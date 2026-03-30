Lỗ tỷ USD, thợ đào bitcoin ồ ạt bán tháo tiền số rồi đổ vào AI

Trong suốt một thập kỷ qua, các công ty khai thác bitcoin luôn coi việc tích trữ đồng tiền số này trên bảng cân đối kế toán là một chiến lược cốt lõi. Sự khan hiếm sẽ là phần thưởng cho những ai kiên nhẫn và lượng bitcoin khổng lồ nắm giữ chính là lợi thế cạnh tranh tuyệt đối.

Thế nhưng, thực tế khốc liệt của thị trường đầu năm nay đang buộc họ phải phá vỡ nguyên tắc gốc rễ này. Thay vì giữ khư khư những đồng coin đắt giá, họ đang ồ ạt bán ra để lấy tiền tài trợ cho một cuộc chơi mới mang tên hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngành đào bitcoin đang trải qua cuộc chuyển mình sâu sắc nhất lịch sử (Minh họa: CoinMarketCap).

Bài toán kinh tế nghiệt ngã và cú xoay trục lịch sử

Theo dữ liệu mới nhất từ CoinShares, chi phí tiền mặt bình quân để các công ty niêm yết sản xuất ra một đồng bitcoin đã vọt lên mức 79.995 USD trong quý cuối năm 2025.

Còn trong tháng 3, thị giá bitcoin chỉ dao động quanh ngưỡng 68.000-70.000 USD/BTC. Tạp chí CoinDesk ước tính, điều này đồng nghĩa với việc mỗi đồng bitcoin được đào ra đang khiến các doanh nghiệp gánh khoản lỗ lên tới 19.000 USD.

Chỉ số đo lường doanh thu trên mỗi đơn vị sức mạnh tính toán cũng đã rơi xuống mức thấp kỷ lục thời kỳ hậu halving, chỉ còn khoảng 28-30 USD cho mỗi petahash một ngày. Ở mức giá này, các cỗ máy đào thế hệ trung bình chỉ có thể hòa vốn nếu giá điện rẻ dưới mức 0,05 USD/kWh.

Những con số biết nói này là minh chứng cho một mô hình kinh tế không còn bền vững. Phản ứng lại sự khắc nghiệt đó, toàn ngành đang thực hiện một cuộc xoay trục toàn diện sang mảng điện toán hiệu năng cao và hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Tổng giá trị các hợp đồng liên quan đến lĩnh vực mới này trong ngành khai thác tiền số hiện đã vượt mốc 70 tỷ USD.

Hàng loạt thương vụ tỷ USD đã được ký kết chớp nhoáng.

CoreWeave vừa mở rộng hợp tác với Core Scientific bằng bản hợp đồng trị giá 10,2 tỷ USD kéo dài 12 năm. TeraWulf cũng nắm trong tay 12,8 tỷ USD doanh thu từ các hợp đồng điện toán hiệu năng cao. Trong khi đó, Hut 8 chốt thỏa thuận thuê hạ tầng AI trị giá 7 tỷ USD trong 15 năm, còn Cipher Digital bắt tay với Fluidstack trong một dự án nhiều tỷ USD.

Giới phân tích dự báo đến cuối năm nay, mảng trí tuệ nhân tạo có thể đóng góp tới 70% tổng doanh thu của các công ty này. Họ đang dần trở thành những nhà vận hành trung tâm dữ liệu thực thụ và chỉ còn "tiện thể" đào bitcoin.

Chi phí đào bitcoin chạm mốc 80.000 USD, gần 20% thợ đào rơi vào vùng thua lỗ (Minh họa: TronWeekly).

Bán tháo "vàng kỹ thuật số" để nuôi mộng trung tâm dữ liệu

Sức hấp dẫn của trí tuệ nhân tạo nằm ở biên lợi nhuận khổng lồ. Dù chi phí đầu tư hạ tầng cho mảng này đắt đỏ hơn gấp nhiều lần, lên tới 8-15 triệu USD cho mỗi megawatt so với mức chưa tới 1 triệu USD của việc đào coin, nhưng nó mang lại dòng tiền ổn định.

Các hợp đồng cung cấp hạ tầng tính toán có thể mang lại biên lợi nhuận trên 85% và kéo dài trong nhiều năm. Nó hoàn toàn trái ngược với tính bấp bênh, phụ thuộc vào giá thị trường và độ khó mạng lưới của việc khai thác tiền số.

Kevin O'Leary, nhà sáng lập quỹ O’Leary Funds, nhận định thẳng thắn rằng nếu một công ty đào bitcoin có thể loại bỏ máy đào, lắp đặt hạ tầng AI và cho các tập đoàn công nghệ lớn thuê, cổ phiếu của họ có thể tăng gấp 5 lần. Ông nhấn mạnh đây không phải là do nhu cầu về tiền số giảm đi, mà đơn giản là thị trường đang xuất hiện một lựa chọn sinh lời vượt trội hơn hẳn.

Để có tiền tài trợ cho quá trình chuyển đổi tốn kém này, các "thợ đào" đang phải dùng đến 2 đòn bẩy rủi ro nhất, đó là vay nợ quy mô lớn và bán tháo kho dự trữ tiền số.

