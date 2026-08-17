Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, hệ thống hút ròng 11.593 tỷ đồng

Thống kê tuần qua (10/8-14/8), lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm trong tuần đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất kỳ hạn qua đêm giảm từ 6,09%/năm về 4,38%/ năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm từ 6,06%/năm về 4,68%/năm. Lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm từ 6,36%/năm về 5,82%/năm và kỳ hạn 1 tháng giảm từ 6,85%/năm về 6,51%/năm. Thông tin ghi nhận từ Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VIRA).

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hút ròng 11.593 tỷ đồng qua kênh thị trường mở sau hai tuần bơm ròng liên tiếp thanh khoản ra thị trường.

Cụ thể, NHNN đã cho vay ra qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá hơn 38.258 tỷ đồng với lãi suất 4,5%/năm, chỉ bằng một nửa của tuần trước, trong khi đó khối lượng đáo hạn là hơn 49.850 tỷ đồng. Tổng lượng lưu hành của giấy tờ có giá qua kênh cho vay cầm cố giảm nhẹ về 185.664 tỷ đồng trong khi kênh tín phiếu vẫn tiếp tục không có giao dịch phát sinh.

Động thái hút ròng của Ngân hàng Nhà nước trở lại, cộng với lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh ở các kỳ hạn ngắn cho thấy áp lực thanh khoản đã giảm.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó, NHNN đã hút ròng trong cả tháng 6 và tháng 7, lượng hút ròng riêng trong tháng 7 đạt gần 72.900 tỷ đồng.

Giai đoạn này, lãi suất qua đêm cũng liên tục giảm sâu, chạm mức đáy tại 0,5% vào ngày 30/7. Đến ngày cuối tháng, lãi suất qua đêm đảo chiều tăng trở lại lên mức 5,72% phản ánh áp lực thanh khoản ngắn hạn có thể gia tăng trở lại khi nhu cầu vốn thanh toán tăng cao.

Chuyên gia nhận định, áp lực thanh khoản ngắn hạn đã giảm đáng kể nhưng chưa đồng nghĩa với việc mặt bằng lãi suất đã bước vào xu hướng giảm rõ ràng, đặc biệt trên thị trường 1.

Chuyên gia từ VDSC nhận định, hiện nay những yếu tố đang chi phối lãi suất không chỉ nằm ở thanh khoản ngắn hạn, mà có thể xuất phát từ các vấn đề mang tính cấu trúc trong bảng cân đối của hệ thống ngân hàng.

Trên thị trường ngân hàng, ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về ổn định mặt bằng và giảm thực chất lãi suất cho vay, nhiều ngân hàng đã nhanh chóng triển khai các chương trình giảm lãi suất, mức giảm lên tới 2,5%/năm, tập trung vào doanh nghiệp và các lĩnh vực ưu tiên.

Mới nhất, có Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tung ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, với mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường. Trước đó, Nam Á Bank, Kiên Long Bank, NCB… đã đồng loạt giảm lãi suất cho vay.