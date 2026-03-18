LPBank nâng tầm trải nghiệm khách hàng ưu tiên qua chuỗi giải Golf Tournament

Giải đấu quy tụ gần 200 khách hàng Priority (khách hàng ưu tiên), đối tác chiến lược và golfer trong cộng đồng doanh nhân, tham gia tranh tài và giao lưu tại hai miền Bắc - Nam. Không chỉ là hoạt động thể thao, sự kiện còn thể hiện rõ triết lý dịch vụ của LPBank Priority “Trọn đặc quyền, cho điều bạn ưu tiên”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại LPBank Priority Golf Tournament 2026 (Ảnh: LPBank).

Mở màn cho chuỗi sự kiện, giải đấu đầu tiên đã diễn ra tại sân Golf Long Biên (Hà Nội) vào ngày 14/3. Tiếp nối thành công này, giải đấu thứ hai sẽ được tổ chức tại sân Golf Long Thành (Đồng Nai) vào ngày 21/3, tạo nên chuỗi trải nghiệm kết nối xuyên suốt dành cho cộng đồng khách hàng ưu tiên của LPBank.

Không gian kết nối dành riêng cho khách hàng ưu tiên

Golf từ lâu đã trở thành một hoạt động kết nối quen thuộc của cộng đồng doanh nhân và giới tinh hoa. Thông qua LPBank Priority Golf Tournament, ngân hàng mong muốn tạo nên không gian giao lưu đẳng cấp, nơi các khách hàng Priority có thể kết nối, chia sẻ cơ hội hợp tác và tận hưởng những trải nghiệm phong cách sống thượng lưu.

Golfer nhận giải Best gross tại Gala LPBank Priority Golf Tournament 2026 (Ảnh: LPBank).

Hành trình trải nghiệm được thiết kế trọn vẹn với hai phần chính: giải đấu golf đẳng cấp và gala trao giải đầy cảm xúc. Tại giải đấu, các golfer tranh tài theo thể thức shotgun trên sân golf tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời có cơ hội hòa mình vào không gian gala ấm cúng với những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, lễ trao giải trang trọng và chương trình bốc thăm may mắn đầy bất ngờ.

Sự kiện không chỉ mang lại những khoảnh khắc giao lưu ý nghĩa mà còn là lời tri ân sâu sắc LPBank dành cho cộng đồng khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng ngân hàng trong hành trình phát triển tài chính cá nhân và doanh nghiệp.

Các golfer nhận giải Nhất tại Gala LPBank Priority Golf Tournament 2026 (Ảnh: LPBank).

Khẳng định chiến lược phát triển phân khúc LPBank Priority

Trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ theo định hướng phân khúc hóa và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, LPBank không ngừng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ dành cho phân khúc khách hàng ưu tiên.

LPBank đang từng bước chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng theo quy mô sang tăng trưởng theo giá trị và mức độ gắn bó của khách hàng. Việc xây dựng hệ sinh thái dịch vụ dành riêng cho phân khúc Priority là một phần quan trọng của chiến lược này.

Golfer nhận giải Nhì tại Gala LPBank Priority Golf Tournament 2026 (Ảnh: LPBank).

Không chỉ cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, LPBank Priority hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm phong cách sống, trong đó các hoạt động như giải golf, sự kiện kết nối doanh nhân hay các chương trình tri ân khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng giá trị cho hội viên.

Các golfer chụp ảnh lưu niệm tại giải đấu (Ảnh: LPBank).

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Quốc Khánh - Tổng giám đốc LPBank - cho biết: “LPBank Priority Golf Tournament 2026 nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 18 năm thành lập LPBank, đồng thời là dấu ấn trong chiến lược phát triển phân khúc khách hàng ưu tiên của ngân hàng. Thông qua sự kiện, ngân hàng mong muốn mang đến không gian kết nối đẳng cấp, đồng thời xây dựng cộng đồng khách hàng Priority gắn kết và bền vững”.

Chuỗi sự kiện LPBank Priority Golf Tournament 2026 không chỉ là lời tri ân dành cho khách hàng mà còn thể hiện định hướng của LPBank trong việc nâng tầm dịch vụ ngân hàng ưu tiên tại Việt Nam.

Với triết lý “Trọn đặc quyền, cho điều bạn ưu tiên”, LPBank tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng Priority trong mọi hành trình từ quản lý tài chính hiệu quả, mở rộng cơ hội kết nối kinh doanh đến trải nghiệm phong cách sống đẳng cấp.