Köcher khởi công nhà máy sản xuất thiết bị bếp quy mô 25.000m²

Köcher vừa tổ chức lễ động thổ dự án nhà máy sản xuất thiết bị bếp thứ 2 tại Khu công nghiệp (KCN) Phú Sơn. Dự án có quy mô 25.000m², được định hướng trở thành trung tâm sản xuất các dòng thiết bị bếp chủ lực như bếp từ, máy hút mùi, máy rửa bát và các sản phẩm liên quan.

Köcher khởi công nhà máy sản xuất thiết bị bếp thứ 2 tại KCN Phú Sơn với quy mô 25.000m² (Ảnh: Köcher).

Việc đầu tư xây dựng nhà máy là bước đi chiến lược trong hành trình phát triển của doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đồng thời chủ động hơn trong chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng sản phẩm trong bối cảnh thị trường thiết bị bếp ngày càng cạnh tranh.

Dự án được triển khai tại KCN Phú Sơn - khu công nghiệp có quy mô khoảng 214ha, được quy hoạch theo định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, tích hợp các tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững.

Với hạ tầng đồng bộ, KCN Phú Sơn được đánh giá phù hợp với các dự án sản xuất hướng tới tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng chú trọng yếu tố ESG và năng lực xuất khẩu.

Lễ khởi công xây dựng nhà máy thứ 2 tại KCN Phú Sơn của hãng Köcher (Ảnh: Köcher).

Trong bối cảnh nhu cầu về các sản phẩm thiết bị bếp chất lượng cao ngày càng gia tăng, việc đầu tư vào năng lực sản xuất không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cung ứng, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm và tối ưu chi phí vận hành.

Điểm nổi bật của dự án nhà máy lần này nằm ở định hướng tích hợp công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế ngay từ giai đoạn xây dựng. Đây là bước đi cho thấy doanh nghiệp không chỉ tập trung vào mở rộng quy mô, mà còn hướng tới nâng cao chất lượng sản xuất một cách toàn diện.

Trước đó, Köcher đã công bố việc nâng tầm hợp tác với các đối tác công nghệ châu Âu, bao gồm EuroKera và EGO. Việc khởi công nhà máy là bước đi tiếp theo nhằm hiện thực hóa các hợp tác chiến lược, đưa công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất tại Việt Nam.

Köcher đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện cùng EuroKera và E.G.O (Ảnh: Köcher).

Trong đó, EuroKera không chỉ đóng vai trò cung cấp linh kiện mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình kiểm nghiệm và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Sự tham gia của đối tác này góp phần đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật được duy trì xuyên suốt trong quá trình sản xuất, từ khâu nguyên vật liệu đến thành phẩm.

Phát biểu của ông David Roumanie - Giám đốc tập đoàn Eurokera tại châu Á - Thái Bình Dương (Ảnh: Köcher).

Song song với đó, hệ thống sản xuất tại nhà máy cũng được đầu tư đồng bộ. Hệ thống thiết bị sản xuất tại nhà máy do Tập đoàn Schuler (Đức) cung cấp, góp phần đảm bảo tiêu chuẩn công nghệ và hiệu quả vận hành trong quá trình sản xuất.

Sự kết hợp giữa công nghệ sản xuất và hệ thống kiểm soát chất lượng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu quy trình vận hành trong dài hạn.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn tới, các dòng sản phẩm bếp từ của Köcher sẽ tiếp tục được đội ngũ kỹ sư R&D quốc tế đánh giá và giám sát trong quá trình sản xuất tại nhà máy. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng trong ngành thiết bị bếp.

Quy trình sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế khắt khe (Ảnh: Köcher).

Việc đưa vào vận hành nhà máy thứ 2 không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, mà còn mở ra cơ hội phát triển mới trong việc tiếp cận các thị trường quốc tế. Trong bối cảnh xu hướng toàn cầu hóa ngày càng rõ nét, việc sở hữu một nền tảng sản xuất đạt chuẩn được xem là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu của ông Phùng Mạnh Cường - Tổng giám đốc hãng Köcher (Ảnh: Köcher).

Với nền tảng sản xuất hiện đại cùng hệ sinh thái hợp tác quốc tế, các sản phẩm của Köcher được định hướng hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng phát triển ra thị trường toàn cầu.

Việc khởi công nhà máy lần này không chỉ mang ý nghĩa mở rộng quy mô sản xuất, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp trong việc xây dựng nền tảng sản xuất bền vững, góp phần nâng cao vị thế của ngành thiết bị bếp sản xuất tại Việt Nam trên thị trường quốc tế.