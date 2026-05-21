LPBS và SCEX hợp tác phát triển hệ sinh thái tài chính số

Với vai trò đối tác chiến lược, LPBS thể hiện cam kết đồng hành dài hạn trong việc phát triển thị trường tài chính số phi tập trung tại Việt Nam.

Đại diện LPBS (trái) và đại diện SCEX (phải) thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác (Ảnh: BTC).

Thỏa thuận hợp tác được xây dựng trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên, hướng tới hình thành một nền tảng tài chính toàn diện, nơi khách hàng có thể tiếp cận đa dạng các lớp tài sản - từ chứng khoán, sản phẩm tài chính truyền thống, đến tài sản mã hóa - trong một trải nghiệm thống nhất, minh bạch và hiệu quả.

Trong đó, trọng tâm hợp tác nhằm phát triển các giải pháp đầu tư tích hợp, quản lý tài sản đa nền tảng và mở rộng khả năng tiếp cận các kênh đầu tư mới cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức.

Ông Hoàng Việt Anh - Tổng giám đốc LPBS phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hoàng Việt Anh - Tổng giám đốc LPBS đánh giá: “Tương lai của ngành tài chính nằm ở sự tích hợp sâu sắc giữa tài chính truyền thống và tài chính số phi tập trung (DeFi). Chúng tôi tin tưởng xu hướng phát triển của các dự án token hóa tài sản thực (RWA) sẽ là bước đi chiến lược để mang lại giá trị bền vững cho thị trường và góp phần xây dựng một nền kinh tế số năng động, toàn diện hơn, ghi dấu ấn thị trường Việt Nam trên bản đồ tài chính thế giới”.

Trong bối cảnh blockchain và tài sản số đang dần trở thành một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính tương lai, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về cơ chế thí điểm thị trường tài sản mã hóa được xem là bước ngoặt lớn đối với lĩnh vực này tại Việt Nam.

Theo báo cáo của Chainalysis, Việt Nam hiện nằm trong Top 5 quốc gia có mức độ chấp nhận tài sản số cao nhất thế giới và thuộc nhóm thị trường tài sản mã hóa (crypto) phát triển nhanh nhất khu vực châu Á.

Quy mô dòng tiền crypto tại Việt Nam giai đoạn 2024-2025 được ước tính vượt 220 tỷ USD, trong khi có khoảng 17 triệu người dùng quan tâm và sở hữu tài sản số nhờ dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng internet cao và khả năng tiếp cận công nghệ tài chính mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, tháng 3/2026, SCEX trở thành một trong 5 doanh nghiệp được Bộ Tài chính đánh giá có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ để xem xét cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Song song với quá trình tái định vị thương hiệu, SCEX đang triển khai hoàn thiện năng lực vốn, đầu tư vào công nghệ, bảo mật và chuẩn bị cho lộ trình tham gia thị trường tài sản số chính thức tại Việt Nam.

Thỏa thuận mở ra cơ hội hợp tác phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng hai bên (Ảnh: BTC).

Trong chiến lược phát triển mới, SCEX xác định ba yếu tố cốt lõi gồm an toàn hệ thống, bảo mật dữ liệu và tuân thủ pháp lý. Doanh nghiệp đang đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ blockchain, hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát vận hành và các giải pháp an ninh, bảo mật hệ thống, phòng chống rửa tiền, hướng tới các chuẩn mực quản trị vận hành cao nhất trên thị trường tài sản số.

Đồng thời, SCEX cũng tập trung phát triển đội ngũ nhân sự trong các lĩnh vực blockchain, an ninh thông tin và kiểm soát vận hành nhằm hoàn thiện hệ thống theo hướng minh bạch, ổn định và thân thiện với người dùng.

Được thành lập năm 2009, LPBS là công ty chứng khoán có tốc độ phát triển ấn tượng tại Việt Nam. Giai đoạn 2023-2025, công ty vươn lên Top 10 doanh nghiệp chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường, với tổng tài sản gần 30.000 tỷ đồng và tài sản quản lý khoảng 57.000 tỷ đồng.

Năm 2025, công ty tăng trưởng mạnh ở các mảng cho vay ký quỹ, tự doanh và nguồn vốn. LPBS khẳng định thương hiệu huy động vốn uy tín trên thị trường, xây dựng quan hệ với hơn 40 ngân hàng và định chế tài chính trong và ngoài nước, tổng hạn mức tín dụng trên 35.000 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ 2026, công ty công bố kế hoạch lợi nhuận tăng 160% và triển khai IPO trong quý II/2026 nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô và phát triển hệ sinh thái dịch vụ công nghệ hiện đại.

Đại diện LPBS (trái) và đại diện SCEX (phải) trao hoa kỷ niệm, mừng thành công của Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện (Ảnh: BTC).

Việc hợp tác chiến lược với SCEX là bước đi quan trọng của chiến lược phát triển trong lĩnh vực tài chính số của LPBS, góp phần hoàn thiện dải sản phẩm đầu tư cho khách hàng. Đây đồng thời là nền tảng để cả hai bên đóng góp vào chu kỳ phát triển mới của thị trường tài chính, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới nâng hạng thị trường và hội nhập quốc tế.

Thỏa thuận hợp tác giữa LPBS và SCEX vì vậy không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho hai bên mà còn được kỳ vọng mang lại nhiều giá trị thiết thực cho nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy sự hình thành của một thị trường tài chính hiện đại, minh bạch và bền vững tại Việt Nam.