Hàng loạt doanh nghiệp đang gánh những khoản nợ khổng lồ mang dáng dấp của các công ty công nghệ thay vì thợ đào truyền thống. TeraWulf đang ôm khoản nợ 5,7 tỷ USD, IREN phát hành 3,7 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi, trong khi Cipher Digital cũng huy động 1,7 tỷ USD qua kênh trái phiếu khiến chi phí lãi vay tăng vọt.

Song song với việc vay mượn, một làn sóng bán tháo tiền số âm thầm nhưng quyết liệt đang diễn ra. Thống kê cho thấy các công ty trong ngành đã bán ra hơn 15.000 bitcoin kể từ vùng giá đỉnh.

Bitdeer đã thanh lý toàn bộ số coin nắm giữ. Core Scientific bán khoảng 1.900 bitcoin, thu về 175 triệu USD, còn Riot Platforms cũng đẩy đi 1.818 bitcoin. Ngay cả "ông trùm" Marathon Digital, đơn vị đang nắm giữ hơn 53.000 bitcoin, cũng đã hé lộ khả năng bán toàn bộ kho dự trữ khổng lồ này dưới áp lực của khoản vay 350 triệu USD thế chấp bằng chính tiền số.

Hơn 70 tỷ USD hợp đồng AI đã được ký, và đến cuối 2026, AI có thể chiếm tới 70% doanh thu của các “thợ đào (Ảnh: Bitcoin.com News).

Nghịch lý an ninh mạng và sự định giá lại của phố Wall

Sự dịch chuyển dòng vốn khổng lồ này đang tạo ra một nghịch lý đáng lo ngại cho hệ sinh thái tiền số.

Các công ty khai thác vốn đóng vai trò là những người gác đền, sử dụng sức mạnh tính toán để bảo vệ an ninh mạng lưới. Thế nhưng, chính họ lại đang rút vốn, bán tháo đồng tiền mình bảo vệ để đầu tư sang một lĩnh vực hoàn toàn khác. Khi lợi nhuận từ việc đào coin cạn kiệt, dòng vốn rời đi sẽ kéo theo sự suy giảm của ngân sách bảo mật mạng lưới.

Những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện trên hệ thống. Dữ liệu cho thấy tổng sức mạnh tính toán của toàn mạng lưới đã sụt giảm mạnh từ mức đỉnh 1.160 EH/s hồi tháng 10 năm ngoái xuống chỉ còn khoảng 920 EH/s. Đáng chú ý, hệ thống đã phải chứng kiến 3 lần điều chỉnh giảm độ khó liên tiếp, một hiện tượng hiếm hoi lần đầu tiên xuất hiện kể từ năm 2022.

Bản đồ khai thác toàn cầu cũng đang có sự xáo trộn khi dòng vốn dịch chuyển từ các trung tâm lớn như Mỹ, Trung Quốc sang các thị trường mới nổi có giá điện rẻ hơn như Paraguay hay Ethiopia.

Bất chấp những rủi ro về mặt an ninh mạng lưới, giới đầu tư phố Wall lại đang nhiệt liệt chào đón sự chuyển mình này.

Các nhà phân tích của JPMorgan Chase cho biết các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh gần đây của nhóm doanh nghiệp này gần như chỉ tập trung vào tiến độ ký kết hợp đồng hạ tầng tính toán và huy động vốn cho dự án mới. Thị trường đang trả mức định giá cao gấp đôi, khoảng 12,3 lần doanh thu cho các công ty có hợp đồng trí tuệ nhân tạo, so với mức 5,9 lần của những đơn vị thuần túy đào coin.

Cơn sốt AI không chỉ là cơ hội mới mà đang trở thành lực kéo khiến cả ngành crypto phải tái định nghĩa chính mình (Minh họa: Pymnts).

Tương lai của ngành công nghiệp tỷ USD này giờ đây bị trói buộc vào biến số duy nhất, đó là giá thị trường của đồng tiền số lớn nhất thế giới. Dù các nhà sản xuất thiết bị như Bitmain hay Bitdeer đã tung ra những cỗ máy đào thế hệ mới giúp giảm một nửa chi phí điện năng, dòng vốn đầu tư vẫn đang kiên quyết chảy về hướng các trung tâm dữ liệu.

Báo cáo của CoinShares dự báo sức mạnh tính toán có thể phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm 2026, nhưng với một điều kiện tiên quyết là thị giá phải chạm mốc 100.000 USD.

Ngành công nghiệp khai thác từng bước vào chu kỳ này với sứ mệnh bảo vệ mạng lưới và tích trữ tài sản kỹ thuật số. Thế nhưng, họ đang dần khép lại chu kỳ với một diện mạo hoàn toàn lạ lẫm. Nếu mức giá tiếp tục neo quanh ngưỡng 70.000 USD hoặc thấp hơn, mô hình kinh doanh quen thuộc trong suốt một thập kỷ qua sẽ dần lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những gã khổng lồ vận hành trung tâm dữ liệu thế hệ mới.