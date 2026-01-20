KKV khai trương cửa hàng flagship toàn cầu thứ hai tại TPHCM

Cửa hàng tọa lạc tại 28 Lê Lợi, phường Sài Gòn, khu vực trung tâm mua sắm sôi động, gần các địa điểm nổi bật như Saigon Centre. Được định vị như một điểm đến phong cách sống, cửa hàng mang đến không gian mua sắm một cửa hiện đại, kết hợp trải nghiệm khám phá sản phẩm, khu chụp ảnh và các hoạt động tương tác dành cho người tiêu dùng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm trước Tết Nguyên đán.

Mặt tiền cửa hàng KKV nổi bật với sắc vàng chủ đạo và không khí Tết rộn ràng, thu hút đông đảo khách tham quan trong ngày khai trương (Ảnh: KKV).

Một trong những điểm nhấn nổi bật của cửa hàng là Colorful KKV Moto Park - khu vực đậu xe theo chủ đề xe máy được thiết kế sinh động, biến không gian đón khách thành một điểm check-in (đón tiếp) ấn tượng, góp phần mang lại hình ảnh của một biểu tượng mới tại khu vực trung tâm thành phố.

Việt Nam hiện là thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng Đông Nam Á của Tập đoàn KK. Tính đến nay, tập đoàn đang vận hành 20 cửa hàng thuộc ba thương hiệu cốt lõi gồm KKV, THE COLORIST và X11, tập trung tại các đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội và khu vực lân cận, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, thành thị, ưa chuộng trải nghiệm mua sắm đa dạng và sáng tạo.

Màn múa lân sư rồng khuấy động không khí, mang đến hình ảnh khai xuân may mắn và khởi đầu sôi động cho cửa hàng KKV (Ảnh: KKV).

Được thành lập tại Trung Quốc, Tập đoàn KK có hơn 1.000 cửa hàng tại hơn 200 thành phố trong nước và trên 150 cửa hàng tại khu vực Đông Nam Á. Là thương hiệu chủ lực, KKV theo đuổi triết lý “100 phong cách sống”, cung cấp khoảng 20.000 sản phẩm thuộc 8 ngành hàng, nổi bật với đồ chơi thời thượng, mỹ phẩm, thực phẩm và các sản phẩm tiêu dùng hằng ngày.

Trong giai đoạn tới, Tập đoàn KK đặt mục tiêu nâng tổng số cửa hàng của ba thương hiệu cốt lõi lên hơn 300 cửa hàng tại Đông Nam Á vào năm 2026, đồng thời đạt hơn 500 cửa hàng trên toàn cầu vào cuối năm 2026. Riêng tại Việt Nam, tập đoàn dự kiến mở rộng lên khoảng 50 cửa hàng trong năm 2026.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, KKV Việt Nam sẽ giới thiệu gần 5.000 sản phẩm mới theo từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu mua sắm và quà tặng theo mùa của người tiêu dùng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Rojen Wu, Giám đốc điều hành mảng kinh doanh quốc tế của Tập đoàn KK, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống cửa hàng flagship toàn cầu tại nhiều quốc gia, nhằm mang đến cho người tiêu dùng địa phương những trải nghiệm mua sắm phong phú và đầy cảm hứng”.