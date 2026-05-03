Loạt doanh nghiệp chốt lịch chia tiền sau nghỉ lễ

Trong tuần giao dịch trở lại đầu tiên sau lễ (từ ngày 4/5 đến ngày 8/5), thị trường chứng khoán có nhiều doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhằm thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình (mã chứng khoán: NFC) lên kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền ở mức 50%, tương đương 5.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Với khoảng 15,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự kiến chi trả vào khoảng 79 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/5, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/5 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 18/5.

Công ty này có hai cổ đông lớn. Thứ nhất là Tập đoàn Hoá chất Việt Nam nắm giữ 51% vốn, ước tính nhận gần 40 tỷ đồng cổ tức. Cổ đông còn lại là Công ty TNHH Hoàng Ngân nắm giữ 16,25% vốn và ước tính nhận gần 13 tỷ đồng cổ tức.

Chi trả cổ tức với tỷ lệ 50% còn có Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết (mã chứng khoán: PTG). Với khoảng 4,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự kiến chi trả vào khoảng 24,5 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/5, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/5 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/6.

Các cổ đông lớn dự kiến thu về hàng tỷ đồng. Cụ thể, bà Huỳnh Mỹ Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) nắm giữ 10,05% vốn và ước tính nhận gần 2,5 tỷ đồng cổ tức. Bên cạnh đó, ông Huỳnh Thanh Vũ - em trai bà Linh và bà Dương Thị Thu Hồng - mẹ của bà Linh nắm giữ lần lượt 8,86% và 7,18% vốn, ước tính nhận khoảng 2,2 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng cổ tức.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN Capital (Mã: PDB) thì dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền ở mức 40%, tương đương 4.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Với khoảng 8,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự kiến chi trả vào khoảng 35,6 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 6/5, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/5 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20/5.

Cổ đông lớn nhất là Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco nắm giữ 21,74% vốn và ước tính nhận gần 7,7 tỷ đồng cổ tức.

Chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hai con số còn có Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã chứng khoán: EID) dự kiến tỷ lệ 17%. Công ty này sẽ bỏ ra tương ứng khoảng 25,5 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức lần này.

Công ty cổ phần Sông Đà 505 (mã chứng khoán: S55) thì chi trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tổng giá trị khoảng 15 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2025, ông Đặng Văn Tuyển nắm 4,73% vốn, ước tính nhận hơn 700 triệu đồng cổ tức.

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (mã chứng khoán: PSC) cũng chi trả cổ tức 15%, tương ứng khoảng 10,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều công ty cùng chốt chia tiền tuần này có Công ty cổ phần Miền Đông, Gạch men Thanh Thanh, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Khu Công nghiệp Tín Nghĩa…