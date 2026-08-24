Lãi suất lên đến 9,4%/năm: Có 1 tỷ, gửi ở đâu nhận về gần trăm triệu đồng?

Sáng 24/8, khảo sát biểu lãi suất của hơn 30 ngân hàng ghi nhận mặt bằng lãi tiết kiệm tiếp tục neo ở mức cao. Nhiều ngân hàng tiếp tục duy trì các chương trình ưu đãi cộng thêm lãi suất cho khách hàng, đưa lãi suất ở một số kỳ hạn lên cao nhất 9,4%/năm.

Như vậy, khách hàng có 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm hưởng lãi 9,4%, sau một năm nhận lãi đến 94 triệu đồng. Nếu nhận lãi định kỳ hàng tháng, mỗi tháng khách gửi tiền sẽ có dòng tiền gần 8 triệu đồng.

Ngân hàng trả mức lãi cao nhất hiện là Cake by VPBank. Theo biểu lãi suất niêm yết, lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ đối với kỳ hạn 6-9 tháng ở mức 7,2%/năm. Nếu lựa chọn hình thức nhận lãi đầu kỳ, nhận lãi hàng tháng hoặc hàng quý, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất lần lượt là 6,78%/năm, 7,02%/năm và 7,09%/năm.

Đối với các kỳ hạn từ 10-24 tháng, Cake by VPBank áp dụng lãi suất 7,4%/năm. Đáng chú ý, ngân hàng đang triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm 2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu từ 100.000 đồng, áp dụng với các kỳ hạn từ 6-12 tháng. Chương trình diễn ra từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/8. Mức ưu đãi này đã tăng 0,2% so với tháng trước.

Như vậy, sau khi cộng ưu đãi, lãi suất thực nhận tại Cake by VPBank đối với một số khoản tiền gửi từ 10-24 tháng có thể lên tới 9,4%/năm.

Giao dịch ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Về mặt bằng chung, ở nhóm kỳ hạn ngắn, nhiều ngân hàng tiếp tục niêm yết mức 4,75%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng. Đây là mức trần lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dưới 6 tháng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Các ngân hàng từ Big4 đến ngân hàng thương mại, ngân hàng số đều áp dụng mức trần này. Gọi tên có BIDV, Cake by VPBank, MBV, Bac A Bank, OCB, VCBNeo, PGBank, BVBank, Sacombank, SaigonBank, VietABank, NCB,… áp dụng mức lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.

Kỳ hạn 6-12 tháng, mức lãi suất niêm yết của các ngân hàng từ 3-7,4%/năm. Lãi trả cao trên 7%/năm có Cake by VPBank, VCBNeo, LPBank, SaigonBank, Bac A Bank...

Kỳ hạn 24 tháng trở lên, lãi niêm yết thấp nhất hơn 4%/năm, cao nhất vào mức 7,4%/năm. Thực tế, khi gửi tiết kiệm, khách hàng còn được cộng thêm biên lãi (tùy thuộc vào số dư tiền gửi cao, hoặc khách lần đầu, khách được ưu đãi…), mức lãi thực tế nhận về sẽ cao hơn biểu lãi niêm yết 0,5-2%/năm.

Theo các chuyên gia, những nỗ lực điều tiết mặt bằng lãi suất thời gian qua đã và đang giúp thanh khoản hệ thống ngân hàng được cải thiện. Dù vậy, lãi suất theo chuyên gia vẫn sẽ neo cao. Nguyên nhân là áp lực huy động vốn của hệ thống ngân hàng vẫn hiện hữu trong bối cảnh nhu cầu tín dụng phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng của nguồn vốn huy động.

Bên cạnh đó, diễn biến lãi suất quốc tế, đặc biệt là chính sách điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vẫn đang tạo áp lực lên tỷ giá và dư địa điều hành chính sách tiền tệ trong nước.