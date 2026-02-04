Lực lượng kinh doanh giữ vai trò trụ cột trong chiến lược của Tiền Phong Nam

Ngày 30/1, Tiền Phong Nam tổ chức Lễ tổng kết kinh doanh và tri ân hệ thống bán hàng 6 tháng cuối năm 2025 khu vực phía Nam. Chương trình có sự tham gia của thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành, đội ngũ quản lý cùng đông đảo cán bộ, nhân viên khối kinh doanh và đại diện hệ thống phân phối trên toàn khu vực.

Trong bối cảnh năm 2025 ghi nhận nhiều biến động của thị trường vật liệu xây dựng, chi phí đầu vào gia tăng và sức mua phân hóa theo từng địa bàn, Tiền Phong Nam xác định đội ngũ kinh doanh là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò trực tiếp kết nối thị trường, duy trì độ phủ và bảo đảm hiệu quả triển khai chiến lược tại từng khu vực.

Ghi nhận đóng góp của lực lượng kinh doanh tuyến đầu

Tại chương trình, Tiền Phong Nam đã dành phần nội dung trọng tâm để vinh danh các cá nhân khối kinh doanh có thành tích nổi bật trong năm 2025. Theo đó, doanh nghiệp đã biểu dương và khen tặng 34 bằng khen cho các nhân sự hoàn thành tốt công việc và 8 kỷ niệm chương cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc công việc, ghi nhận những đóng góp thiết thực vào kết quả kinh doanh chung của toàn hệ thống.

Ông Huỳnh Minh Hiếu - Phó tổng giám đốc kinh doanh Tiền Phong Nam trao kỷ niệm chương cho cán bộ nhân viên có đóng góp xuất sắc trong năm 2025 (Ảnh: Tiền Phong Nam).

Các cá nhân được vinh danh là lực lượng trực tiếp triển khai bán hàng, phát triển thị trường, quản lý vùng và hỗ trợ vận hành, góp phần duy trì nhịp tăng trưởng ổn định của Tiền Phong Nam trong 6 tháng cuối năm 2025, đặc biệt tại các địa bàn có mức độ cạnh tranh cao.

Đại diện lãnh đạo Tiền Phong Nam trao bằng khen cho các cán bộ nhân viên hoàn thành tốt công việc trong năm 2025 (Ảnh: Tiền Phong Nam).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Phi Hải - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tiền Phong Nam nhấn mạnh vai trò của đội ngũ kinh doanh trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Theo ông, trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, năng lực tổ chức thị trường và chất lượng đội ngũ triển khai là yếu tố quyết định khả năng thích ứng và duy trì tăng trưởng.

“Tiền Phong Nam luôn kiên định với chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng làm cốt lõi, lấy con người và hệ thống đối tác làm trung tâm, không ngừng đổi mới để nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng trước thị trường”, ông Hải nhấn mạnh.

Lấy con người làm trọng tâm chiến lược

Theo lãnh đạo Tiền Phong Nam, hoạt động vinh danh nhân sự kinh doanh được tổ chức nhằm khẳng định định hướng quản trị nguồn nhân lực bài bản, trong đó hiệu quả công việc, năng lực triển khai thị trường và tinh thần gắn bó được đặt làm tiêu chí đánh giá xuyên suốt.

Đội ngũ kinh doanh Tiền Phong Nam, lực lượng tiên phong trên thị trường, góp phần lan tỏa thương hiệu và củng cố vị thế doanh nghiệp tại các địa bàn trọng điểm phía Nam (Ảnh: Tiền Phong Nam).

Song song với việc chuẩn hóa hệ thống phân phối, doanh nghiệp tiếp tục tập trung nâng cao năng lực đội ngũ kinh doanh thông qua đào tạo nội bộ, hỗ trợ thị trường và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận. Đây được xem là nền tảng giúp Tiền Phong Nam kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ tại từng địa bàn.

Bước sang năm 2026, Tiền Phong Nam cho biết sẽ tiếp tục kiên định chiến lược phát triển dựa trên chất lượng sản phẩm, hiệu quả vận hành, sự gắn kết giữa doanh nghiệp với con người và đối tác. Trong đó, đội ngũ kinh doanh tiếp tục được xác định là lực lượng then chốt, góp phần củng cố vị thế của Nhựa Tiền Phong tại khu vực phía Nam và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của toàn hệ thống.