Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt nhờ công cụ hoán đổi USD/VND

Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt sau phiên tăng mạnh đầu tháng. Cụ thể, ngày 2/6, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm từ 0,2-4,4 điểm % ở tất cả kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên 1/6.

Trong đó, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm giảm từ 11%/năm xuống còn 6,6%/năm. Các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng giảm về lần lượt ở mức 6,95%/năm, 7,3%/năm và 7,2%/năm.

Ngân hàng Nhà nước phiên 2/6 đã giảm mạnh lượng chào thầu trên kênh OMO xuống còn 11.000 tỷ đồng: bao gồm 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 35 ngày và 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất đều ở mức 4,5%/năm.

Kết quả ghi nhận, có hơn 6.000 tỷ đồng OMO trúng thầu, gồm 996 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, 1.468 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày và 3.562 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày.

Trong khi đó, khối lượng giấy tờ có giá đáo hạn vào mức 24.646 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu mới.

Như vậy, cơ quan điều hành đã hút ròng 18.620 tỷ đồng khỏi hệ thống ngân hàng trong phiên 2/6, đưa lượng OMO lưu hành giảm xuống còn 327.311 tỷ đồng.

Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt (Ảnh: DT).

Những diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ hoán đổi USD/VND với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đây là giao dịch có kỳ hạn 14 ngày nhằm bơm thanh khoản có thời hạn, theo cấu trúc Ngân hàng Nhà nước mua USD giao ngay và bán USD kỳ hạn. Các ngân hàng tạm thời bán USD để nhận VND phục vụ nhu cầu vốn ngắn hạn và sẽ mua lại số ngoại tệ này khi hợp đồng đáo hạn. Do đó, lượng tiền VND được cung ứng thêm cho hệ thống chỉ mang tính tạm thời và sẽ được Ngân hàng Nhà nước thu hồi khi hợp đồng đến hạn.

Từ đầu năm nay, ngoài việc sử dụng đều đặn kênh OMO, nhà điều hành thường xuyên sử dụng nghiệp vụ hoán đổi USD/VND để hỗ trợ thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng mỗi khi lãi suất tăng nóng.

Các chuyên gia cho rằng biện pháp can thiệp mang tính điều tiết, tập trung vào việc ổn định kỳ vọng thị trường và thanh khoản hệ thống, đồng thời tối ưu hóa dự trữ ngoại hối thay vì tác động trực tiếp đến toàn bộ thị trường.

Trong ngắn hạn, đây được đánh giá là hướng tiếp cận phù hợp nhằm ổn định tâm lý thị trường và tạo thời gian chờ đợi các yếu tố bên ngoài có thể cải thiện tích cực hơn.