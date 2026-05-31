Lao vào nghề tay trái kiếm tiền, nhiều người trẻ trả giá đắt bằng sức khỏe

Sau giờ làm chính, không ít người trẻ lại tiếp tục mở laptop nhận dự án freelance, livestream bán hàng hoặc làm thêm đến khuya. Thu nhập phụ đang trở thành “phao cứu sinh” với nhiều lao động trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao và áp lực tài chính ngày càng lớn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vấn đề lớn nhất của nghề tay trái không nằm ở chuyện kiếm được bao nhiêu tiền, mà là cách duy trì nó đủ lâu mà không khiến bản thân kiệt sức.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao và áp lực tài chính ngày càng lớn, nhiều người trẻ tìm kiếm việc làm thêm sau giờ hành chính (Ảnh: Forbes).

Làm thêm không nên bắt đầu bằng… thiếu tiền

Nhiều người lao vào làm thêm ngay khi thấy áp lực tài chính tăng lên, nhưng theo các chuyên gia, điều đầu tiên cần xác định lại là mục tiêu thật sự của khoản thu nhập phụ.

Bạn đang muốn trả nợ, tích lũy mua nhà, đầu tư hay chỉ đơn giản cần thêm “vùng đệm” tài chính để bớt áp lực cuối tháng? Khi mục tiêu đủ rõ, việc lựa chọn công việc phù hợp cũng dễ hơn rất nhiều. Đây là yếu tố giúp người lao động tránh rơi vào tình trạng làm quá nhiều nhưng tiền kiếm thêm không đủ giá trị so với thời gian và sức khỏe bỏ ra.

Nhiều người thường mắc sai lầm nhận mọi cơ hội kiếm tiền vì sợ bỏ lỡ thu nhập. Tuy nhiên, càng thiếu định hướng, nghề tay trái càng dễ biến thành guồng quay khiến thời gian nghỉ ngơi gần như biến mất. Các chuyên gia cho rằng nghề tay trái chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó phục vụ mục tiêu tài chính dài hạn thay vì tạo thêm áp lực mới cho cuộc sống.

Người kiếm thêm bền nhất thường là người biết “thiết kế hệ thống”

Việc chuẩn bị một hệ thống quản trị trước khi bắt đầu là yếu tố then chốt để tránh sự hỗn loạn. Nhiều người bắt đầu freelance hoặc bán hàng online mà không chuẩn bị sẵn cách quản lý công việc, dòng tiền và thời gian. Đây là nguyên nhân khiến khối lượng việc nhỏ dần trở nên quá tải.

Các chuyên gia khuyến nghị nên xây dựng hệ thống ngay từ đầu như dùng app quản lý thu chi, tách tài khoản nhận tiền riêng, thiết lập công cụ theo dõi khách hàng hoặc tự động hóa thanh toán. Việc này giúp giảm đáng kể những đầu việc lặt vặt phía sau, từ đó người làm thêm có thể tập trung vào phần tạo ra thu nhập thực sự.

Một sai lầm phổ biến của những người mới bắt đầu làm thêm là lao vào một lĩnh vực hoàn toàn mới chỉ vì thấy xu hướng thị trường đang "hot". Tuy nhiên, việc cân bằng hai công việc sẽ trở nên khả thi và hiệu quả hơn nhiều nếu nghề tay trái tận dụng chính những kỹ năng chuyên môn mà bạn đã có.

Nếu từng làm viết lách, thiết kế, marketing, lập trình, dạy học, chụp ảnh hay chỉnh sửa video, người lao động hoàn toàn có thể phát triển thêm nguồn thu từ những kỹ năng này mà không mất quá nhiều thời gian học lại từ đầu. Theo các chuyên gia, đây là cách giúp tăng khả năng kiếm tiền nhưng vẫn giữ được sự cân bằng về thời gian và năng lượng.

Không có lịch làm việc, nghề tay trái rất dễ “nuốt” luôn cuộc sống cá nhân

Một nguyên tắc "vàng" là tuyệt đối không để nghề tay trái xâm lấn vào công việc chính. Làm thêm theo kiểu “rảnh lúc nào làm lúc đó” khiến ranh giới giữa công việc và nghỉ ngơi gần như biến mất.

Những người duy trì được nghề tay trái lâu dài thường có lịch làm việc khá cố định, ví dụ dành 2-3 tiếng buổi tối hoặc giữ riêng một khung giờ cuối tuần cho công việc phụ. Lịch trình ổn định giúp cơ thể thích nghi tốt hơn, đồng thời vẫn giữ được thời gian cho gia đình, nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh công việc chính vẫn cần được ưu tiên hàng đầu trong giờ làm chính thức để tránh ảnh hưởng hiệu suất và hình ảnh chuyên nghiệp. Việc tách biệt rõ ràng giữa hai vai trò là yếu tố quan trọng để tránh xung đột lợi ích và giảm căng thẳng kéo dài.

Ngoài ra, người làm thêm cũng được khuyến nghị tách riêng các dòng tiền như lương chính, tiền nghề tay trái, quỹ tiết kiệm và quỹ khẩn cấp. Điều này giúp dễ đánh giá nghề tay trái đang tạo ra bao nhiêu giá trị thực tế thay vì chỉ có cảm giác “làm mãi vẫn không dư”.

Thu nhập phụ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó cải thiện chất lượng sống thay vì khiến cuộc sống của bạn trở nên kiệt quệ (Ảnh: Herworld).

Thu nhập phụ không còn ý nghĩa nếu sức khỏe xuống dốc

Việc nhìn thấy dòng tiền từ công việc phụ tăng trưởng trong một tài khoản riêng biệt sẽ tạo ra động lực tinh thần giúp bạn tiếp tục duy trì kỷ luật. Tuy nhiên, mọi nỗ lực gia tăng thu nhập sẽ trở nên vô nghĩa nếu cái giá phải trả là sức khỏe.

Làm hai công việc trong thời gian dài mà thiếu nghỉ ngơi hợp lý có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, chất lượng cuộc sống và cả hiệu suất công việc chính. Vì vậy, thời gian dành cho ngủ nghỉ, tập luyện, gia đình và các hoạt động cá nhân không nên bị cắt bỏ hoàn toàn chỉ để đổi lấy thêm thu nhập.

Trong một số giai đoạn cao điểm, bạn thậm chí nên cân nhắc thuê người hỗ trợ hoặc freelancer khác thực hiện một phần công việc để giảm tải cho bản thân.

Các chuyên gia cũng cho rằng nghề tay trái cần được đánh giá định kỳ dựa trên thu nhập thực nhận, thời gian bỏ ra và mức độ căng thẳng tạo ra. Nếu công việc phụ bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe hoặc cuộc sống cá nhân, việc thay đổi hướng đi có thể cần thiết.