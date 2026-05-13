Lộ diện vị trí được Techcombank, Thế Giới Di Động... trả 2-7 tỷ đồng/năm

Báo cáo tài chính của các bên ghi nhận cụ thể lương thưởng, thù lao của các lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp lớn. Trong đó, vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) mức thù lao trung bình lên đến cả tỷ đồng mỗi tháng.

Đặc biệt, là người trực tiếp thực thi chiến lược và mang “số” về cho đơn vị, vị trí tổng giám đốc cũng là cấp nhận lương nổi trội tại nhiều bên. Thậm chí, có những cơ quan, lương tổng giám đốc cao đột biến vài tỷ đồng mỗi tháng.

Trong khi các sếp nhận lương hàng tỷ đồng và phải chịu mức KPI (chỉ tiêu) tương ứng, thì có một vị trí đặc biệt khác trong HĐQT cũng nhận lương cao song vai trò tương đối khác biệt.

Cụ thể, đó là vị trí của thành viên HĐQT độc lập. Vai trò của thành viên HĐQT độc lập là giám sát độc lập nhằm tránh không bị xung đột lợi ích với ban điều hành; bảo vệ cổ đông thiểu số (được xem là tiếng nói không bị chi phối bởi cổ đông lớn). Song song, thành viên HĐQT độc lập cũng phải mang góc nhìn bên ngoài, tức nhìn thấy những điểm mù mà người trong cuộc không thấy nhằm giúp công ty hạn chế “đi sai”.

Đơn cử, Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) đang chi trả 2,5 tỷ đồng cho ông Robert Alan Willett hiện là Thành viên HĐQT của công ty.

Được biết, ông Willett là cựu CEO của BestBuy International - một trong những chuỗi bán lẻ lớn nhất thế giới. Từ năm 2013, ông đã gia nhập HĐQT công ty bán lẻ này với tư cách thành viên HĐQT độc lập kiêm cố vấn cấp cao.

Ông Robert Willett tại cuộc họp cổ đông (Ảnh: MWG).

Điều này cũng được cổ đông chất vấn tại kỳ họp thường niên năm mới đây. Cụ thể, cổ đông đặt câu hỏi liên quan đến thành viên HĐQT là ông Robert có hợp đồng tư vấn với công ty hay không, làm thế nào để Thế Giới Di Động kiểm soát việc chống xung đột lợi ích liên quan đến vấn đề này?

Giải đáp thắc mắc của cổ đông, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động - nhấn mạnh vai trò quan trọng của ông Robert trong quá trình phát triển công ty. Vị chuyên gia người Anh này là người đã đồng hành với công ty suốt hơn 15 năm, đóng góp vào việc xây dựng mô hình kinh doanh thành công hiện nay. Khoản chi phí tư vấn này hoàn toàn xứng đáng nếu so sánh với giá trị thị trường doanh nghiệp.

Thực tế, nhiều đơn vị lớn đều chi mạnh cho vị trí này. Đơn cử tại Techcombank (mã chứng khoán: TCB), Thành viên HĐQT độc lập Eugene Keith Galbraith cũng nhận thù lao 6,75 tỷ đồng/năm, hay Vietcombank có thành viên HĐQT là người Nhật Bản Shojiro Mizoguchi cũng nhận 1,77 tỷ đồng…

Dù vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn xem thành viên HĐQT độc lập như một nghĩa vụ tuân thủ, do đó chọn người quen, người nhà. Trong khi đó, vị trí này theo chuyên gia cần chọn người có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm thực chiến và lợi ích độc lập, dám phản biện vì lợi ích cổ đông thiểu số.