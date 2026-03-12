Lộ diện bên mua gần 30kg vàng tinh khiết với giá hơn 142 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Sáng 12/3, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bốc thăm quyền mua gần 30kg vàng tinh khiết đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng.

Tại buổi bốc thăm có 6 doanh nghiệp đăng ký tham gia, trong đó không có doanh nghiệp nào tại Hà Tĩnh. Theo quy định, trước khi tham gia bốc thăm, các đơn vị phải đặt cọc hơn 28 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị tài sản được bán. Trường hợp doanh nghiệp trúng bốc thăm, đã ký hợp đồng mua nhưng sau đó không thực hiện giao dịch sẽ bị mất toàn bộ tiền đặt cọc.

Đại diện doanh nghiệp bỏ phiếu tham gia mua vàng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt (địa chỉ tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) trúng bốc thăm và được quyền mua số tài sản nêu trên. Đại diện doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua với giá hơn 142 tỷ đồng.

Ông Đường Triệu Tuấn, Giám đốc doanh nghiệp này, cho biết rất bất ngờ và vui mừng khi doanh nghiệp trúng quyền mua tài sản. "Chúng tôi cam kết hoàn tất thủ tục thanh toán để nhận tài sản trong vòng 5-10 ngày tới theo quy định", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, công ty ông hoạt động trong lĩnh vực chế tác, kinh doanh vàng. Sau khi tiếp nhận số vàng này, doanh nghiệp sẽ phân kim để nâng hàm lượng lên 99,99% trước khi đưa vào chế tác.

Đại diện Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt ký hợp đồng mua tài sản sau khi trúng bốc thăm (Ảnh: Văn Nguyễn).

Như báo Dân trí đã đưa tin, ngày 5/3, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh thông báo bán gần 30kg vàng đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với giá bán hơn 142 tỷ đồng.

Theo thông báo, tài sản niêm yết giá bán là vàng tinh khiết (Au), người dân có thể xem tài sản tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII tại số 177 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết số vàng nêu trên có nguồn gốc từ các vụ buôn lậu vàng, do lực lượng chức năng phát hiện, tịch thu. Tài sản được công khai giá bán trực tiếp, không tổ chức đấu giá.