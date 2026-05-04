Loạt "đại gia" bán lẻ Trung Quốc vào Việt Nam: Cạnh tranh khốc liệt

Trước đó, những cái tên như Miniso hay Pop Mart của Trung Quốc đã nhanh chóng chiếm lĩnh phân khúc tiêu dùng trẻ tại Việt Nam.

Khi các thương hiệu Trung Quốc liên tiếp “đổ bộ”, câu hỏi đặt ra là thị trường Việt Nam đang “nóng” đến mức nào để trở thành điểm đến chiến lược của các thương hiệu lớn trong lĩnh vực cửa hàng tiện lợi tại đất nước tỷ dân.

Thị trường Việt Nam hấp dẫn cỡ nào?

Theo các chuyên gia, việc Meiyijia lựa chọn Việt Nam và Malaysia làm hai thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á cho thấy một tính toán có chủ đích. Tại Việt Nam, chuỗi này vận hành dưới thương hiệu Ohmee và mới chỉ mở các cửa hàng thử nghiệm tại Hà Nội với mục đích thăm dò một thị trường được đánh giá là còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Báo cáo toàn cảnh thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam 2025-2026 của DPS Media mới đây cho thấy, quy mô thị trường đạt khoảng 12.160 tỷ đồng vào năm 2025, tương đương 486 triệu USD, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) trên 13%. Đây là mức tăng trưởng cao trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bán lẻ hiện đại của Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn phát triển sớm.

Ông lớn cửa hàng tiện lợi Trung Quốc vừa mở cửa hàng tại Hà Nội với thương hiệu Ohmee (Ảnh: Ohmee Vietnam).

ThS Nguyễn Thị Phương Thanh - Trường Đại học Thương mại - cũng nhận định, chi tiêu cho hàng hóa thiết yếu tại Việt Nam chiếm tới 59,6% tổng chi tiêu hộ gia đình. Mức chi tiêu thực phẩm cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan hay Malaysia, cho thấy nhu cầu tiêu dùng cơ bản vẫn là trụ cột.

Đáng chú ý, hệ thống bán lẻ truyền thống đang có dấu hiệu suy giảm. Việt Nam hiện có khoảng 1,4 triệu cửa hàng tạp hóa và hơn 8.274 chợ, nhưng số lượng chợ đã giảm gần 3,6% trong giai đoạn 2020-2024.

Sự suy yếu này mở ra khoảng trống lớn cho các mô hình bán lẻ hiện đại, đặc biệt là cửa hàng tiện lợi, nơi có khả năng kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn hóa dịch vụ và tích hợp công nghệ.

Ở góc độ vĩ mô, TS Võ Thy Trang - Khoa Kinh tế, Học viện Tài chính - nhận định, quy mô thị trường tiêu dùng Việt Nam được dự báo đạt khoảng 309 tỷ USD vào năm 2025 và tiếp tục mở rộng đến năm 2030, đưa Việt Nam "vào nhóm 7 thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới”. Theo bà Trang, động lực chính đến từ tầng lớp trung lưu tăng nhanh, xu hướng tiêu dùng chú trọng trải nghiệm và sự bùng nổ của thương mại điện tử.

Những yếu tố này lý giải vì sao các nhà bán lẻ quốc tế, đặc biệt từ Trung Quốc, lại coi Việt Nam là “điểm rơi tăng trưởng” mới. Một thị trường hơn 100 triệu dân, trong đó hơn 70% là dân số trẻ, kết hợp với mức độ thâm nhập bán lẻ hiện đại còn thấp (21% ở đô thị và chỉ 6% ở nông thôn), tạo ra dư địa tăng trưởng hiếm có.

Cơ hội nào cho người đến sau

Dù hấp dẫn, thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam được đánh giá không phải “miền đất dễ dàng” cho những người đến sau khi các thành phố lớn tại Việt Nam như TPHCM, Hà Nội đã có lượng cửa hàng tiện lợi khá lớn.

Thống kê cho thấy, WinMart+ dẫn đầu về số lượng cửa hàng với khoảng 4.500 điểm bán trên toàn quốc. Theo sau là Circle K với khoảng 500 cửa hàng, GS25 với hơn 300 cửa hàng, FamilyMart và 7-Eleven… cũng hiện diện rõ rệt tại nhiều khu vực.

Người tiêu dùng mua sắm tại một cửa hàng tiện lợi của Việt Nam (Ảnh: Huân Trần).

Báo cáo của DPS Media cho thấy, cuộc cạnh tranh đã chuyển sang một giai đoạn mới, nơi yếu tố quyết định không còn là số lượng cửa hàng mà là khả năng thấu hiểu hành vi tiêu dùng.

Một trong những đặc điểm nổi bật là vai trò của thế hệ Gen Z, nhóm khách hàng chiếm tới 60% lượng khách thường xuyên của các chuỗi cửa hàng tiện lợi. Với thế hệ này, cửa hàng tiện lợi không chỉ là nơi mua sắm mà còn là “không gian thứ ba”, nơi gặp gỡ, làm việc và trải nghiệm. Điều này buộc các chuỗi phải tái định vị, từ mô hình bán lẻ thuần túy sang “trạm dịch vụ đời sống” tích hợp.

Một hướng đi đáng chú ý khác là mở rộng về khu vực nông thôn và đô thị cấp hai, cấp ba. Theo các chuyên gia, khi Hà Nội và TPHCM dần đạt ngưỡng bão hòa về mật độ, nhiều doanh nghiệp đã tiên phong với chiến lược đưa cửa hàng tiện lợi về khu dân cư ngoại vi, tận dụng chi phí mặt bằng thấp và nhu cầu tiêu dùng đang tăng.

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ nằm ở logistics và thói quen tiêu dùng khi người dân nông thôn vẫn gắn bó với chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa. Điều này buộc các chuỗi phải điều chỉnh mô hình vận hành và danh mục sản phẩm cho phù hợp.

Trong dài hạn, xu hướng “phygital” - kết hợp giữa trải nghiệm vật lý và kỹ thuật số - được dự báo sẽ định hình thị trường. Các mô hình tích hợp giữa cửa hàng tiện lợi và dịch vụ tài chính, nhà thuốc, cà phê hay giặt ủi sẽ trở nên phổ biến nhằm tối ưu hóa doanh thu trên mỗi mét vuông.

Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ như thanh toán không tiền mặt, tích điểm đa nền tảng hay giao hàng nhanh sẽ trở thành tiêu chuẩn mới. Đây cũng là yếu tố mà các doanh nghiệp ngoại, vốn có lợi thế về công nghệ và chuỗi cung ứng, có thể tận dụng để cạnh tranh.