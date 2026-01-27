Lãi vay mua nhà tăng, khách khóc ròng, chuyên gia nêu hết thời "lướt sóng”?

Các ngân hàng thời gian qua đua nhau đẩy lãi suất huy động. Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, hiện tại, lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 6 tháng đã vượt ngưỡng 7%/năm, trong khi một số nhà băng điều chỉnh lãi suất ở các kỳ hạn dài lên trên 8%, thậm chí tiệm cận 9%/năm.

Diễn biến trên kéo theo lãi suất cho vay mua nhà tăng đồng loạt. Từ đầu tháng 1, không ít ngân hàng đã điều chỉnh mức lãi vay mua bất động sản, mức cố định theo đó tăng thêm hơn 1% so với tháng 12/2025.

Ngân hàng "đua" tăng lãi suất cho vay mua nhà, lãi thả nổi cao nhất lên đến 15%/năm

Chị Hà (ngụ tại TPHCM), có một khoản vay 2 tỷ đồng mua nhà đất tại một ngân hàng TMCP Nhà nước. Chị kể, hiện chị chỉ còn 3 tháng hưởng lãi ưu đãi là 6,5%/năm, từ tháng 4 trở đi mức lãi thả nổi dự kiến lên đến 9%/năm khiến chị lo lắng.

Chị ước tính, nếu lãi thả nổi vào mức dự kiến này thì tổng chi phí hàng tháng chị “gánh” lên đến 20 triệu đồng/tháng. Chị đang gom tiền tiết kiệm cũng như xoay thêm tiền người thân để trả bớt nợ gốc, giảm áp lực chi trả hàng tháng thời gian tới. Theo chị Hà, lãi suất cho vay tăng không chỉ gây áp lực lên những khách hàng vay mua mới, mà cả những khách hàng đang có khoản vay sắp hết thời gian lãi ưu đãi như trường hợp của chị.

Ghi nhận của phóng viên báo Dân trí cho thấy trên thị trường, nhóm ngân hàng tư nhân dẫn đầu về mức tăng lãi suất cho vay bình quân, đơn cử LPBank tăng 1,93 điểm %/năm, Techcombank tăng 1,49 điểm %/năm, BVBank tăng 1,23 điểm %/năm, Sacombank tăng 1,2 điểm %/năm và ACB tăng 0,94 điểm %/năm. Lãi suất cho vay mua nhà tại các ngân hàng này dao động từ 10% đến 15%/năm (lãi thả nổi), tùy ưu đãi.

Ở nhóm Big 4, lãi suất cho vay bình quân cũng tăng. Agribank vừa thông báo điều chỉnh lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ các khoản cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6. Ngân hàng này áp dụng lãi suất thấp hơn 2 điểm % so với lãi suất cho vay trung, dài hạn bằng VND bình quân của 4 ngân hàng TMCP Nhà nước trong 5 năm đầu vay vốn. Mức lãi suất áp dụng là 5,6%/năm.

Dù tăng lãi suất cho vay, các bên ngược lại có nhiều ưu đãi hỗ trợ khách vay như kéo dài thời gian miễn trả gốc, hạn mức nâng lên 90-95% nhu cầu vốn, nhiều phương án vay linh hoạt cho người mua nhà lựa chọn…. để khách hàng linh hoạt trong việc vay vốn mua bất động sản.

Lãi vay mua nhà lên cao, hết thời "đầu cơ lướt sóng" (Minh họa: IT).

Chuyên gia: Lãi suất tăng sẽ giúp hạn chế đầu cơ, lướt sóng

Ở diễn biến khác, các chuyên gia cho rằng lãi vay tăng sẽ giúp làm giảm hiện tượng đầu cơ nâng giá bất động sản.

Chuyên gia của VinaCaptal, trong báo cáo chiến lược 2026 của quỹ này, dự báo giai đoạn 2026-2027 sẽ chứng kiến sự gia tăng mạnh của nguồn cung bất động sản hơn là một chu kỳ tăng giá mới. Dự báo này dựa trên 2 yếu tố chính gồm nguồn cung gia tăng khi các dự án mới được đưa ra thị trường và mức tăng khoảng 1% của lãi suất cho vay mua nhà trong năm vừa qua.

Giới chuyên gia phân tích, lãi suất cho vay mua nhà bình quân đã tăng lên khoảng 11%/năm vào cuối năm 2025 - mức đủ cao để hạn chế hoạt động đầu cơ, nhưng vẫn ở ngưỡng có thể chấp nhận được đối với người mua nhà để ở.

Không ít nhà đầu tư, lướt sóng thường dùng phép tính nhanh với ngưỡng lãi suất khoảng 1%/tháng (tương đương 12-13%/năm) để làm chỉ báo. Nếu vượt trên mức này, họ sẽ do dự hơn khi dự định vay để lướt sóng bất động sản.

Đồng quan điểm, chia sẻ với phóng viên Dân trí, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân - Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM - cho biết lãi suất cho vay tăng sẽ khiến các nhà đầu cơ lướt sóng “chùng tay”. Tuy nhiên, lãi suất cao cũng chỉ tác động một phần lên thị trường bất động sản.

Về dài hạn, ông Huân nhận định việc lãi suất có còn tăng hay không, tùy thuộc vào chính sách tiền tệ và biến động tỷ giá. Ông kỳ vọng lãi suất thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì ở mức hiện tại.

Còn với thị trường bất động sản, chuyên gia cho rằng sẽ tiếp tục phát triển, tăng giá ở phân khúc nhu cầu ở thực. Riêng với nhóm “lướt sóng”, dự kiến năm nay thị trường sẽ có nhiều biện pháp hạn chế, nhằm ổn định và đưa bất động sản phát triển bền vững hơn.

Ngoài ra, thời gian gần đây, Chính phủ đã ban hành các định hướng yêu cầu các ngân hàng tăng trưởng tín dụng ở mức thận trọng hơn, đặc biệt đối với lĩnh vực cho vay bất động sản.

Với giả định môi trường vĩ mô ổn định trong nửa đầu năm, chuyên gia dự báo các ngân hàng sẽ quay trở lại đẩy mạnh cho vay đối với chủ đầu tư và mở rộng tín dụng bất động sản vào cuối năm, qua đó giúp thị trường bất động sản phục hồi, dù khó có khả năng xuất hiện một đợt tăng giá mạnh mới.