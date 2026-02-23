Lợi thế của DOJI khi tham gia vào thị trường bạc đang hấp dẫn nhà đầu tư

Việc thương hiệu DOJI tham gia thị trường được kỳ vọng tạo thêm lực đẩy cho thị trường bạc, khi nhu cầu đầu tư, tích lũy tăng rõ rệt.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tham gia thị trường bạc vật chất với dòng sản phẩm Ngân Bảo DOJI. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đầu tư, tích lũy bạc trong nước tăng lên rõ rệt, trong khi thị trường vẫn thiếu các lựa chọn bạc vật chất được chuẩn hóa bài bản, nguồn cung ổn định và cơ chế giao dịch thuận tiện.

Với nền tảng thương hiệu lâu năm trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, tiềm lực mạnh mẽ về tài chính và lợi thế công nghệ, đủ khả năng cung cấp sản phẩm bạc vật chất, sự gia nhập của DOJI là yếu tố tạo thêm lực đẩy cho thị trường, đồng thời đem tới một lựa chọn mới hướng tới tính chuyên nghiệp và minh bạch.

DOJI ra mắt dòng sản phẩm bạc vật chất Ngân Bảo DOJI với hai sản phẩm đầu tay: Ngân Bảo Hà (1 lượng) và Ngân Bảo Lâm (5 lượng) (Ảnh: DOJI).

Điều khiến Ngân Bảo DOJI hấp dẫn với nhà đầu tư nằm ở cách DOJI định vị sản phẩm theo các tiêu chí tương đồng với những chuẩn mực mà thị trường đã quen thuộc ở vàng. Trước hết là yếu tố chuẩn chất lượng và thông tin rõ ràng.

DOJI cho biết sẽ triển khai cơ chế cập nhật giá bạc minh bạch, linh hoạt, chủ động theo diễn biến của giá bạc quốc tế, giúp người mua dễ theo dõi biến động và chủ động kế hoạch đầu tư, tích lũy.

Trong bối cảnh bạc là kênh được nhiều khách hàng lựa chọn để đa dạng hóa tài sản, việc có giá tham chiếu rõ ràng và cách tiếp cận thông tin thống nhất là điểm cộng quan trọng về niềm tin.

Giai đoạn đầu, sản phẩm sẽ được DOJI phân phối tại hơn 20 điểm ở Hà Nội và 3 trung tâm tại TPHCM (Hàm Nghi, Cách Mạng Tháng 8, Phan Đăng Lưu), sau đó tiếp tục mở rộng ra các thành phố lớn khác.

Với nhà đầu tư, độ phủ điểm bán và khả năng tiếp cận thuận tiện thường là yếu tố quyết định trải nghiệm, đặc biệt trong các thời điểm thị trường sôi động.

Lợi thế của DOJI khi gia nhập thị trường bạc đến từ nền tảng đã được xây dựng 32 năm trong lĩnh vực vàng bạc đá quý.

Doanh nghiệp từng được trao các phần thưởng cấp Nhà nước như Huân chương Lao động hạng Ba (2011), hạng Nhì (2014) và hạng Nhất (2019), cùng nhiều hình thức khen thưởng khác của các cơ quan Bộ, ngành.

Với nhà đầu tư cá nhân, các ghi nhận nói trên là “bảo chứng” về thương hiệu, giá trị sản phẩm và mức độ tin cậy khi lựa chọn sản phẩm kim loại đầu tư, tích trữ.

Ngân Bảo DOJI được kỳ vọng góp phần chuẩn hóa trải nghiệm đầu tư, tích lũy bạc vật chất (Ảnh: DOJI).

Đại diện DOJI nhấn mạnh: “Chúng tôi tập trung vào chuẩn chất lượng, cơ chế cập nhật giá rõ ràng, đồng thời mở rộng kênh giao dịch qua eGold - giải pháp cho phép thực hiện mua bán tiện lợi”.

Một lợi thế khác của DOJI là yếu tố công nghệ. Ngoài kênh mua trực tiếp tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI, khách hàng có thể giao dịch qua eGold - giải pháp cho phép thực hiện mua bán tiện lợi, giảm thời gian chờ đợi, giao dịch thời gian thực giúp giảm tối đa độ trễ biến động giá.

Với nhiều người mua, việc có thêm lựa chọn giao dịch qua eGold không chỉ là tiện ích, mà còn tạo cảm giác an tâm hơn trong khâu quản lý và tối ưu trải nghiệm sở hữu.

DOJI nhấn mạnh dịch vụ sau bán và tính linh hoạt trong tích lũy, đầu tư. Doanh nghiệp triển khai chính sách đổi ngang giữa các sản phẩm theo quy đổi trọng lượng, giúp khách hàng có thể bắt đầu tích lũy, đầu tư với quy cách nhỏ rồi chuyển sang quy cách lớn hơn và ngược lại khi nhu cầu thay đổi; đồng thời có chính sách mua lại thuận tiện, minh bạch.

Về định vị khách hàng, Ngân Bảo DOJI được phát triển xoay quanh các nhóm nhu cầu chính: đầu tư, tích lũy bền vững, quà tặng lưu niệm và sưu tầm.

Hai sản phẩm đầu tay Ngân Bảo Hà (1 lượng) và Ngân Bảo Lâm (5 lượng) được thiết kế theo hướng vừa phù hợp đầu tư, tích lũy linh hoạt, vừa có giá trị thẩm mỹ và câu chuyện biểu tượng, từ đó mở rộng tệp khách hàng vượt ra ngoài nhóm thuần đầu tư.

Trong bức tranh thị trường đang cần thêm sản phẩm bạc vật chất chuẩn hóa, lợi thế “uy tín thương hiệu - hệ thống - công nghệ - dịch vụ sau bán” là những yếu tố giúp DOJI tạo sức hút ngay khi gia nhập.

Không chỉ bổ sung lựa chọn cho người mua, cách DOJI tổ chức sản phẩm và kênh giao dịch còn được kỳ vọng góp phần nâng chuẩn thị trường theo hướng minh bạch và thuận tiện hơn trong giai đoạn tới.