Lệnh khống 920 triệu USD trước tin Mỹ - Iran: Dầu thô lao dốc

Theo dữ liệu từ The Kobeissi Letter, gần 10.000 hợp đồng tương lai dầu thô đã bị bán khống lúc 3h40 ngày 6/5 (giờ ET), tương đương vị thế trị giá khoảng 920 triệu USD.

Chỉ 70 phút sau, Axios đưa tin Mỹ và Iran đang tiến gần một bản ghi nhớ hòa bình gồm 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 67 ngày, bao gồm kế hoạch mở lại eo biển Hormuz và nới lỏng phong tỏa với các cảng Iran.

Thị trường lập tức phản ứng dữ dội. Giá dầu, vốn tăng khoảng 40% kể từ cuối tháng 2, quay đầu lao dốc. Đến 7h sáng cùng ngày, dầu Brent mất 12%, rơi dưới mốc 100 USD/thùng, dầu WTI giảm hơn 13%, còn khí đốt tự nhiên tại châu Âu bốc hơi 14%.

Cú sập giá này được cho là đã giúp chủ nhân vị thế bán khống 920 triệu USD thu về khoảng 125 triệu USD chỉ trong chưa đầy 4 giờ. Theo Giovanni Staunovo, chuyên gia của UBS Group, đợt bán tháo chủ yếu phản ánh cú sốc tâm lý thị trường hơn là thay đổi thực sự về cung - cầu năng lượng toàn cầu.

Dấu vết của dòng tiền đi trước tin tức

Điều khiến giới quan sát lo ngại không chỉ là quy mô giao dịch mà còn là độ chính xác gần như tuyệt đối về mặt thời gian. Một vị thế bán khống gần 1 tỷ USD xuất hiện trong giai đoạn không có bất kỳ tín hiệu ngoại giao công khai nào là điều cực kỳ hiếm gặp trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Trong giới tài chính, kiểu giao dịch này thường bị nghi ngờ là “front-running”, tức giao dịch đón đầu thông tin chưa công khai. Thương vụ lần này hội tụ hàng loạt dấu hiệu bất thường như quy mô quá lớn, mức độ đặt cược một chiều cực mạnh và thời điểm gần như trùng khớp hoàn toàn với bài báo của Axios.

Đáng chú ý, thị trường sau đó còn chứng kiến cú đảo chiều chóng mặt. Ngay sau đợt sụt giảm ban đầu, Iran bất ngờ công bố thành lập thực thể mang tên “Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư” (Persian Gulf Strait Authority). Giá dầu lập tức bật tăng trở lại gần 8% chỉ trong vài phút.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng những người đứng sau lệnh bán khống đã kịp thời chốt lời trước khi cú hồi phục diễn ra.

Trong khi đó, bức tranh địa chính trị thực tế vẫn phức tạp hơn nhiều so với phản ứng của thị trường.

Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Iran, ông Ebrahim Rezaei, đã bác bỏ báo cáo của Axios và cho rằng đây chỉ là “danh sách mong muốn của phía Mỹ” chứ chưa phản ánh thực tế đàm phán. Bản thân Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố còn quá sớm để nói tới các cuộc đàm phán hòa bình chính thức.

Chuỗi giao dịch “đúng thời điểm” làm rung chuyển phố Wall

Đây không phải lần đầu tiên dòng tiền lớn đi trước các diễn biến địa chính trị liên quan tới Iran. Theo Business Insider và Financial Times, thị trường thời gian qua liên tục xuất hiện các cú đặt cược khổng lồ diễn ra ngay trước những thông tin có khả năng làm rung chuyển giá dầu.

Dữ liệu từ nền tảng Unusual Whales cho thấy gần 2 tỷ USD giao dịch đã xuất hiện chỉ vài phút trước khi ông Trump thông báo hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng Iran thêm 5 ngày. Giới giao dịch khi đó đã mua vào khoảng 1,5 tỷ USD hợp đồng tương lai S&P 500 đồng thời bán khống khoảng 192 triệu USD hợp đồng dầu.

Sau phát biểu của ông Trump, chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh còn giá dầu lao dốc tới 15%, giúp các vị thế này mang về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Trước đó, ngày 7/4, một giao dịch dầu trị giá 950 triệu USD và một cú đặt cược khác trị giá 760 triệu USD vào giữa tháng 4 cũng được thực hiện chỉ vài phút trước các tin tức lớn liên quan tới chiến sự Iran xuất hiện. FT thậm chí từng ghi nhận khoảng 6.200 hợp đồng dầu Brent và WTI trị giá khoảng 580 triệu USD được giao dịch chỉ vài giây trước những thông báo quan trọng.

Cựu trưởng bộ phận nghiên cứu định lượng của JPMorgan, Marko Kolanovic, cho rằng những diễn biến này cho thấy thị trường đang bị “thao túng một cách trắng trợn”.

Cùng quan điểm, Eric Nuttall - quản lý danh mục cấp cao tại Ninepoint Partners - khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung vào xu hướng dài hạn thay vì bị cuốn theo các biến động ngắn hạn có thể đang bị cố tình tạo ra bởi những động cơ thiếu minh bạch.

Cho tới hiện tại, danh tính của các tổ chức hoặc cá nhân đứng sau loạt giao dịch tỷ USD này vẫn là bí ẩn. Chưa có cơ quan quản lý nào chính thức công bố mở cuộc điều tra.

Dù đây là kết quả của một hệ thống phân tích vĩ mô cực kỳ tinh vi hay dấu hiệu của việc sử dụng thông tin nội gián, sự việc lần này tiếp tục phơi bày mặt khốc liệt của thị trường tài chính toàn cầu, nơi việc nắm bắt thông tin sớm hơn phần còn lại của thế giới chỉ vài chục phút cũng có thể tạo ra khối tài sản hàng trăm triệu USD.

Trong diễn biến mới nhất, thị trường năng lượng vẫn tiếp tục biến động mạnh theo từng tín hiệu từ Washington và Tehran.

Tính đến khoảng 5h ngày 8/5 theo giờ Việt Nam, dầu Brent giao dịch quanh vùng 98 USD/thùng, giảm hơn 10% so với phiên trước. Dầu WTI cũng lùi sâu xuống dưới mốc 90 USD/thùng, mất hơn 12% giá trị khi giới đầu tư tiếp tục đặt cược vào khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz.