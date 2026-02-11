Lương nhân viên 40 triệu đồng, PV GAS D chấp nhận giảm lãi để giữ thị phần

Công ty cổ phần Phân phối Khí áp thấp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D - mã chứng khoán: PGD) vừa công bố thông tin về tình hình hoạt động năm 2025 với những con số đáng chú ý về nhân sự và tài chính.

Ông Đỗ Phạm Hồng Minh, Giám đốc công ty cho biết, tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp có 274 lao động, phần lớn có trình độ đại học và trên đại học. Đáng chú ý, thu nhập bình quân của nhân sự tại đây đạt xấp xỉ 40 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 10% so với năm trước.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính của công ty lại ghi nhận sự trái chiều. Theo báo cáo tài chính năm 2025, PV GAS D đạt doanh thu gần 11.453 tỷ đồng (tăng 5%), song lợi nhuận lại giảm mạnh 33% so với năm 2024, chỉ đạt hơn 168 tỷ đồng.

PV GAS D cung cấp khí, là công ty con của PV GAS (Ảnh: DN).

Lý giải về nghịch lý doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm sâu, lãnh đạo PV GAS D cho biết nguyên nhân chính đến từ chính sách giá bán nhằm duy trì năng lực cạnh tranh và hỗ trợ khách hàng công nghiệp.

Cụ thể, vào cuối năm 2024, khi giá nhiên liệu thế giới tăng phi mã, doanh nghiệp quyết định không tăng giá bán tương ứng. Hệ quả là trong quý IV/2024, công ty lỗ, "thổi bay" gần như toàn bộ lợi nhuận giai đoạn này.

Đến quý IV/2025, khi giá nhiên liệu thế giới hạ nhiệt, dù hợp đồng không bắt buộc giảm giá, PV GAS D vẫn chủ động giảm 3-5% cho đối tác. Động thái này khiến quý IV vừa qua doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh gần như không có lãi.

"Công ty không đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mà ưu tiên gia tăng sản lượng, giúp các đối tác giảm chi phí đầu vào," ông Minh nhấn mạnh chiến lược kinh doanh.

Hiện tại, PV GAS D đang cung cấp khí cho khoảng 500 doanh nghiệp (bao gồm 130 khách hàng trực tiếp và các đơn vị nén CNG). Nhóm khách hàng chủ lực là các nhà máy thép, kính, hóa chất - những đơn vị có nhu cầu nhiệt lượng lớn.

Về sản lượng, khu vực Đông Nam Bộ ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025 với mức tăng 16%, riêng khí đường ống tăng 11,3%. Đặc biệt, tháng 12/2025, sản lượng tăng gần 19% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi của sản xuất công nghiệp.

PV GAS D là công ty con do Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) nắm giữ 50,5% vốn điều lệ, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh, vận chuyển khí thấp áp, LPG, LNG và CNG.