Loạt "ông lớn" bán lẻ thu lãi nghìn tỷ đồng ngay quý đầu năm

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông kéo dài, kéo theo những biến động kinh tế và gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp, ngành bán lẻ vẫn ghi nhận những điểm sáng đáng chú ý.

Mới đây, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã chứng khoán: FRT) công bố kết quả kinh doanh quý I với doanh thu hợp nhất đạt 15.117 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành 25% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 472 tỷ đồng, tương đương 30% mục tiêu cả năm 2026.

Kết quả này cho thấy nhu cầu tiêu dùng tiếp tục cải thiện ở cả mảng chăm sóc sức khỏe và bán lẻ công nghệ. Trong đó, chuỗi FPT Shop đạt doanh thu 4.815 tỷ đồng trong quý I, tăng 31% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt khoảng 2,6 tỷ đồng/tháng, tăng hơn 30% so với năm trước.

Ở mảng dược phẩm, chuỗi FPT Long Châu ghi nhận doanh thu 10.343 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, hoàn thành 25% kế hoạch năm. Doanh thu bình quân đạt 1,3 tỷ đồng mỗi nhà thuốc mỗi tháng, nhích nhẹ so với mức trung bình năm 2025.

Một “ông lớn” khác trong ngành là Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) cũng báo cáo doanh thu quý I đạt gần 46.662 tỷ đồng. Doanh thu tài chính đạt khoảng 858 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, cho vay và trái phiếu; tính đến cuối tháng 3, doanh nghiệp có 25.875 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Sau khi trừ chi phí, Thế Giới Di Động ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 2.758 tỷ đồng, tăng 78% so với quý I/2025 - mức lợi nhuận cao nhất trong một quý của doanh nghiệp này.

Cùng hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ ICT và điện máy, Công ty cổ phần Thế Giới Số (Digiworld, mã chứng khoán: DGW) khép lại quý đầu năm với doanh thu thuần 8.500 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 90%.

Người dân mua sắm tại cửa hàng bán lẻ ở TPHCM (Ảnh: DT).

Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN), dù chưa công bố báo cáo chính thức, được ước tính có thể ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 2.500 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, tăng 154% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này chủ yếu đến từ việc giá vonfram duy trì ở mức cao, trong khi mảng thực phẩm - đồ uống phục hồi rõ rệt và hiệu quả vận hành hệ thống bán lẻ tiếp tục được cải thiện.

Các số liệu trên cho thấy sức cầu nội địa đang dần được củng cố. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, tiêu dùng trong nước tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ quan trọng đối với tăng trưởng.

Trước đó, Chính phủ đã thông qua Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam vào cuối năm 2025, với lộ trình đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, đặt ra nhiều mục tiêu tăng trưởng đáng chú ý.

Cụ thể, đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố giá) được kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 11-11,5%/năm. Thương mại điện tử được định hướng tăng nhanh hơn, ở mức 15-20%/năm, qua đó nâng tỷ trọng lên khoảng 15-20% trong tổng quy mô thị trường bán lẻ.

Theo đánh giá của chuyên gia phân tích tại Chứng khoán MB (MBS), trong 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,9% so với cùng kỳ thấp; riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 7,8%.