còn 2 kỳ quay số. Kỳ quay số thứ 3 dự kiến thực hiện vào ngày 12/2, trao tặng hàng loạt phần thưởng giá trị tương tự như kỳ 1 và kỳ 2.

Kỳ quay số cuối cùng dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026, giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng sẽ thuộc về một khách hàng may mắn nhất. Bên cạnh đó là giải Nhất tương ứng với sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị cao khác. Đây được xem là “món lộc lớn” của chương trình, mang nhiều ý nghĩa trong năm Bính Ngọ.

Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn và giá trị cao, nhiều khách hàng đang tranh thủ gửi tiết kiệm trong thời gian cao điểm trước Tết để vừa “khóa” mức lợi nhuận an toàn, vừa đặt cược may mắn vào cơ hội lớn này.

Những người mong muốn đón thêm lộc xuân có thể gửi tiết kiệm trước ngày 28/2 để nhận mã số dự thưởng, chờ đợi vận may tại kỳ quay số cuối.

HDBank mang niềm vui bất ngờ tới cho khách hàng trong dịp tết đến - xuân về (Ảnh: HDBank).

Trong nhịp sống tài chính hiện đại, gửi tiết kiệm không chỉ là quyết định kinh tế mà còn là một cách gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và ước vọng may mắn. Với “Tiết kiệm tỷ phú”, niềm vui đó đã đến sớm với hàng trăm khách hàng trên cả nước của HDBank, và đang tiếp tục mở ra cơ hội dành cho những ai muốn khởi đầu năm Bính Ngọ theo tinh thần “Mã đáo thành công”.