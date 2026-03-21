Lãi tiết kiệm 8%, lãi vay thả nổi đa số 14-15%, có "tiền tươi" cũng ngại?

Căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu lên trên 110 USD/thùng, rủi ro lạm phát tăng gây áp lực lên mặt bằng lãi suất. Thực tế, trong bối cảnh thanh khoản thấp, chênh lệch giữa huy động và cho vay tăng khiến lãi suất ngân hàng liên tục tăng từ tháng 9/2025 đến nay.

Lãi suất tiết kiệm đã tăng lên 8-9%/năm

Ở chiều huy động, từ đầu tháng 3, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng biểu phí, đặc biệt các ngân hàng nhỏ tung loạt chương trình lãi suất cộng thêm, đưa mặt bằng chung lên 8%/năm (với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên) để hút khách gửi tiết kiệm.

Đơn cử, SeABank áp dụng lãi 8%/năm cho khách hàng gửi từ 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng trở lên. NCB có lãi suất 8-8,2% một năm cho kỳ hạn từ 6 tháng, với khoản gửi tối thiểu 50 triệu đồng. MBV, GPBank đưa ra mức lãi ưu đãi quanh 8%/năm với số tiền tối thiểu vài trăm triệu đồng.

Với kênh trực tuyến, các ngân hàng số như Cake, Vikki Bank được biết đã áp dụng mức lãi trên 8%/năm từ sau Tết đến nay. Chẳng hạn, Vikki Bank triển khai gói lãi suất 8,1-8,4%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng. Còn ngân hàng số Cake by VPBank áp dụng lãi suất lên tới 8,2-8,4%/năm khi cộng thêm ưu đãi cho khách hàng mới.

Bên cạnh mặt bằng lãi suất thông thường, các gói lãi suất “đặc biệt” lên tới 9%/năm cũng được một số ngân hàng như MSB hay PVcomBank áp dụng nhưng đi kèm điều kiện về số tiền gửi lớn.

Lãi suất huy động tăng cao được giới chuyên gia nhận định đang tạo sự thay đổi đáng kể trong hành vi dòng tiền của người dân. Sau một thời gian ưu tiên vào chứng khoán, bất động sản hay vàng, không ít nhà đầu tư đã bắt đầu quay lại với kênh tiết kiệm vốn được xem là an toàn và ổn định hơn.

Mặt khác, áp lực tăng lãi suất xuất phát từ nhu cầu vốn của nền kinh tế đang tăng lên, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Khi nhu cầu vốn tăng nhanh trong khi nguồn cung tín dụng không tăng tương ứng thì lãi suất thường có xu hướng nhích lên.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế tài chính, còn chỉ ra áp lực huy động vốn của các ngân hàng được dự báo có thể tiếp tục trong năm nay khi nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế gia tăng, đặc biệt cho các dự án đầu tư công và hạ tầng.

Các chuyên gia của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), Chứng khoán MB… cùng dự báo mặt bằng lãi suất huy động sẽ tiếp tục xu hướng đi lên trong năm nay.

Lãi vay bất động sản thấp nhất lên đến 10%/năm, có trường hợp thả nổi gần 19%/năm?

Lãi đầu vào tăng khiến lãi đầu ra cũng liên tục được điều chỉnh. Những ngày qua, hình ảnh chụp màn hình tin nhắn từ ngân hàng gửi cho khách hàng thông báo lãi suất cho vay lên 18,8%/năm lan truyền trên các diễn đàn gây chú ý.

Theo nội dung thông tin, khách hàng này vay tiền tại một ngân hàng tư nhân, theo thông báo từ ngày 10/3 với dư nợ hơn 313 triệu đồng sẽ áp dụng lãi suất 18,8%/năm, lãi suất quy đổi 18,8%/năm. Phía ngân hàng đã xác nhận thông tin, và cho biết trường hợp khách hàng này khác biệt (bao gồm một số điều khoản khác, và bị xử phạt...). Ngân hàng cũng cho biết tình hình lãi cho vay đang tăng, do chi phí vốn huy động cũng đang rất cao. Mức lãi thả nổi hiện của ngân hàng tư nhân này vào mức 14%.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, khối ngân hàng tư nhân đã và đang đồng loạt tăng 1-2% lãi suất. ShinhanBank vừa tăng lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà thêm 1-1,5%/năm so với trước đó. MB áp dụng lãi suất cho vay 8,5%/năm đối với 12 tháng đầu, 9%/năm đối với 18 tháng vay đầu và 9,5%/năm trong 24 tháng...

