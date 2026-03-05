Kỷ lục bảo hiểm 300 triệu USD và "khẩu vị" giữ tiền của giới siêu giàu

Xuất hiện các gói bảo hiểm trị giá hàng trăm triệu USD trở lên

Mới đây, theo nguồn tin từ Bloomberg, Manulife Singapore đã phát hành một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân trị giá 300 triệu USD (khoảng 7.800 tỷ đồng) tại thị trường này. Hợp đồng được Guinness World Records xác nhận là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có giá trị lớn nhất từng được phát hành.

Trước đó, năm 2024, HSBC Life triển khai một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 250 triệu USD tại Hong Kong, do một đơn vị phát hành duy nhất thực hiện.

Trong năm 2025, một doanh nghiệp bảo hiểm lớn cũng công bố đã phát hành 25 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân có giá trị trên 50 triệu USD mỗi hợp đồng, tương đương từ khoảng 1.300 tỷ đồng trở lên.

Xa hơn, năm 2014, một tỷ phú tại Thung lũng Silicon (Mỹ) được cho là đã mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá hơn 200 triệu USD (trên 5.200 tỷ đồng), thông qua 19 công ty khác nhau.

Ghi nhận từ năm 2024 đến nay, thị trường liên tục xuất hiện các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu USD, tương đương tối thiểu khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi hợp đồng. Chủ sở hữu các hợp đồng này chủ yếu là các cá nhân có tài sản lớn trên thế giới và danh tính không được công bố.

Diễn biến này cho thấy quy mô giao dịch trong phân khúc khách hàng tài sản cao tiếp tục mở rộng tại nhiều thị trường trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Tài sản toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 300 triệu USD vừa được công bố phản ánh xu hướng tái cơ cấu danh mục tài sản của nhóm khách hàng giàu có trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Thay vì tập trung vào mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn, nhiều cá nhân có giá trị tài sản ròng cao đang ưu tiên cấu trúc phân bổ cân bằng và dài hạn hơn.

Báo cáo Wealth Report của Knight Frank cho thấy số lượng cá nhân có tài sản ròng cao (HNWI - trên 10 triệu USD) toàn cầu tăng 4,4% trong năm 2024, lên khoảng 2,34 triệu người. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng khoảng 5%. Nhóm siêu giàu (UHNWI - trên 100 triệu USD) cũng đã vượt 100.000 người trên toàn cầu.

Trong 4-5 năm gần đây, thị trường quốc tế liên tục chịu tác động từ đại dịch Covid-19, gián đoạn chuỗi cung ứng, xung đột địa chính trị và chu kỳ tăng lãi suất nhanh. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu mới đối với quản trị tài sản, trong đó mục tiêu duy trì giá trị qua nhiều chu kỳ kinh tế và giữa các thế hệ được chú trọng hơn. Mô hình cấu trúc tài chính đa tầng (multi-layered wealth structure) vì vậy ngày càng phổ biến tại các trung tâm tài chính như Singapore, Hong Kong, London và New York.

Xuất hiện hợp đồng bảo hiểm lớn nhất thế giới trị giá 300 triệu USD (Ảnh: US News).

Dữ liệu từ Bank for International Settlements cho thấy giá bất động sản toàn cầu có xu hướng giảm từ quý IV/2024 đến nay. Trong khi đó, vàng vẫn giữ vai trò tài sản phòng ngừa rủi ro, song với mục tiêu chuyển giao tài sản dài hạn, nhiều gia đình kết hợp thêm các công cụ có tính cấu trúc rõ ràng hơn, trong đó bảo hiểm nhân thọ là một lựa chọn.

Bảo hiểm trong chiến lược chuyển giao tài sản

Tại châu Á - Thái Bình Dương, xu hướng sử dụng bảo hiểm cho mục tiêu kế thừa và chuyển giao tài sản diễn ra song song với làn sóng chuyển giao tài sản giữa các thế hệ, ước tính khoảng 5.800 tỷ USD. Diễn biến này mở ra dư địa cho các dịch vụ ngân hàng, quản lý tài sản, tư vấn thuế và tín thác.

Theo báo cáo “Billionaire Ambitions 2025” của UBS, Singapore hiện có 55 tỷ phú với tổng tài sản khoảng 259 tỷ USD, tăng 66% so với năm trước. Dù quy mô giữa các thị trường khác nhau, xu hướng tích hợp bảo hiểm vào chiến lược tài sản đang mở rộng tại nhiều quốc gia châu Á.

Tại Việt Nam, cùng với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, cách tiếp cận tài chính cũng chuyển từ mục tiêu bảo vệ rủi ro đơn thuần sang xây dựng và tích lũy tài sản có kế hoạch. Giới chuyên gia nhận định sự thay đổi này có thể tác động đến cấu trúc thị trường bảo hiểm trong những năm tới, khi nhu cầu đối với các sản phẩm kết hợp bảo vệ và đầu tư ngày càng rõ nét.

Theo chia sẻ từ một nguồn trong ngành, ngày càng nhiều gia đình tại Việt Nam tiếp cận bảo hiểm như một phần trong chiến lược quản lý tài sản dài hạn, dù thông tin chi tiết không được công bố.