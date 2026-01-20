Lãi huy động đẩy lên 9%/năm, lãi cho vay tại các ngân hàng ra sao?

Trong khoảng hai tháng trở lại đây, mặt bằng lãi suất huy động tại phần lớn các ngân hàng có xu hướng tăng trở lại. Hiện mức lãi suất huy động bình quân ở kỳ hạn 6 tháng đã vượt ngưỡng 7%/năm, trong khi một số ngân hàng điều chỉnh lãi suất ở các kỳ hạn dài lên trên 8%, thậm chí tiệm cận 9%/năm.

Diễn biến này kéo theo lãi suất cho vay mua nhà tăng đồng loạt, tạo áp lực lớn cho nhóm khách hàng vay với lãi suất thả nổi đã vay trước đó.

Từ đầu tháng 1, khảo sát của phóng viên ghi nhận nhiều ngân hàng đã điều chỉnh mức lãi vay mua bất động sản, mức cố định theo đó tăng từ 0,5% tới 4% so với tháng 12/2025. Song song, các bên vẫn có nhiều ưu đãi hỗ trợ khách vay như kéo dài thời gian miễn trả gốc, hạn mức nâng lên đến 90-95% nhu cầu vốn, nhiều phương án vay linh hoạt cho người mua nhà lựa chọn….

Ở nhóm BIG 4, Agribank vừa thông báo điều chỉnh lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ các khoản cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6. Theo đó, lãi suất cho vay tại Agribank thấp hơn 2%/năm so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank) trong 5 năm đầu vay vốn, tính từ ngày giải ngân đầu tiên. Mức lãi suất áp dụng là 5,6%/năm.

Tại VietinBank, mức lãi cho vay mua nhà thông thường trong thời gian ưu đãi 12 tháng đầu cũng tương đối tốt với 6%/năm, sau đó thả nổi theo thị trường (dao động từ 8-9%/năm, tùy kỳ hạn và gói vay).

BIDV đang cung cấp 2 gói vay mua nhà phổ thông, áp dụng cho mọi khách hàng từ 18 tuổi trở lên và đáp ứng đầy đủ các điều kiện tín dụng theo quy định. Cụ thể là mức lãi 6,5%/năm trong 12 tháng (áp dụng cho khoản vay có thời hạn tối thiểu 36 tháng) hoặc 7,0%/năm trong 18 tháng (áp dụng cho khoản vay tối thiểu 60 tháng).

Còn Vietcombank, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai phương án: Gói cố định 12 tháng với lãi suất 7,0%/năm và gói cố định 18 tháng, trong đó 6 tháng đầu hưởng lãi 6,5%/năm, 12 tháng tiếp theo 7,5%/năm.

Lãi huy động tăng mạnh, lãi cho vay tại các ngân hàng ra sao? (Ảnh: DT).

Ở khối ngân hàng tư nhân, lãi ưu đãi tuy thấp nhưng chỉ áp dụng cho 3 tháng đầu tiên. Lãi sau đó cao hơn 11%/năm, điều chỉnh tăng cao nhất lên đến 4%/năm so với biểu lãi năm 2025.

Đơn cử, PVComBank công bố gói tín dụng ưu đãi “Hành trình mới, sống trọn ước mơ”, lãi suất chỉ từ 3,99%/năm chỉ 3 tháng đầu tiên, lãi các tháng sau là 12%/năm, thời gian miễn trả gốc 36 tháng. Gói vay này có thời gian triển khai đến hết tháng 1/2026.

Ngân hàng VIB có 3 gói vay mua nhà, là lãi 7,5% ưu đãi 3 tháng đầu, lãi 8,5% ưu đãi 6 tháng sau và lãi 9,5% ưu đãi trong vòng 12 tháng đầu. Sau thời gian này, lãi thả nổi từ 11,5%/năm trở lên.

Chẳng hạn, với gói 6,9% cố định trong 12 tháng. Từ tháng thứ 13, lãi suất sẽ được tính theo công thức lãi suất cho vay bất động sản (hiện khoảng 8,5%) cộng biên độ khoảng 2,8%, tương đương mức lãi thực tế khoảng 11,3%/năm.

HDBank cũng đưa ra 3 gói vay, bao gồm gói vay lãi 6,0%/năm trong 6 tháng đầu, 6,5%/năm trong 12 tháng đầu và 8,0%/năm trong 24 tháng đầu.

Tương tự, ngân hàng GPBank cung cấp lãi suất vay mua nhà 6,5% cố định trong 6 tháng; 7,0% cố định trong 12 tháng; hoặc 7,5% cố định trong 18 tháng….

Những gói vay của ngân hàng tư nhân thường có giá trị hạn mức cao lên đến 90-95% nhu cầu vay vốn (hoặc giá trị căn nhà). Tuy nhiên, thời gian lãi ưu đãi ngắn, mức lãi sau đó là điều khách hàng cần lưu ý (đều trên 11%, có nơi đến 14%/năm).