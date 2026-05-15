Logistics bứt phá thành mũi nhọn, không còn là ngành hậu cần đơn thuần

Tại lễ công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức chiều 15/5, ông Ngô Khắc Lễ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), nhấn mạnh logistics không còn là dịch vụ hỗ trợ thuần túy mà đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo ông, logistics đang tác động trực tiếp đến sức mạnh của chuỗi cung ứng quốc gia, đồng thời góp phần tạo động lực phát triển cho nền kinh tế.

"Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, thương mại điện tử bùng nổ, yêu cầu xanh hóa chuỗi cung ứng và thích ứng với các tiêu chuẩn phát triển bền vững toàn cầu, ngành logistics Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn nhưng cũng đối mặt không ít thách thức", ông Lễ nhìn nhận.

Theo đó, vị này cho rằng doanh nghiệp logistics phải tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, đầu tư công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết giữa các mắt xích trong chuỗi cung ứng.

Ông Ngô Khắc Lễ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) (Ảnh: Lan Anh).

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam cho rằng việc tổ chức Ngày Logistics Việt Nam (ngày 6/5) và Tuần lễ Logistics Việt Nam hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của dịch vụ logistics đối với phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đồng thời, thúc đẩy triển khai hiệu quả các chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ logistics Việt Nam, chú trọng chuyển đổi số, logistics xanh và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào hạ tầng và công nghệ logistics...

Cũng trong chiều 15/5, Bộ Công Thương đã công bố Đề án tổ chức "Lễ tôn vinh và Trao Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam" (Vietnam Industry, Trade and Services Award).

Đây là giải thưởng mang tầm quốc gia nhằm lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ; qua đó khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, giải thưởng có ý nghĩa trong việc phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các doanh nghiệp tiêu biểu, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.