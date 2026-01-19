Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu nhất 3 năm, người dân thắt chặt chi tiêu

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) công bố ngày 19/1, GDP của nước này chỉ tăng 4,5% trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 vừa qua, giảm tốc so với mức tăng 4,8% của quý trước đó.

Theo giới quan sát, đây là mức tăng trưởng yếu nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2023, khi GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng chỉ tăng 4,5%.

Tổng sản lượng kinh tế cả năm 2025 của Trung Quốc vẫn đạt mức tăng trưởng 5%, đáp ứng mục tiêu chính thức của Bắc Kinh là khoảng 5%. Các số liệu chi tiết cho thấy sự suy yếu trong tiêu dùng nội địa và đầu tư, trong khi sản xuất công nghiệp có dấu hiệu cải thiện.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ chỉ tăng 0,9% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế là tăng 1,2% và giảm tốc so với mức tăng 1,3% của tháng trước đó.

Đầu tư tài sản cố định, bao gồm cả bất động sản, đã giảm 3,8% trong năm 2025, tệ hơn so với dự báo giảm 3% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc thăm dò của Reuters. Đầu tư vào phát triển bất động sản tiếp tục giảm trong bối cảnh cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài, với mức giảm 17,2% trong năm 2025, sâu hơn so với mức giảm 10,6% của năm 2024.

Sản lượng công nghiệp có sự khởi sắc, ghi nhận mức tăng 5,2% trong tháng 12, vượt qua kỳ vọng là tăng 5% và cao hơn mức 4,8% của tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị vẫn giữ nguyên ở mức 5,1% trong tháng 12.

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc liên tục giảm trong năm qua (Ảnh: CB).

Trước tình hình này, NBS nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng các chính sách vĩ mô chủ động và hiệu quả hơn, đồng thời tiếp tục mở rộng nhu cầu nội địa.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đã thể hiện sự kiên cường trong năm 2025, chủ yếu do mức thuế quan của Mỹ áp lên hàng hóa nước này giảm nhanh hơn dự kiến và nỗ lực của các nhà xuất khẩu trong việc đa dạng hóa thị trường ngoài Mỹ.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc lên kỷ lục 1.190 tỷ USD. Xuất khẩu sang Mỹ giảm sút được bù đắp bằng việc chuyển hướng sang các thị trường khác.

Tổng thương mại của Trung Quốc chiếm gần 1/3 GDP của nước này trong năm 2025, trong khi tiêu dùng đóng góp 52% vào sản lượng kinh tế - theo thông tin được cung cấp bởi ông Kang Yi, Giám đốc NBS, tại một cuộc họp báo sau khi công bố dữ liệu GDP.

Các nhà kinh tế đang tiếp tục kêu gọi Bắc Kinh triển khai những cải cách mang tính cơ cấu đối với nền kinh tế để thúc đẩy tiêu dùng nội địa để giảm bớt sự phụ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư. Họ cũng cảnh báo rằng mô hình tăng trưởng hiện tại của nước này tiềm ẩn rủi ro dài hạn.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã công bố một gói các biện pháp nới lỏng tín dụng, bao gồm việc cắt giảm 0,25 điểm % lãi suất trên các công cụ cho vay khác nhau và tăng hạn mức của các chương trình cho vay tập trung vào các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, công nghệ và doanh nghiệp tư nhân.