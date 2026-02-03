Lãi suất liên ngân hàng vọt lên 9,1%, SBV bơm ròng hơn 55.000 tỷ đồng

Theo dữ liệu đến ngày 2/2, lãi suất qua đêm tăng mạnh 3,9 điểm %, lên 9,1%/năm.

Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng tới 4,1 điểm %, giao dịch tại 9,6%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 2 tuần giữ nguyên ở mức 6,4%/năm, còn lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,2 điểm %, lên 7,5%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng điều chỉnh nhẹ. Lãi suất qua đêm giảm 0,02 điểm %, xuống 3,61%/năm. Ngược lại, lãi suất các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng cùng tăng 0,01 điểm %, lần lượt giao dịch tại 3,68%/năm, 3,73%/năm và 3,76%/năm.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh quy mô chào thầu lên mức 100.000 tỷ đồng, tập trung ở các kỳ hạn trung bình và dài. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 10.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 50.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 40.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, khối lượng trúng thầu đạt khoảng 80.363 tỷ đồng, trong đó 10.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, khoảng 30.363 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 40.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày. Trong ngày, khối lượng đáo hạn đạt 25.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, trong phiên giao dịch 2/2, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 55.363 tỷ đồng ra thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố tăng mạnh lên mức 376.226 tỷ đồng.

Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh lên 9,1%/năm (Ảnh: DT).

Ghi nhận, lãi suất VND kỳ hạn qua đêm trên thị trường liên ngân hàng được duy trì ở mức thấp trong 3 tuần đầu năm, và chỉ bắt đầu tăng dần lên vùng 6% vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, ngay trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 2, lãi suất VND kỳ hạn qua đêm bất ngờ tăng mạnh. Trong phiên, có ngân hàng còn phải chấp nhận khớp lệnh giao dịch với lãi suất 13%.

Theo chuyên gia, biến động bất thường này của lãi suất liên ngân hàng là do thường vào phiên cuối tháng các doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, khiến thanh khoản hệ thống bị hút về tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước.

Thêm vào đó, các ngân hàng cũng cần bổ sung bộ đệm dự trữ thanh khoản cho dịp Tết, do đây là thời điểm nhu cầu tiền mặt và chi tiêu của người dân rất lớn.