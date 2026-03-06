Lumias ghi dấu ấn tại Shopee 3/3 với kết quả dẫn đầu ngành điện gia dụng nhỏ

Thiết bị gia dụng nhỏ được người tiêu dùng quan tâm

Theo thống kê từ hệ thống phân phối của Lumias trên Shopee Mall, chiến dịch 3/3 ghi nhận lượng đơn hàng tăng mạnh so với giai đoạn trước đó. Một số dòng sản phẩm gia dụng nhỏ của thương hiệu này thu hút lượng quan tâm lớn từ người tiêu dùng trong dịp ưu đãi.

Trong đó, máy hút ẩm Lumias D6E Series là sản phẩm có doanh số cao nhất trong chiến dịch, chiếm khoảng 80% tổng lượng đơn hàng. Bên cạnh đó, các sản phẩm như máy lọc không khí, nồi áp suất, bếp từ… ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Mức chi tiêu trung bình của người dùng cho mỗi đơn hàng Lumias trong chiến dịch 3/3 đạt khoảng 2,5 đến 4,5 triệu đồng. Con số này phần nào phản ánh xu hướng người dùng Việt đã sẵn sàng đầu tư ngân sách lớn cho các thiết bị công nghệ giúp nâng cao chất lượng sống.

Đặc biệt, sau các đợt biến động về thời tiết và ô nhiễm, ý thức của người dùng về việc bảo vệ sức khỏe thông qua kiểm soát chất lượng không khí đã được nâng cao rõ rệt, thúc đẩy họ chủ động sở hữu các giải pháp thông minh và thiết thực hơn.

Dữ liệu bán hàng cho thấy tệp khách hàng chính của Lumias trong chiến dịch lần này tập trung ở nhóm người dùng 25-35 tuổi, chủ yếu sinh sống tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, tại các địa phương đang chịu ảnh hưởng của mùa nồm như Hải Phòng, Quảng Ninh hay Bắc Ninh, nhu cầu đối với các thiết bị gia dụng tiện ích, thiết kế hiện đại ghi nhận mức tăng đáng kể.

Chiến lược vận hành và marketing đóng vai trò quan trọng

Theo doanh nghiệp, kết quả dẫn đầu Shopee Mall 3/3 là minh chứng cho năng lực vận hành thương mại điện tử ngày càng chuyên nghiệp của đội ngũ phát triển thương hiệu Lumias tại Việt Nam.

Cụ thể, các hoạt động từ tối ưu gian hàng, chiến lược giá, chương trình ưu đãi đến nội dung truyền thông được xây dựng đồng bộ, giúp sản phẩm tiếp cận đúng tệp khách hàng mục tiêu.

Đại diện doanh nghiệp cho biết triết lý phát triển sản phẩm của Lumias tập trung vào việc tối ưu tính năng và công năng sử dụng, hướng đến cân bằng giữa chất lượng, thiết kế và mức giá hợp lý. Nhờ đó, người tiêu dùng có thể tiếp cận các thiết bị gia dụng thông minh với thiết kế hiện đại và trải nghiệm tiện ích, nhưng vẫn phù hợp với khả năng chi trả của nhiều gia đình.

Bên cạnh đó, Lumias ghi nhận sự ủng hộ từ nhiều khách hàng có sức ảnh hưởng trong cộng đồng, khi họ chủ động mua và trải nghiệm sản phẩm trước khi chia sẻ lại với người dùng khác. Những phản hồi và giới thiệu tự nhiên từ người dùng thực tế cũng góp phần giúp Lumias lan tỏa nhanh hơn trên các nền tảng thương mại điện tử.

Nhờ chiến lược vận hành và marketing phù hợp, thương hiệu Lumias từng bước mở rộng độ nhận diện, gia tăng doanh thu và xây dựng tệp khách hàng ổn định trên nền tảng Shopee.

Lumias hiện là thương hiệu gia dụng được phát triển tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long. Trước đó, thương hiệu này được đăng ký tại Hàn Quốc và từng được Hợp Long phân phối độc quyền tại Việt Nam cho đến khi doanh nghiệp này hoàn tất thủ tục sở hữu nhãn hiệu tại thị trường trong nước vào cuối năm 2025.

Danh mục sản phẩm của Lumias hiện trải dài trên hơn 7 nhóm ngành với khoảng 200 sản phẩm, bao gồm các thiết bị chăm sóc không khí, đồ gia dụng nhà bếp, thiết bị chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Trong thời gian gần đây, máy hút ẩm Lumias là một trong những dòng sản phẩm ghi nhận mức quan tâm lớn từ người tiêu dùng, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc trong giai đoạn nồm ẩm đầu năm 2026 (Ảnh: Lumias).

Theo đại diện doanh nghiệp, trong những ngày cao điểm của đợt nồm ẩm sau Tết, hệ thống phân phối của Hợp Long và Giga Digital ghi nhận gần 5.000 máy hút ẩm Lumias được bán ra chỉ trong một ngày.

Nhu cầu tăng cao phản ánh xu hướng người dùng ngày càng chú trọng kiểm soát độ ẩm không khí trong căn hộ và không gian sống đô thị. Các dòng máy hút ẩm dung tích từ trung bình đến lớn được nhiều người dùng lựa chọn, khi nhu cầu sử dụng cho căn hộ chung cư và nhà phố ngày càng phổ biến.

Hướng tới tăng trưởng bền vững trên thương mại điện tử

Bước sang năm 2026, thị trường thương mại điện tử Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng nhưng cũng đối mặt với nhiều cạnh tranh và biến động. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào việc tối ưu vận hành gian hàng, cải thiện trải nghiệm mua sắm và phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng.

Theo Hợp Long, bên cạnh việc tăng trưởng doanh số trong các chiến dịch ưu đãi lớn, doanh nghiệp còn hướng đến củng cố nền tảng kinh doanh bền vững trên các nền tảng thương mại điện tử.

Việc Lumias đạt top 1 ngành hàng điện gia dụng nhỏ trên Shopee Mall 3/3 là dấu mốc tích cực trong quá trình phát triển của thương hiệu, đồng thời cho thấy tiềm năng tăng trưởng của các thương hiệu gia dụng phát triển tại Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử.

