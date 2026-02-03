Lợi nhuận ngân hàng 2025: Đổi ngôi Á quân, một "ông lớn" văng khỏi Top 10

Khép lại năm 2025, trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng và loạt chính sách mới nhằm tái cấu trúc hiệu quả tài chính ngân hàng, các nhà băng theo đó đồng loạt ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ.

Thống kê từ báo cáo tài chính và công bố từ các ngân hàng, phần lớn đều ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2025. Ngược lại, có ba ngân hàng ghi nhận lợi nhuận giảm. Riêng Sacombank trong bối cảnh biến động nhân sự cấp cao đã “rớt” khỏi Top 10. Trong khi đó, Vietinbank và VPBank ghi nhận sự thăng hạng.

Cụ thể, trong Top 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất năm nay, Vietcombank tiếp tục giữ được vị trí quán quân với con số lợi nhuận hơn 44.000 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước.

Kế tiếp là VietinBank, lợi nhuận trước thuế tăng 37% so với năm trước, đạt 43.446 tỷ đồng. Năm 2025, Vietinbank đã “vượt” BIDV để vươn lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng.

BIDV ghi nhận tăng trưởng 19% về lợi nhuận, thu về 37.863 tỷ đồng.

MB đứng vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng với lợi nhuận cả năm tăng 19% so với cùng kỳ. Năm qua, thu nhập lãi thuần MB tăng 25%, trong khi đó mảng hoạt động dịch vụ và hoạt động khác tăng trưởng lần lượt 51% và 62%.

Techcombank xếp ở vị trí thứ 5, với lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 tăng trưởng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 38.200 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

VPBank vươn lên Top 6 với 30.625 tỷ đồng, đây cũng là ngân hàng có mức tăng lợi nhuận thứ hai trong năm qua. Hiện, lợi nhuận của ngân hàng tư nhân này đã “vượt mặt” Agribank.

Cùng góp mặt trong Top 10 lợi nhuận còn có: Agribank xếp vị trí thứ 7 với 30.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước; HDBank với 21.322 tỷ đồng, ACB với 19.539 tỷ đồng (chỉ duy nhất ACB là ngân hàng giảm lợi nhuận trong Top 10) và SHB với 15.028 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, Sacombank không còn hiện diện trong bảng xếp hạng này sau khi quý IV/2025 hụt hơi với khoản lỗ hơn 3.300 tỷ đồng. Cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đã giảm 5.092 tỷ đồng (tương ứng giảm 40%) so với cùng kỳ.

Cùng với Sacombank, lợi nhuận Eximbank cũng giảm khoảng 2.676 tỷ đồng (giảm 64%), lợi nhuận ACB giảm 1.467 tỷ đồng (giảm 7%).

Năm qua, thu nhập lãi thuần cải thiện và thu ngoài lãi tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ; song song chi phí dự phòng giảm, chất lượng tài sản cải thiện... là nguyên nhân chính hỗ trợ cho lợi nhuận của ngân hàng. Tổng lợi nhuận trước thuế của 28 ngân hàng niêm yết (bao gồm Agribank) tăng 18%, đạt 386.533 tỷ đồng.