Hiện, theo khảo sát, lãi cho vay bất động sản của khối tư nhân vào khoảng 8,5-9,5%/năm, còn lãi thả nổi ở mức 14-15%/năm.

Ở khối ngân hàng quốc doanh, mức lãi suất ưu đãi cho vay bất động sản thấp nhất đã lên đến khoảng 9,9%/năm trong 12 tháng đầu. Đơn cử, BIDV áp dụng lãi suất 9,5% trong 6 tháng vay đầu tiên, 9,9%/năm trong 12 tháng đầu tiên, 13,3%/năm trong 18 tháng. Lãi thả nổi của khối này vào khoảng 11-13%/năm.

Dù vậy, chính sách vay đang được các ngân hàng hỗ trợ để khách hàng có thể tiếp cận vốn. Đơn cử, thời gian lãi ưu đãi được kéo dài 2 năm. Đáng chú ý, nếu trước kia ngân hàng cấp tối đa 70% giá trị bất động sản, thì hiện mức cấp vốn tối đa lên đến 95% giá trị bất động sản.

Thời gian vay mua nhà cũng được tăng lên, từ con số 20 năm (năm trước) hiện tăng lên 25 năm, có ngân hàng kéo dài 30 năm để giảm áp lực nợ gốc trả hàng tháng.

Người mua nhà có “tiền tươi” cũng e dè?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thành Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư FinSuccess, cho biết một số ngân hàng thương mại ở cả khối Nhà nước lẫn tư nhân đã điều chỉnh lãi suất cho vay mua nhà tăng khá mạnh. Thậm chí có bên áp dụng mức lãi suất cố định 1-2 năm lên tới 13,5-14%/năm. Ông Trung nêu ở mức này, tâm lý người mua nhà bị ảnh hưởng rõ rệt.

Ông nói, người đang có khoản vay thả nổi bắt đầu chịu áp lực dòng tiền lớn hơn, đặc biệt nhóm sử dụng đòn bẩy cao. Thậm chí họ phải bán ra bất động sản để giảm nợ.

Người chuẩn bị vay mua nhà có xu hướng trì hoãn quyết định, chờ mặt bằng lãi suất ổn định hơn. Ông Trung dẫn lại chia sẻ từ nhiều khách hàng của công ty mình công tác tại một số công ty môi giới bất động sản rằng giao dịch bất động sản đang chững lại, thậm chí nhóm khách mua bằng “tiền tươi” cũng trở nên thận trọng hơn do kỳ vọng giá có thể điều chỉnh.

Lãi suất cao không chỉ ảnh hưởng bài toán tài chính, mà còn tác động rất mạnh tới tâm lý - yếu tố cực kỳ quan trọng trong thị trường bất động sản. Khi, phần lớn giao dịch bất động sản, đặc biệt là bất động sản đầu tư, đều có sử dụng đòn bẩy ngân hàng. Việc suất tăng cao gấp đôi (từ mức cố định 2 năm chỉ quanh 6,5% vào giữa năm 2025 đã tăng lên hơn 13-14% trong đầu 2026) đang khiến cầu suy giảm, người mua "chùn bước" vì chi phí vốn tăng mạnh.

“Trong ngắn hạn vài tháng, mức lãi suất này nhà đầu tư có thể gồng được. Tuy nhiên nếu xu hướng lãi suất neo cao kéo dài, khả năng thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh giá là hoàn toàn có thể xảy ra”, ông Trung nói.

Đại diện một công ty bất động sản lớn phía Nam cũng phân trần về việc dự án chậm bán, do lãi suất hiện tăng cao nên nhiều khách hàng chờ đợi chưa vội vã giải ngân mua bất động sản.

Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì một tỷ trọng hợp lý tiền gửi thay vì dồn toàn bộ nguồn lực vào các tài sản rủi ro. Riêng nhóm nhà đầu tư ưa thích bất động sản, chuyên gia kiến nghị không nên đầu cơ và sử dụng đòn bẩy cao. Thay vào đó, người mua nên lựa chọn bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực, vị trí tốt, pháp lý rõ ràng để giải ngân.