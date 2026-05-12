Loạt "ông lớn" dầu khí châu Âu thắng lớn nhờ xung đột Trung Đông

Theo Financial Times, bộ phận giao dịch dầu khí của 3 tập đoàn gồm Shell, BP và TotalEnergies đã tận dụng mạnh mẽ các cú sốc nguồn cung và biến động giá để gia tăng lợi nhuận trong quý I/2025.

Giới phân tích ước tính mảng giao dịch của 3 tập đoàn trên đã mang về thêm khoảng 3,3-4,75 tỷ USD so với quý trước, đóng góp gần một nửa, thậm chí tới gần 70%, mức tăng lợi nhuận tổng cộng 6,9 tỷ USD của cả 3 doanh nghiệp.

Sự bùng nổ này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục chao đảo bởi căng thẳng tại Trung Đông và các động thái can thiệp của Mỹ vào Venezuela.

Theo bà Kim Fustier, chuyên gia phân tích của HSBC, chính năng lực giao dịch dầu khí quy mô lớn đã giúp các tập đoàn châu Âu vượt trội hơn đáng kể so với các đối thủ Mỹ như ExxonMobil hay Chevron trong giai đoạn khủng hoảng.

Khi xung đột Iran leo thang và eo biển Hormuz bị gián đoạn, các tuyến vận chuyển dầu khí toàn cầu buộc phải thay đổi, khiến giá dầu Brent tăng dựng đứng. Từ vùng dưới 60 USD/thùng hồi tháng 1, giá dầu có thời điểm vượt 144 USD/thùng vào tháng 4 trên thị trường giao ngay.

Trong số ba “ông lớn”, BP được cho là bên hưởng lợi nhiều nhất. Các ước tính cho thấy riêng mảng giao dịch dầu khí của tập đoàn này đã tạo thêm khoảng 1,75 tỷ USD lợi nhuận trong quý I/2025, tương đương gần 1/4 lợi nhuận điều chỉnh của cả năm trước.

BP hiện sở hữu một trong những mạng lưới giao dịch dầu khí lớn nhất thế giới với hơn 2.000 nhân sự tại London, Singapore và Houston, xử lý khối lượng hơn 4 tỷ thùng dầu/năm - cao hơn nhiều lần sản lượng khai thác thực tế của tập đoàn.

Một tàu chở dầu đậu ở cảng Mỹ (Ảnh: Reuters).

Lãnh đạo các công ty dầu khí châu Âu cũng công khai nhấn mạnh vai trò của hoạt động giao dịch trong kết quả kinh doanh gần đây. Giám đốc tài chính Shell, bà Sinead Gorman, cho biết tập đoàn hưởng lợi đáng kể từ hoạt động giao dịch và tối ưu hóa nguồn cung.

Trong khi đó, bà Meg O’Neill, CEO BP, nhấn mạnh giá trị chiến lược của bộ phận giao dịch khi lợi nhuận tập đoàn tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ông Patrick Pouyanne, Chủ tịch TotalEnergies, thậm chí nhận xét rằng các nhà giao dịch của công ty thường “rất hài lòng” khi thị trường biến động mạnh.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán cũng phản ánh rõ lợi thế của các doanh nghiệp châu Âu. Kể từ khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, cổ phiếu BP tăng khoảng 12%, còn TotalEnergies tăng tới 21%. Ngược lại, cổ phiếu ExxonMobil giảm hơn 4%, trong khi Chevron chỉ nhích nhẹ khoảng 2,7%.

Một phần nguyên nhân đến từ sự khác biệt trong chuẩn mực kế toán. Các tập đoàn Mỹ phải ghi nhận những khoản lỗ tạm thời liên quan đến hoạt động phòng vệ giá dầu, dù các khoản này có thể được bù đắp khi hàng hóa thực tế được giao trong tương lai.

Ông Darren Woods, CEO ExxonMobil, cho rằng đây chủ yếu là khác biệt về thời điểm ghi nhận lợi nhuận. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định các doanh nghiệp Mỹ vẫn có xu hướng thận trọng hơn trong hoạt động giao dịch so với các đối thủ châu Âu.

Dẫu vậy, TotalEnergies cũng lưu ý rằng giao dịch dầu khí luôn đi kèm rủi ro lớn và có thể gây thua lỗ trong những giai đoạn thị trường đảo chiều mạnh. Vì vậy, hoạt động này cần được nhìn nhận như một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn thay vì chỉ là nguồn lợi nhuận ngắn hạn.