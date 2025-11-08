Kinh tế Việt Nam khởi sắc, loạt tổ chức quốc tế nâng dự báo tăng trưởng

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 8/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết từ đầu năm, Việt Nam tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục nâng dự báo tăng trưởng năm nay thêm 1-1,5%. Chẳng hạn trong tháng 10, Standard Chartered dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay lên 7,5%, cao hơn mức 6,1% đưa ra cuối tháng 7. HSBC nâng từ 6,6% lên 7,9%; UOB đưa lên 7,5% (trước là 6,9%); ADB lên 6,7%.

Nhiều tín hiệu kinh tế tích cực như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ; tín dụng tăng trưởng cao, đạt 20,69% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước 10 tháng ước đạt trên 2,18 triệu tỷ đồng; cơ cấu thu ngân sách Nhà nước theo hướng bền vững.

Đồng thời, các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được thúc đẩy, làm mới. Trong đó, tổng vốn FDI đăng ký 10 tháng trên 31,5 tỷ USD, tăng 15,6%. Xuất siêu đạt gần 19,5 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 9,3%, khách quốc tế đạt gần 17,2 triệu lượt người.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: VGP).

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ ra rằng nhiệm vụ tăng trưởng năm nay còn nhiều thách thức. Cụ thể, ổn định kinh tế vĩ mô còn chịu nhiều sức ép từ bên ngoài, hoàn thiện thể chế chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Trong khi đó, thiên tai, bão lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm.

Để hoàn thành mục tiêu cả năm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng các bộ ngành, địa phương phải chủ động, sát sao hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, nhà điều hành cần hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới hết 2025, 100% thủ tục được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính cấp tỉnh.

Bộ Tư pháp, Tài chính và các cơ quan liên quan sớm rà soát, cắt giảm thủ tục, tháo gỡ pháp lý. Các bộ, ngành, địa phương tập trung thúc đẩy đầu tư, kích cầu tiêu dùng, khơi thông nguồn lực, động lực tăng trưởng mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.