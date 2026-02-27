Lợi thế mô hình cho vay ngang hàng của Tima với nhà đầu tư

Lựa chọn mới cho nhà đầu tư thời đại 4.0

P2P Lending là một giải pháp công nghệ giúp kết nối trực tiếp nhà đầu tư với người có nhu cầu vay vốn, loại bỏ các chi phí trung gian không cần thiết. Giải pháp nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư cá nhân đang tìm kiếm những kênh sinh lời mới có tính linh hoạt và minh bạch cao.

Việc dòng tiền được phân bổ trực tiếp qua nền tảng số giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong việc lựa chọn khoản vay phù hợp với khẩu vị rủi ro. Tốc độ số hóa nhanh cùng thói quen sử dụng fintech tăng cao đang đẩy mô hình này trở thành một trong những kênh đầu tư nổi bật hiện nay.

Mô hình sàn P2P Lending (Ảnh: Tima).

Tima và chiến lược "lấy quản trị rủi ro làm trọng tâm"

Đối với cộng đồng nhà đầu tư, yếu tố an toàn vốn luôn được đặt lên hàng đầu. Để giải quyết bài toán này, các nền tảng lớn như Tima đã tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) vào hệ thống chấm điểm tín dụng.

Chia sẻ về xu hướng này, ông Hồ Sỹ Thuận - Tổng giám đốc Tima - cho biết, thị trường P2P Lending tại Việt Nam đang chuyển dịch từ giai đoạn tăng trưởng nóng sang phát triển chiều sâu, chú trọng vào chất lượng khoản vay.

"Nhà đầu tư hiện nay không chỉ đánh giá một nền tảng qua mức lợi suất cam kết, mà quan tâm nhiều hơn đến cấu trúc quản trị, hệ thống kiểm soát nội bộ và năng lực phân tích dữ liệu. P2P Lending chỉ có thể phát triển dài hạn khi chất lượng khoản vay được đặt cao hơn tốc độ tăng trưởng, và khi công nghệ được sử dụng như một công cụ quản trị rủi ro thay vì chỉ là công cụ mở rộng thị phần", ông Hồ Sỹ Thuận nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng, trong trung và dài hạn, sự hoàn thiện khung pháp lý sẽ tạo ra mặt bằng tiêu chuẩn mới cho toàn ngành.

Khi đó, những doanh nghiệp có nền tảng dữ liệu đủ lớn, hệ thống thẩm định đa chiều và chiến lược quản trị vốn bài bản sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt, đồng thời góp phần định hình P2P Lending như một cấu phần bổ trợ trong hệ sinh thái tài chính chính thống, thay vì chỉ là kênh đầu tư thay thế ngắn hạn.

Ông Hồ Sỹ Thuận - Tổng giám đốc Tima (Ảnh Tima).

Tối ưu hóa lợi nhuận thông qua đa dạng hóa

Một trong những ưu điểm khiến P2P Lending hấp dẫn nhà đầu tư là tính linh hoạt trong quản lý dòng tiền. Thay vì dồn vốn vào một giỏ, nhà đầu tư có thể chia nhỏ nguồn vốn vào nhiều khoản vay khác nhau trên nền tảng.

Việc đa dạng hóa này, kết hợp với các công cụ theo dõi hiệu suất đầu tư trực tuyến, giúp giảm thiểu tối đa rủi ro. Trong tương lai, P2P Lending được kỳ vọng sẽ trở thành một phần trong danh mục đầu tư chuyên nghiệp.