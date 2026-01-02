Loạt tàu hàng trọng tải lớn "xông đất" cảng tổng hợp quốc gia đầu năm mới

Hai ngày đầu năm 2026, cụm cảng nước sâu Sơn Dương - Vũng Áng (phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) ghi nhận hoạt động nhộn nhịp với nhiều tàu trọng tải lớn liên tục cập và rời bến.

Nổi bật có tàu Ah Globe (quốc tịch Panama) với trọng tải hơn 74.400 tấn cập cảng để bốc dỡ hơn 72.260 tấn than. Cùng thời điểm, tàu nội địa Cường Thịnh 36 hoàn tất việc bốc dỡ hơn 4.900 tấn đá phục vụ sản xuất trong nước.

Tàu trọng tải lớn cập cảng Sơn Dương - Vũng Áng đầu năm mới (Ảnh: Dương Nguyên).

Ở chiều ngược lại, hoạt động xuất khẩu thép, mặt hàng chủ lực của Hà Tĩnh, tiếp tục sôi động khi tàu Trung Thắng 568 vào nhận 13.400 tấn thép để chuẩn bị hành trình xuất bến.

Tàu Ocean Oceanus (Hong Kong, Trung Quốc), trọng tải hơn 93.000 tấn, rời bến sau khi bốc dỡ xong 88.000 tấn than. Tàu T&T Dold cũng xuất cảng sau khi hoàn tất bốc dỡ 25.778 tấn đá.

Các chuyến tàu xuất khẩu như Hải Phát 125 (nhận 13.201 tấn thép) và tàu 107 Hyodong Chemi của Hàn Quốc (nhận 3.000 tấn hắc ín) đưa những lô hàng đầu tiên của Hà Tĩnh trong năm mới vươn ra thị trường quốc tế.

Hoạt động bốc dỡ hàng diễn ra nhộn nhịp (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tại cầu cảng Nhiệt điện Vũng Áng I, hai tàu lớn tập trung bốc dỡ khoảng 42.000 tấn than nhằm bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ phát điện ngay từ đầu năm.

Ông Phạm Quốc Lượng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt, cho hay năm 2026 mở đầu với sản lượng hàng hóa thông qua cảng ở mức khả quan. Riêng tại cầu cảng Lào - Việt, các mặt hàng chủ lực tiếp tục duy trì sản lượng ổn định, trong đó gỗ dăm đạt khoảng 45.000 tấn, kali khoảng 12.000 tấn.

Theo ông Lượng, kết quả tích cực ngay đầu năm tiếp thêm động lực để cán bộ, công nhân viên nỗ lực nâng cao hiệu quả khai thác, hướng tới mục tiêu đưa Vũng Áng trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong chuỗi logistics khu vực (ngành quản lý và điều phối toàn bộ quá trình di chuyển, lưu trữ hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng).

Cảng nước sâu Sơn Dương - Vũng Áng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Ông Nguyễn Đức Tùng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, nhận định việc tàu thuyền ra vào tấp nập từ những ngày đầu năm phản ánh rõ hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hàng hải.

Ông Tùng cho biết hệ thống thủ tục điện tử đã rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi của tàu, tạo thuận lợi cho các hãng tàu quốc tế. Ngành hàng hải địa phương tiếp tục phối hợp, bảo đảm an toàn, an ninh để cảng Vũng Áng - Sơn Dương duy trì uy tín với các hãng tàu lớn.