Loạt chuyên gia dự báo vàng sẽ còn tiếp tục tăng giá

Giá vàng thế giới tăng tốc trở lại vào cuối tuần, vượt mốc 5.100 USD/ounce trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại leo thang. Trong nước, cùng với cao điểm giao dịch dịp vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), giá vàng cũng duy trì đà đi lên, phản ánh nhu cầu gia tăng.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường nghiêng về xu hướng tích cực. Có tới 69% chuyên gia phân tích và nhà quản lý ngân hàng tham gia khảo sát dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần; 8% cho rằng giá giảm và 23% nhận định thị trường đi ngang.

Ở góc độ kỹ thuật, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường tại Forex.com, cho biết biểu đồ ngắn hạn đang hình thành mô hình tam giác tăng. Theo ông, mốc 5.100 USD/ounce có ý nghĩa then chốt khi đánh dấu sự chuyển đổi từ vùng hỗ trợ sang kháng cự. “Thị trường sẽ bứt phá sau khi vượt mốc này”, ông dự báo.

Giá vàng trên thế giới đã lấy lại mốc 5.100 USD/ounce (Ảnh: Kitco).

Cùng quan điểm, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn được duy trì. Dù có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn, xu hướng chủ đạo vẫn là đi lên.

Ở góc nhìn vĩ mô hơn, ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, nhận định: “Các lãnh đạo quyền lực thường có hành động quân sự ngay sau khi Thế vận hội Mùa đông kết thúc”. Theo ông, những bất ổn chính trị đã phản ánh vào giá kim loại quý từ phiên 20/2, khi cả vàng và bạc đồng loạt tăng mạnh.

Kitco News cũng dẫn ý kiến của ông John Weyer, Giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng diễn biến giá vàng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn chính sách thuế nhập khẩu của cựu Tổng thống Donald Trump cho thấy kim loại quý vẫn còn dư địa tăng. Dù bị bán tháo ngay sau thông tin, lực cầu nhanh chóng quay lại khi nhà đầu tư đánh giá phán quyết này có thể làm gia tăng bất định.

Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như chỉ số niềm tin tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 2. Bên cạnh đó, Thông điệp Liên bang của ông Trump cũng được giới đầu tư quan tâm nhằm tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách.

Ngoài ra, việc thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được kỳ vọng tạo thêm lực đẩy cho giá vàng. Trung Quốc hiện là quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến vẫn tỏ ra thận trọng. Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích tại FxPro, dự báo giá có thể điều chỉnh trong ngắn hạn. “Đầu tuần tới, giá có thể rơi về 4.850 USD, sau đó tăng dần, quay lại mốc 5.000 USD”, ông nhận định.