Làm rõ thông tin ngân hàng phải cung cấp tài khoản người nộp thuế

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế, dự kiến có hiệu lực từ 1/7 năm nay.

Trong dự thảo Nghị định trước đó, cơ quan soạn thảo yêu cầu ngân hàng, ví điện tử, tổ chức trung gian thanh toán và thẻ quốc tế cung cấp định kỳ thông tin tài khoản thanh toán của người sử dụng cho cơ quan thuế. Các đơn vị này đồng thời phải phối hợp khi phát hiện giao dịch bất thường liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Sau đó, một số thông tin cho rằng Bộ Tài chính đã “bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế” trong dự thảo mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Kiểm tra giao dịch tiền ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên, Cục Thuế (Bộ Tài chính) mới đây cho biết không bỏ trách nhiệm cung cấp thông tin của các ngân hàng cho cơ quan thuế. Tại dự thảo mới nhất, thay vì báo cáo định kỳ, các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán chỉ phải cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan quản lý khi phát hiện giao dịch bất thường.

Theo dự thảo, các thông tin ngân hàng, tổ chức thẻ, trung gian thanh toán cần cung cấp gồm tên chủ tài khoản, ngày sinh, địa chỉ, mã số thuế, quốc gia cư trú, số hiệu tài khoản, ngày mở và đóng tài khoản.

Ngân hàng cũng phải cung cấp số lượng, giá trị và nội dung giao dịch, thông tin bên chuyển - nhận, số dư, thu nhập phát sinh từ tài khoản... Ngoài chủ tài khoản, thông tin về người được ủy quyền, đồng chủ tài khoản, người thụ hưởng và các bên liên quan cũng thuộc phạm vi cung cấp.

Bên cạnh đó, ngân hàng phải báo cáo các giao dịch bất thường, đáng ngờ theo quy định về phòng chống rửa tiền.

Cục Thuế cho rằng việc quy định trách nhiệm phối hợp và cung cấp thông tin của các tổ chức tín dụng nhằm tăng hiệu quả quản lý thuế. Việc này cũng bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần phòng ngừa gian lận và hạn chế thất thu ngân sách nhà nước.