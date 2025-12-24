Lotte Mart Việt Nam là doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện

Được vinh danh với danh hiệu doanh nghiệp ESG toàn diện

Vietnam ESG Awards 2025 thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam vinh danh nhiều danh vị về thực thi ESG do báo Dân trí tổ chức. Lotte Mart Việt Nam nằm trong Top 10 doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật.

Hạng mục này vinh danh các doanh nghiệp, tổ chức không chỉ làm tốt một trong các yếu tố E (Environmental - Môi trường), S (Social - Xã hội), hay G (Governance - Quản trị) mà đã hoàn thiện và tích hợp ESG, có thể đo đếm được và có khả năng tạo kết quả.

Đại diện Lotte Mart Việt Nam nhận giải Top 10 doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật (Ảnh: BTC).

2025 là năm thứ hai báo Dân trí tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam và lễ vinh danh Vietnam ESG Awards. Danh vị này tôn vinh các doanh nghiệp, đơn vị hiệu quả trong việc thực thi ESG, khuyến khích chuyển đổi sang mô hình kinh doanh bền vững và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

Việc được ghi nhận là một trong những đơn vị thực thi toàn diện ESG không chỉ là thành tựu mà còn thể hiện cam kết bảo vệ môi trường, phát triển xã hội và quản trị hiệu quả, góp phần tạo giá trị bền vững cho cộng đồng của Lotte Mart.

Những nỗ lực ESG của Lotte Mart Việt Nam

Lotte Mart đang triển khai nhiều chương trình hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường. Tiêu biểu, nhằm khuyến khích người tiêu dùng xây dựng thói quen sử dụng túi tái chế, chương trình “Hành động nhỏ - Thay đổi lớn” được thực hiện, mang đến ưu đãi tặng túi hoặc cộng điểm thưởng cho khách hàng thành viên đủ điều kiện.

Lotte Mart tích cực triển khai các chương trình khuyến khích khách hàng giảm sử dụng túi nilon khi mua sắm (Ảnh: Lotte Mart).

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi hành vi mua sắm, quy trình vận hành cũng được Lotte Mart cải tiến để ngày càng “xanh” hơn.

Một ví dụ tiêu biểu là việc áp dụng hóa đơn điện tử. Thay vì nhận hóa đơn giấy, khách hàng thành viên có thể dễ dàng nhận và kiểm tra lịch sử mua hàng trên ứng dụng Lotte Mart Online.

Sáng kiến này không chỉ nâng cao trải nghiệm trong kỷ nguyên số mà còn là một bước tiến quan trọng, khẳng định cam kết bảo vệ môi trường và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Trong những năm qua, Lotte Mart Việt Nam liên tục triển khai các dự án chuyển đổi năng lượng xanh, sử dụng năng lượng sạch, ứng dụng các công nghệ mới và giải pháp quản lý năng lượng thông minh để tiết kiệm năng lượng, đồng thời giảm phát thải.

Tiêu biểu, Lotte Mart Việt Nam vừa hoàn tất lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại 8 trung tâm thương mại, giúp tiết kiệm khoảng 13,7 tỷ đồng mỗi năm và giảm phát thải 3.041 tấn CO₂, tương đương lượng khí hấp thụ của 138.236 cây xanh trưởng thành. Đây là bước đi mạnh mẽ của nhà bán lẻ Hàn Quốc trong hành trình hiện thực hóa cam kết tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại các siêu thị Lotte Mart (Ảnh: Lotte Mart).

Bên cạnh vai trò phục vụ hàng triệu khách hàng và đóng góp vào kinh tế, việc thực thi trách nhiệm cộng đồng là một sứ mệnh dài hạn của Lotte Mart.

Điều này được thể hiện qua các dự án nổi bật như cùng Tập đoàn Lotte trao tặng hơn 7 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến các bệnh viện và địa phương trong giai đoạn cao điểm chống dịch Covid-19, ủng hộ 3 tỷ đồng giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai sau cơn bão số 3, thường xuyên trao tặng các phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hoàn cảnh, hộ gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi thiên nhiên khắc nghiệt.

Lotte Mart tặng phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi ngập lụt vừa qua (Ảnh: Lotte Mart).

Ngoài ra, hoạt động trao tặng 15 tấn gạo định kỳ mỗi dịp Tết Nguyên đán cho các gia đình khó khăn tại 10 tỉnh thành (tổng giá trị ước tính 300 triệu đồng/năm) cũng là một nỗ lực bền bỉ nhằm lan tỏa yêu thương.

Trong hành trình sắp tới, Lotte Mart cam kết sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thực thi ESG một cách toàn diện. Không chỉ dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, nhà bán lẻ Hàn Quốc đặt mục tiêu triển khai thêm nhiều sáng kiến đổi mới nhằm thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng theo hướng xanh hơn và bền vững hơn.

Bằng việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh doanh và trách nhiệm xã hội, Lotte Mart khẳng định sẽ kiên trì với sứ mệnh tạo ra những giá trị tốt đẹp, đồng hành cùng cộng đồng để hướng tới tương lai phát triển bền vững tại Việt Nam.