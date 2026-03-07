Loạt công ty bị phạt tiền, có doanh nghiệp của tỷ phú nổi tiếng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây ban hành Quyết định số 151 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico do bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT.

Doanh nghiệp này bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật với các tài liệu gồm báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên 2024, năm 2024 và bán niên 2025…

Nhiều đơn vị bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Trong tháng 3, Thanh tra đồng thời xử phạt 85 triệu đồng với Công ty cổ phần Lavida Invest do doanh nghiệp không công bố đối với các tài liệu về báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên, báo cáo tài chính…

Trước đó, UBCKNN xử phạt Công ty cổ phần Tơ tằm Á Châu với số tiền phạt 92,5 triệu đồng trong tháng 2.

Công ty cổ phần công nghệ tài chính Encapital cũng vừa bị xử phạt tổng số tiền 357,5 triệu đồng do thực hiện đăng ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định, công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật và chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Encapital đồng thời bị buộc phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định.

Ngoài ra, Công ty cổ phần dịch vụ quốc tế Solaris Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong, Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Phương Đông… cùng bị xử phạt 92,5 triệu đồng mỗi bên vì vi phạm hành chính về công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.