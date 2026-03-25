Lọc hóa dầu Bình Sơn muốn đổi tên, đặt mục tiêu lợi nhuận giảm sốc 58%

Năm 2025 báo lãi gần 5.200 tỷ, năm 2026 đặt mục tiêu lãi hơn 2.160 tỷ đồng

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố tài liệu họp cổ đông thường niên 2026. Năm nay, doanh nghiệp này đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 154.140 tỷ đồng - tăng 25% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm mạnh 58% xuống còn 2.162 tỷ đồng.

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn trình tài liệu để đổi tên thành Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc dầu Việt Nam.

Năm 2025, công ty mang về doanh thu thuần hơn 141.578 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 5.189 tỷ đồng, gấp 8,8 lần cùng kỳ.

Công ty dự kiến sẽ chi 1.500 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu nhận 300 đồng). Sau khi trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng…, lợi nhuận sau thuế giữ lại còn 2.924 tỷ đồng.

Giao dịch cổ phiếu BSR (Ảnh: VNDStock).

Cổ phiếu biến động, giảm 30% từ đỉnh lịch sử đầu tháng 3

Những ngày qua, mã BSR trên sàn chứng khoán được chú ý khi liên tục biến động lên xuống với thanh khoản hàng chục triệu đơn vị “sang tay” mỗi phiên. Hiện, cổ phiếu BSR đã giảm 30% từ đỉnh lịch sử hồi đầu tháng 3, xuống mức 26.100 đồng/cổ phiếu. Tại mức thị giá này, giá trị vốn hóa thị trường của BSR đạt 130.000 tỷ đồng (tương đương 5 tỷ USD).

Công ty này cũng vừa công bố thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Hiện Lọc hóa dầu Bình Sơn có tổng cộng 56.356 cổ đông. Trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 56.355 cổ đông, tương đương tỷ lệ nắm giữ là 7,87%. Như vậy, Lọc hóa dầu Bình Sơn không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định.