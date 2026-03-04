KIS Việt Nam khởi động Bản lĩnh chứng trường - Mùa 5, giải thưởng gần 500 triệu đồng

Sau 4 mùa tổ chức, Bản lĩnh chứng trường đã trở thành sân chơi quen thuộc trong cộng đồng đầu tư, nơi người tham gia không chỉ cạnh tranh về lợi nhuận mà còn kiểm chứng khả năng quản trị rủi ro, xây dựng danh mục và phản ứng trước biến động thị trường.

Cuộc thi thu hút hàng nghìn người tham gia mỗi năm, từ nhà đầu tư mới đến những người đã có nhiều năm kinh nghiệm. Mùa 5 tiếp tục kế thừa nền tảng đó nhưng được nâng cấp về cấu trúc thi đấu và tiêu chí xếp hạng nhằm phản ánh sát hơn năng lực giao dịch thực tế.

Cuộc thi mở rộng cho toàn bộ khách hàng có tài khoản giao dịch tại Chứng khoán KIS Việt Nam, bao gồm nhà đầu tư cá nhân, tổ chức, trong nước và nước ngoài.

Khách hàng mở mới tài khoản trong giai đoạn từ 27/2 đến 24/4 vẫn đủ điều kiện tham gia, tạo thêm động lực cho những người đang cân nhắc bước vào thị trường. Thời gian thi đấu chính thức diễn ra từ ngày 2/3 đến 24/4.

“Bản lĩnh chứng trường - Mùa 5” với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 500 triệu đồng (Ảnh: Chứng khoán KIS Việt Nam).

Để đảm bảo tính công bằng giữa các nhóm vốn khác nhau, cuộc thi duy trì bốn bảng đấu độc lập theo giá trị tài sản ròng (NAV). Bảng Khởi động dành cho NAV dưới 10 triệu đồng; Bảng Thử thách từ 10 đến dưới 100 triệu đồng; Bảng Nâng cao từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; và Bảng Siêu Đẳng từ 1 tỷ đồng trở lên.

Cách phân bảng giúp nhà đầu tư mới không phải cạnh tranh trực tiếp với danh mục lớn, đồng thời tạo điều kiện để nhà đầu tư vốn cao thể hiện năng lực quản lý tài sản ở quy mô tương xứng.

Về tiêu chí xếp hạng, mùa 5 tiếp tục sử dụng tỷ lệ tăng trưởng danh mục làm thước đo duy nhất. Chỉ số này được tính bằng tổng lãi/lỗ thực hiện và chưa thực hiện chia cho tổng chi phí đầu tư, phản ánh trực tiếp hiệu quả giao dịch thay vì quy mô vốn.

Các yếu tố như cổ tức, quyền mua, thuế và phí đều được loại trừ khỏi công thức để đảm bảo kết quả phản ánh đúng năng lực lựa chọn cổ phiếu và thời điểm giao dịch. Toàn bộ dữ liệu được tính toán tự động trên hệ thống, tăng tính minh bạch trong suốt quá trình thi đấu.

Thể thức chuyên nghiệp, giải thưởng lớn và tiêu chí vô địch rõ ràng

Cuộc thi dần trở thành một “đặc sản” của Chứng khoán KIS Việt Nam, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư tham gia (Ảnh: Chứng khoán KIS Việt Nam).

Cơ cấu giải thưởng là điểm nhấn của mùa giải năm nay với tổng giá trị gần 500 triệu đồng, chia thành hai hạng mục gồm giải tuần và giải chung cuộc. Giải chung cuộc trị giá 164 triệu đồng được trao cho Top 3 toàn mùa ở mỗi bảng đấu.

Để đạt danh hiệu này, nhà đầu tư phải đáp ứng các tiêu chí như tỷ lệ tăng trưởng dương và vượt mức tăng của chỉ số tham chiếu, có tối thiểu năm ngày giao dịch, giao dịch ít nhất ba mã cổ phiếu và đạt giá trị giao dịch tối thiểu bằng 500% NAV trung bình trong thời gian thi đấu.

Những điều kiện này bảo đảm người chiến thắng không chỉ đạt lợi nhuận cao mà còn thể hiện năng lực giao dịch liên tục và quản trị danh mục hiệu quả.

Đại diện KIS Việt Nam cho biết, trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm môi trường rèn luyện chiến lược và kiểm chứng năng lực, Bản lĩnh chứng trường - Mùa 5 được xem là cơ hội để trải nghiệm đầu tư thực chiến trong khuôn khổ chuyên nghiệp và công bằng.

Không chỉ mang lại giá trị giải thưởng đáng kể, cuộc thi còn đóng vai trò như môi trường thực hành giúp nhà đầu tư tích lũy kinh nghiệm và nâng cao tư duy giao dịch. Với thể lệ thi đấu rõ ràng và tổng giá trị giải thưởng lớn, mùa giải 2026 được kỳ vọng tiếp tục thu hút đông đảo nhà đầu tư trên toàn quốc, góp phần gia tăng sự sôi động cho thị trường ngay từ những tháng đầu năm.

Thông tin chi tiết xem website chính thức của Chứng khoán KIS Việt Nam: https://kisvn.vn/ban-linh-chung-truong-mua-5/.